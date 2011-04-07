Главное на 7 апреля (день)

Финансы

Инфляция в марте составила 1,4%, с начала года – 3,3%

Инфляция в Украине в марте 2011 года по сравнению с февралем 2011 года составила 1,4%, против декабря 2010 года – 3,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, показатель инфляции в марте 2011 года по сравнению с мартом 2010 года – 7,7%, в январе-марте 2011 против аналогичного периода 2010 года – 7,7%.

Цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в марте 2011 года к марту 2010 года выросли на 5,7% (в январе-марте 2011 года к январю-марту 2010 года выросли на 6,5%), в частности на продукты питания – на 5,5% (6,3%), хлеб и хлебопродукты – на 16,8% (16,8%), в том числе на хлеб – на 12,4% (11,6%), макаронные изделия – на 12,7% (11,7%), кондитерские изделия из муки – 8,8% (9,8%), мясо и мясопродукты – на 2,1% (2,2%), рыбу и рыбопродукты – на 3,4% (3,2%), молоко, сыр и яйца – снизились на 3,8% (1,2%), в том числе на молоко – выросли на 3%, сыр и творог – на 2,2%, на яйца – снизились на 36,9%, на масло и жиры – цены выросли на 4,8% (5,5%), в том числе на масло сливочное – на 11,3%, масло подсолнечное – на 17,3%, на другие пищевые животные жиры – снизились на 24,9%.

Цены на фрукты в марте 2011 года к марту 2010 года выросли на 6,6% (в январе-марте 2011 года к январю-марту 2010 года на 8,3%). На овощи цены выросли на 8,6% (7,3%), в том числе на картофель – на 13% (16,6%). Цены на сахар снизились на 3,4% (снизились на 1,7%), кондитерские изделия сахаристые – выросли на 10,1% (12,7%), безалкогольные напитки – на 5,8% (5,7%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в марте 2011 г. к марту 2010 г. подорожали на 18,2% (в январе-марте 2011 года к январю-марту 2010 года – на 20,2%), цены на одежду и обувь выросли на 1,7% (1,8%), в том числе на одежду – на 2%, обувь – на 1,4%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в марте 2011 года к марту 2010 года подорожали на 21,5% (в январе-марте 2011 года к январю-марту 2010 года – на 18,8%), в том числе квартплата выросла на 14,7% (10%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 2,5% (2,4%), канализацию – на 14,2% (11,3%), воду – 14,2% (10,8%), цены на электроэнергию — на 6,8% (4,5%), на природный газ – на 50,1% (50,1%), на горячую воду и отопление – выросли на 21,4% (17%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в марте 2011 г. к марту 2010 года выросли на 2,1% (в январе-марте 2011 года к январю-марту 2010 года – на 1,7%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 2,7% (2,4%), домашний текстиль – на 3,9% (3,6%), бытовая техника – снизились на 1% (также снизились 1,1%).

Стоимость услуг здравоохранения в марте 2011 г. к марту 2010 года возросла на 6% (в январе-марте 2011 года к январю-марту 2010 года – на 5,7%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования – на 3,9% (3,4%), амбулаторные услуги подорожали на 7,4% (7,7%).

Цены в транспорте в марте 2011 г. к марту 2010 года выросли на 12,1% (в январе-марте 2011 года к январю-марту 2010 года – на 9,2%), в том числе на покупку транспортных средств – на 1% (0,9%), на топливо и масла – на 23% (17,2%), транспортные услуги – на 8,1% (6,6%) (пассажирский железнодорожный транспорт — на 2,6% (1,2%), пассажирский автодорожный транспорт – на 9,1% (7,7%)).

Цены в сфере связи в марте 2011 г. снизились на 1,6% (в январе-марте 2011 года к январю-марту 2010 года – снизились на 4,1%), на почтовые услуги не изменились (не изменились), стоимость телефонных и телефаксовых услуг снизилась на 1% (также снизилась - на 3,8%).

Цены в сфере отдыха и культуры в марте т.г. выросли на 3,2% (в январе-марте 2011 года к январю-марту 2010 года – на 3,1%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась в марте т.г. на 3,5% (также снизилась - на 3,2%), стоимость отдыха и услуг культуры выросла на 7% (6,8%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 6,8% (6,5%).

Цены в сфере образования в марте 2011 г. к марту 2010 г. выросли на 10,9% (в январе-марте 2011 года к январю-марту 2010 года – на 10,7%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 21,7% (20,8%), среднее образование – на 8,8% (8,8%), стоимость высшего образования увеличилась на 8,8% (8,8%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в марте 2011 г. к марту 2010 года выросла на 7,3% (7,2%).

