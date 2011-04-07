Украина и РФ планируют провести второй межрегиональный экономический форум

В 2011 году в Украине планируется проведение второго Украинско-Российского межрегионального экономического форума.

Об этом сказано в ежегодном послании Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА к Верховной Раде Украины «Модернизация Украины - наш стратегический выбор».

Кроме того, на этот год запланировано заседание постоянно действующего совещания руководителей регионов Украины и РФ «Содружество регионов», а в России – встречи министров иностранных дел Украины и РФ с руководителями приграничных регионов.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, эти меры должны дать новый толчок реализации Программы межрегионального и приграничного сотрудничества Украины и РФ на 2011–2016 годы.

Перспективными В.ЯНУКОВИЧ называет и реализацию проекта Совета регионов и продолжение программы создания еврорегионов на пограничных территориях.

«Задачей на ближайшую перспективу является максимальное использование достигнутых в 2010 году достижений украинско-российского сотрудничества, формирование долгосрочных программ сотрудничества как прочного фундамента двусторонних взаимоотношений. В первую очередь речь идет о Программе экономического сотрудничества до 2020 года, которая должна заложить надежную основу для планомерного, прогнозируемого развития отношений между Украиной и Российской Федерацией», - подчеркнул Президент.

Он заметил, что обеспечение стабильного развития двусторонних отношений требует деполитизации гуманитарной сферы сотрудничества, отказа от использования чувствительных вопросов национально-культурной сферы в политических целях. Следует всячески способствовать расширению контактов между творческими и интеллектуальными элитами двух стран, цивилизованный диалог между которыми стал бы надежной основой для конструктивного сотрудничества в решении межгосударственных гуманитарных вопросов.