Янукович подписал положение о службе по защите персональных данных

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утвердил Положение о Государственной службе Украины по вопросам защиты персональных данных (ГСЗПД Украины).

Текст соответствующего указа обнародован на официальном веб-портале главы государства.

Кабинету министров Украины поручено в месячный срок решить вопросы размещения и материально-технического обеспечения деятельности Государственной службы Украины по вопросам защиты персональных данных и привести свои решения в соответствие с этим указом.

Согласно подписанному положению, ГСЗПД является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра юстиции.

ГСЗПД Украины входит в систему органов исполнительной власти, обеспечивает реализацию государственной политики в сфере защиты персональных данных.

Также В.ЯНУКОВИЧ утвердил Положение о Государственной службе геологии и недр Украины. В соответствующем указе Кабмина поручается в месячный срок решить вопросы относительно передачи в установленном порядке в сферу управления Госслужбы геологии и недр из сферы управления Министерства экологии и природных ресурсов Украины предприятий, необходимые для обеспечения выполнения возложенных на службу функций.

Еще одним указом Президент утвердил Положение о Государственной службе статистики Украины и признал утратившими действие предыдущие указы "Об образовании Государственного комитета статистики Украины" и "О Государственном комитете статистики Украины".

Другим указом утверждено Положение о Государственной пенитенциарной службе Украины.