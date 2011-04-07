ВР приняла изменения в закон о разрешительной системе

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 259 народных депутатов из 351, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом определено, что принцип организационного единства — принцип, согласно которому выдача документов разрешительного характера (переоформление, выдача дубликатов, аннулирование) субъектам хозяйствования осуществляется в установленном законодательством порядке в разрешительном центре государственным администратором путем взаимодействия с представителями местных разрешительных органов.

Закон также определяет, что разрешительный центр — рабочий орган соответствующего городского совета города областного и/или республиканского Автономной Республики Крым значения (его исполнительного органа), районной и районной в городах Киеве и Севастополе государственных администраций, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, в котором выдача документов разрешительного характера (переоформление, выдача дубликатов, аннулирование) проводится по принципу организационного единства.

По закону, выдача документов разрешительного характера местными разрешительными органами осуществляется по принципу организационного единства. Субъект хозяйствования за получением документов разрешительного характера (переоформление, выдача дубликатов, аннулирование), которые выдаются местными разрешительными органами, обращается к государственному администратору в разрешительном центре. В работе разрешительного центра принимают участие местные разрешительные органы, к которым субъект хозяйствования может обратиться за консультацией.

Уполномоченный орган разрабатывает и утверждает Положение о государственном администраторе и порядке его взаимодействия с местными разрешительными органами, субъектами хозяйствования. Государственный администратор в течение одного рабочего дня с даты получения от местного разрешительного органа дубликата документа разрешительного характера сообщает субъекту хозяйствования о времени и месте его выдачи. Государственный администратор в течение одного рабочего дня с даты сообщения местным разрешительным органом об остановке или возобновлении рассмотрения документов, поданных для получения документов разрешительного характера, сообщает об этом субъекту хозяйствования.