Справка УНИАН. В Украине инфляция в Украине в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.

***

Размер Фонда гарантирования вкладов в марте увеличился на 2,7%

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины в марте увеличился на 2,7%, или на 0,098 млрд. грн., и по состоянию на 1 апреля 2011 г. составил 3,779 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, количество участников Фонда составляет 169 банков, количество временных участников – до 6 банков.

На начало апреля Фонд гарантирования вкладов проводил выплаты вкладчикам таких банков: «Синтез», «Земельный банк», «Ипобанк», «Днестр», «БИГ Энергия», «Трансбанк», «Арма», «Укрпромбанк», «Украинская финансовая группа», «Восточно-Европейский банк», «Банк регионального развития», «Европейский», «Национальный стандарт», «Одесса-Банк», «Причерноморье», «Европейский банк развития и сбережений».

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

Поступления в Фонд гарантирования в 2010 году составили 1,428 млрд. грн., выплаты гарантированных сумм – до 2,294 млрд. грн. Выплаты осуществлялись вкладчикам 16 ликвидированных банков, гарантированную сумму получили 65 тыс. человек.

***

Базовая инфляция в Украине в марте составила 0,8%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в марте 2011 года против февраля 2011 года составила 0,8%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, в марте 2011 года показатель базовой инфляции против декабря 2010 года составил 1,7%, против марта 2010 года - 7%, в январе-марте 2011 года против аналогичного периода 2010 года - 7,1%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.

В январе-декабре 2010 года против января-декабря 2009 года – 9,4%.

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в декабре 2010 года против ноября 2010 года составила 0,6%, за январь-декабрь 2010 года – 7,9%.

***

ТЭК

«Нафтогаз» полностью рассчитался с «Газпромом» за поставленный в марте газ

НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в марте российский газ.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что, в частности, «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» свыше 1,25 млрд. долларов за импортированный в марте 2011 года природный газ.

Также "Нафтогаз" отмечает, что цена природного газа для компании в первом квартале 2011 года составляет около 264 долларов за тыс. куб. м. В соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. за тыс. куб. м.

Напомним, «Нафтогаз Украины» ежемесячно своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед ОАО «Газпром» по оплате импортированного природного газа.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязана ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

***

Экспертно-аналитическая группа повысила предельные цены на бензин

Экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности повысила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 до 9,85 грн./литр, на дизельное топливо – до 9,35 грн./литр.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что такое решение ЭАГ приняла на своем заседании 6 апреля.

Председательствующий на заседании министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО отметил, что на будущей неделе состоится очередное заседание Экспертно-аналитической группы, на котором, в частности, будет рассматриваться вопрос стоимости топлива после уменьшения акцизов на моторные топлива.

Министр напомнил, что 6 апреля, в связи со сложной ситуацией на рынке нефти и нефтепродуктов, на заседании правительства было принято постановление об одобрении законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уменьшения ставок акцизного сбора на моторные топлива.

Законопроект, которым на 50 евро уменьшается акциз на тонне бензина и на 30 евро на тонне дизтоплива, будет рассмотрен Верховной Радой как первоочередной.

Как сообщал УНИАН, 30 марта ЭАГ повысила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 до 9,75 грн./литр, на дизельное топливо – до 9,25 грн./литр.

***

Евросоюз не готов финансировать модернизацию украинской ГТС

Брюссель. Европейский Союз не готов в значительной мере финансировать модернизацию украинской газотранспортной системы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил в Брюсселе информированный источник в дипломатических кругах Евросоюза, комментируя заявление премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА о том, что ЕС должен был бы наполовину профинансировать модернизацию ГТС.

«Проблема в том, что у нас не так много денег, как люди часто думают», - сказал собеседник агентства.

По его словам, Еврокомиссия профинансирует, в частности, разработку технико-экономического обоснования и оценки влияния модернизации на окружающую среду.

Эти проекты, по словам дипломата, будут завершены до конца года.

«Но за саму модернизацию мы платить не будем», - подчеркнул собеседник агентства, добавив, что деньги на модернизацию ГТС будут предоставлять международные финансовые институты, такие как Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

При этом, отметил собеседник, эти институты самостоятельно примут решение о возможных объемах финансирования.

Дипломат напомнил, что условиями для получения кредитов являются усиление прозрачности энергетического рынка Украины, развитие конкуренции, а также применение европейского законодательства.

В частности, в рамках этих требований НАК «Нафтогаз Украины» должен быть разделен на две части: компанию по поставке газа населению и компанию по транзиту российского газа.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил мнение о том, что ЕС должен был бы взять на себя половину расходов на модернизацию украинской ГТС. Проект модернизации, по словам премьера, стоит 1,5 млрд. евро.

