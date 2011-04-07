Президент подписал закон о сужении полномочий Кабинета министров

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Кабинете министров Украины".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Данный закон отменяет норму о том, что член Кабинета министров Украины (кроме премьер-министра) может быть освобожден от должности Президентом Украины по представлению премьер-министра.

Таким образом, отныне премьер-министр не будет иметь права на представление относительно освобождения члена правительства.

В соответствии с законом, теперь Кабинет министров не будет иметь полномочий, связанных с организацией проведения единой государственной политики в сфере государственной службы.

Также правительство не будет иметь полномочий создавать, реорганизовывать и ликвидировать правительственные органы в соответствии с законом в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины на содержание органов исполнительной власти, утверждать положения об указанных органах.

Законом предусмотрено забрать у правительства полномочия, согласно которым для осуществления задач по реализации государственной политики Кабинет министров по представлению министров образует в системе министерств правительственные органы, утверждает положения о них. Данным законом ликвидированы правительственные комитеты, а также институты правительственных органов, действующие в системе министерств.

В законе предусмотрены положения, в соответствии с которыми первый вице-премьер-министр, вице-премьер-министр по решению Президента Украины возглавляет министерство.

Руководители правительственных органов назначаются на должность и освобождаются от должности Кабинетом министров по представлению министра, в системе министерства которого функционируют соответствующие органы.

Также изъята норма о том, что правительственные органы ответственны перед Кабинетом министров, подотчетны и подконтрольны министру, в системе министерства которого они созданы и функционируют.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 17 марта приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Кабинете министров Украины", который был внесен на рассмотрение парламента Президентом Украины. Этот законопроект поддержали 259 народных депутатов.