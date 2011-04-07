Янукович выступает за "ревизию проблемных вопросов", связанных с ЧФ РФ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за активизацию диалога с Российской Федерацией относительно совершенствования договорно-правовой базы, регулирующей вопросы временного пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

Об этом говорится в ежегодном послании главы государства к Верховной Раде Украины, текст которого обнародован на его официальном сайте.

По словам Президента, это необходимо для конструктивного решения существующих проблемных вопросов на основе взаимной выгоды и соблюдения интересов Украины в сфере безопасности.

«В 2010 году в украинско-российских отношениях произошли существенные позитивные сдвиги. В первую очередь, удалось снять напряжение, характерное для предыдущих лет, и начать конструктивный диалог по решению проблемных вопросов двусторонних отношений», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В этом контексте очень важными он называет Харьковские соглашения, заключенные в апреле 2010 года, которыми продлен срок базирования подразделений Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины до 2042 года и, соответственно, уменьшена цена на природный газ для Украины в течение дальнейших 10 лет (на 100 долл. США при контрактной цене газа свыше 330 долл./1 тысячу кубометров, или же на 30%, если цена будет ниже 330 долл. США).

«В связи с этим целесообразно провести ревизию проблемных вопросов, связанных с пребыванием ЧФ РФ в Украине, принять меры для совершенствования соответствующей договорно-правовой базы, расширить участие российской стороны в социально-экономическом развитии г.Севастополя и других мест дислокации ЧФ РФ», - отметил Президент.

При этом он подчеркнул, что для Украины нормализация отношений с РФ стала неотъемлемой составляющей ее европейского выбора. Динамичное развитие украинско-российского партнерства является необходимой предпосылкой для формирования стабильной экономической и безопасности среды в Европе.