1 августа 2009 года Европкомиссия и международные финансовые институты подписали совместное заявление, в котором выражена готовность предоставить Украине 1,7 млрд. долл. кредитов на закупки газа и обеспечение реформ в энергетической сфере. Поскольку ряд условий, поставленных перед Украиной, так и не был выполнен Киевом, финансирование не началось до сих пор.

***

Агро

Кабмин поручил Госрезерву приобрести 140 тыс. тонн сахара

Кабинет министров Украины поручил Государственному агентству резерва приобрести 140 тыс. тонн сахара.

Соответствующее распоряжение от 23 марта 2011 г. №264-р опубликовано на сайте правительства.

Госрезерву поручено провести в II и III кварталах 2011 г. закупку 140 тыс. тонн сахара для доведения его запасов в государственном материальном резерве до объема накопления, утвержденного Кабмином.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование указанной закупки.

***

Евросоюз считает неоправданным продление Украиной квотирования экспорта зерновых

Брюссель. Европейский Союз считает неоправданным продление Украиной режима квотирования экспорта зерновых.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Джон КЛЭНСИ.

Он отметил, что Евросоюз очень внимательно следит за введением экспортных квот на зерновые, обратившись впервые с соответствующим вопросом к украинской стороне в октябре 2010 года.

«Украина предоставила ответ, подтверждающий внутренние причины для принятых мер, а также – временный их характер», - сказал представитель Еврокомиссии.

В результате анализа полученного ответа ЕС попросил консультаций с Украиной в рамках статьи 12 Соглашения Всемирной торговой организации о сельском хозяйстве. Такие консультации состоялись в феврале и марте этого года в Женеве.

«На базе ответов, предоставленных украинской стороной, ЕС пришел к выводу, что меры не были оправданы и применялись дискриминационном путем», - подчеркнул Дж.КЛЭНСИ.

«Соответственно, мы считаем, что нет оправдания и для продления режима квотирования после 31 марта», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Кабинет министров Украины принял решение продолжить действие квот на экспорт зерновых до 1 июля этого года.

Квоты были введены 4 октября 2010 года на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы - в объеме 0,5 млн. тонн; кукурузы - 2 млн. тонн; ячменя - 0,2 млн. тонн; ржи - 1 тыс. тонн; гречихи - 1 тыс. тонн.

***

Янукович считает необходимым создать в Украине полноценный регулируемый рынок земли

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что в ближайшее время в Украине должен быть создан полноценный регулируемый рынок земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием.

«Сегодня мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного производства тормозит развитие отечественного сельского хозяйства. Запрет делает невозможным создание эффективных сельскохозяйственных предприятий на основе концентрации земельной собственности. Таким образом, меры по введению регулированного рынка земли сельскохозяйственного назначения нужно начинать в первую очередь и безотлагательно. Основное задание – запуск в ближайшие годы полноценного земельного рынка и одновременно создания правовых гарантий по использованию земли по прямому назначению», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что процесс создания рынка земли будет проходить открыто и в тесном диалоге с общественностью.

«Ни одна фермерская семья, которая работает на земле, не будет дискриминирована», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил соответствующим органам внедрить рынок земель сельскохозяйственного назначения уже в 2012 году.

Для введения рынка сельхозземель необходимо принять Законы «О рынке земли» и «О Государственном земельном кадастре».

***

Строительство

КСУ инициирует сокращение процедуры выделения земли под застройку до 60 дней

Конфедерация строителей Украины (КСУ) намерена разработать законопроект, сокращающий процедуру выделения земельных участков под застройку с 275 до 60 дней.

Об этом сообщил председатель Совета директоров Конфедерации строителей Украины Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ сегодня на пресс-конференции УНИАН.

«Мы хотим сделать изменения по выделению земли. Это будет новый закон, над которым тоже необходимо работать. Потому что мы фактически сократили получение ордера на строительство со 175 до 60 дней, а выделение земельного участка сегодня занимает 275 дней. Мы хотим сократить тоже до 60 дней», - сказал он.

Принятие отдельного закона о выделении земли предусмотрено законом о регулировании градостроительной деятельности.

Как отметил президент Конфедерации строителей Украины Владимир ПОЛЯЧЕНКО, через неделю запланирована встреча КСУ с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, на которой будут обсуждаться предложения строителей по восстановлению отрасли.

Президент КСУ добавил, что завтра состоится собрание руководителей компаний, вошедших в конфедерацию с тем, чтобы наработать предложения, которые будут представлены на совещании с Н.АЗАРОВЫМ, в том числе, и вопросы о выделении земли под застройку, а также строительстве доступного жилья.

