Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости введения электронного правительства.

Об этом говорится в его ежегодном послании к Верховной Раде «Модернизация Украины - наш стратегический выбор».

Президент отмечает, что следующим этапом осуществления административной реформы должно стать реформирование публичного управления в направлении приближения его к мировым стандартам как с теоретико-правовой, так и организационной точки зрения.

Решение задания реформирования органов публичного управления, по мнению Президента, должно осуществляться прежде всего путем должного правового обеспечения процесса.

В.ЯНУКОВИЧ высказался за принятие ряда соответствующих законов, которые придадут, по его мнению, реформе системность и комплексность: Закона «О министерствах и других центральных органах исполнительной власти», Закона «О государственной службе» (новая редакция), Закона «Об административных услугах», Закона «О правилах профессиональной этики на публичной службе и предотвращении конфликта интересов», административно-процедурного кодекса Украины.

При этом Президент отмечает, что содержание названных и других нормативно-правовых актов, их положения должны быть согласованы как между собой, так и с положениями Концепции административной реформы уже на этапе разработки.

Особое внимание В.ЯНУКОВИЧ уделил необходимости принятия концепции и плана мер по реализации идеи электронного правительства, на основе которых может быть начат процесс реализации этой идеи. В частности, необходимо ввести электронный документооборот и электронную цифровую подпись в органах государственной власти, а также практику предоставления государственных услуг в электронной форме.

Также, по мнению Президента, должна быть создана рациональная и стабильная система органов исполнительной власти не только на центральном, но и на местном уровне; осуществлено эффективное разделение функций и полномочий между органами публичной власти; децентрализовано предоставление административных услуг гражданам и повышено их качество.

Говоря об усовершенствовании института государственной службы, он высказался за оптимизацию системы оплаты труда государственных служащих, чтобы сделать эту профессию конкурентной на рынке труда. Также, по его словам, должна быть усовершенствована система подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих. Для минимизации негативных социальных последствий осуществления административной реформы необходимо разработать государственную программу переподготовки и трудоустройства государственных служащих, которые будут сокращены в результате осуществления административной реформы.

«От успешности административной реформы в значительной мере зависит успех модернизации страны. Поэтому нельзя ограничиться механическими изменениями в структуре органов власти», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.