По мнению В.ПОЛЯЧЕНКО, если программа строительства доступного жилья будет реализована, это станет «огромным толчком для строительной отрасли».

Как сообщал УНИАН, 5 апреля состоялось учредительное собрание Конфедерации строителей Украины. Основателями организации являются Украинская строительная ассоциация (УБА), Строительная палата Украины и ассоциация «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий».

Президентом конфедерации избран почетный президент АО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" (г. Киев) Владимир ПОЛЯЧЕНКО, председателем Совета директоров – председатель Совета директоров УБА Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ. На сегодня в конфедерацию входит более 700 холдинговых компаний и ассоциаций. Конфедерация будет иметь статус саморегулирующейся организации.

***

Международные отношения

Янукович планирует еще в этом году подписать с ЕС соглашение об ассоциации и ЗСТ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина планирует еще в этом году подписать с Европейским Союзом соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в Верховной Раде Украины с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины в 2011 году.

Президент подчеркнул, что Украина стремится уже в этом году путем компромисса устранить разногласия в позициях и выйти на окончательное подписание соглашения.

«В 2010 году Украина и Европейский Союз предприняли качественный шаг вперед в сфере безвизового диалога», - отметил он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, Украина получила план действий относительно либерализации визового режима, и для дальнейшего продвижения к безвизовому режиму с ЕС в 2011 году Украина должна выполнить ряд технических заданий, в частности, в сферах безопасности документов, миграции, охраны общественного порядка.

«Убежден, что до конца года мы это сделаем», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2007 года Украина и Евросоюз начали переговоры о соглашении об ассоциации, а 18 февраля 2008 года ЕС и Украина начали официальные переговоры относительно создания зоны свободной торговли, которая станет составной частью соглашения об ассоциации.

Стороны планируют завершить переговоры до конца этого года.

***

Украина хочет сотрудничать с Таможенным союзом по схеме “три плюс один” – Янукович

Украина хочет сотрудничать с Таможенным союзом по схеме “три плюс один”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая в Верховной Раде Украины с ежегодным посланием «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2011 году».

«Считаю, что дальнейшее развитие отношений с Таможенным союзом будет опираться на новую договорную базу относительно соглашений о свободной торговле и возможном пакетном соглашении о сотрудничестве по формуле «3+1», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По убеждению Президента, это даст нам возможность обеспечить реальный курс на сближение европейского и евразийского экономических пространств.

Он отметил, что евроинтеграционный курс не был и не будет препятствовать развитию стратегического партнерства Украины с РФ.

«Для Украины нормализация отношений с Россией стала неотъемлемой составляющей ее европейского выбора», - подчеркнул Президент.

По его словам, в 2010 году страны реализовали важную часть повестки дня двусторонних отношений: возобновили полноценный диалог, экономическое сотрудничество и вышли на новую формулу стратегического партнерства Украины и России.

«Очередным свидетельством серьезности наших намерений и закономерным результатом совместной работы в ближайшей перспективе станет подписание Декларации о содержании украинско-российского стратегического партнерства. В то же время, наша принципиальная позиция в том, что двусторонние отношения должны базироваться на взаимном уважении национальных интересов», - подчеркнул глава государства.

Он заметил, что именно на этой основе власть сегодня рассматривает вопрос сотрудничества Украины с Таможенным союзом.

Как сообщал УНИАН, Россия предлагает Украине совместно устанавливать зону свободной торговли с Европейским Союзом после присоединения к Таможенному союзу и установлению единого экономического пространства в рамках России, Беларуси, Казахстана и Украины.

15 марта на пресс-конференции в Минске премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал, что создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом может негативно отразиться на экономических отношениях Украины с Россией, Беларусью и Казахстаном.

17 марта с.г. во время встречи с председателем Группы прогрессивного альянса социалистов и демократов Европейского парламента Мартином ШУЛЬЦЕМ премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина продолжает настойчиво вести переговоры с Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли в рамках договора об ассоциации.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в этом направлении планы Украины остаются неизменными.

5 апреля уполномоченный Кабинета министров Украины по вопросам сотрудничества с РФ, странами СНГ и Евразийского экономического содружества Валерий МУНТИЯН в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» сказал, что Украина должна сначала присоединиться к Таможенному союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном, а уже потом подписать соглашение о свободной торговле с Таможенным союзом и Евросоюзом.

В тот же день заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН заявил, что украинское руководство предано делу создания ЗСТ с ЕС.

УНИАН