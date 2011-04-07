Главное на 7 апреля (вечер)

Энергетика

Верховная Рада Украины приняла в целом закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 232 народных депутата из 390, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с законом, поставки природного газа осуществляются при условии его коммерческого учета для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется: комплексно, в том числе для отопления, - с 1 января 2012 года; для подогрева воды и приготовления еды, - с 1 января 2016 года; только для приготовления еды, - с 1 января 2018 года; для других потребителей - с 1 апреля 2011 года. Введение в эксплуатацию новых и/или реконструированных многоквартирных жилых домов и объектов производственного и непроизводственного назначения (промышленность, бюджетная сфера, сфера социально-бытового и культурного назначения и тому подобное) с системами газоснабжения осуществляется лишь при наличии узлов учета природного газа.

Финансирование работ по оснащению счетчиками газа населения осуществляется за счет средств субъектов хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории; средств государственного бюджета Украины; средств населения – в случае обращения физического лица к субъекту хозяйствования, осуществляющему распределение природного газа на соответствующей территории, о намерении обеспечить счетчиком квартиру или частный дом за собственные средства.

Финансирование работ по оснащению узлами учета природного газа физических лиц - предпринимателей и юридических лиц осуществляется соответственно за счет средств физических лиц - предпринимателей, которые в соответствии с договором пользуются услугами по газоснабжению для осуществления предпринимательской деятельности; средств юридических лиц, которые в соответствии с договором пользуются услугами по газоснабжению.

Исполнителями работ по установлению узлов учета природного газа являются субъекты хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории; получили соответствующие разрешения для выполнения работ по установлению узлов учета природного газа.

В случае отказа населения от установления субъектами хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории, счетчика газа, распределение природного газа прекращается населению, проживающему в квартирах и частных домах, в которых газ используется комплексно, в том числе для отопления, - с 1 января 2012 года; для подогрева воды и приготовления еды, - с 1 января 2016 года; только для приготовления еды, - с 1 января 2018 года. Отказ физических лиц - предпринимателей, которые пользуются услугами по газоснабжению для осуществления предпринимательской деятельности, и юридических лиц от установления до 1 апреля 2011 года узлов учета природного газа является основанием для субъектов хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории, для расторжения в установленном законодательством порядке договора на снабжение и/или распределение природного газа.

Субъекты хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории, обязаны обеспечить установление счетчиков газа; прекратить распределение природного газа потребителям, которые используют природный газ без его коммерческого учета, в случае отказа таких потребителей от установления счетчиков газа.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины применяет к субъектам хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории, санкции. В частности, в случае неустановления узлов учета природного газа и/или непрекращение распределения природного газа потребителям, которые используют природный газ без его коммерческого учета, - предостережение; в случае непринятия субъектом хозяйствования, к которому применено предостережение, соответствующих мер - штраф в размере до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики при наличии в деятельности субъектов хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории, нарушений, предусмотренных этим законом, издает в пределах своих полномочий на основании акта проверки, оформленного в установленном порядке, постановления о наложении штрафов по установленной форме. Обжалование постановлений о наложении штрафов осуществляется в судебном порядке. Суммы взимания штрафов зачисляются в государственный бюджет Украины.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом утвердил положение о Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Указ от 6 апреля №382/2011 обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, Минэнергоугля определено центральным органом исполнительной власти, на который возложены функции формирования и обеспечения реализации государственной политики в электроэнергетическом, ядерно-промышленном, угольно-промышленном, торфодобывающем и нефтегазовом комплексах.

Документом закреплен перечень основных задач, возложенных на министерство, который сформирован исходя из включения в сферу деятельности министерства государственного угледобывающего сектора.

Одной из принципиальных новелл документа является возложение на Минэнергоугля функций организации аукционов по продаже нефти, газового конденсата природного, а также сжиженного газа.

Из сферы влияния Минэнергоугля выведена отрасль альтернативной энергетики при закреплении за ним функции выдачи лицензий на право осуществления хозяйственной деятельности по продаже жидкого топлива из биомассы и биогаза.

Положением закреплено, что министерство возглавляет министр, который назначается и увольняется с должности Президентом Украины по представлению премьер-министра. Министр имеет двух заместителей – первого заместителя и заместителя-руководителя аппарата. Заместители назначаются и освобождаются от должностей Президентом по представлению премьер-министра, внесенному на основании предложений министра.

Кабинет министров Украины одобрил привлечение займа в 200 млн. долл. от Международного банка реконструкции и развития (Всемирный банк) для реализации инвестиционного проекта “Проект по энергоэффективности”.

Соответствующее распоряжение №260 от 23 марта размещено на сайте правительства.

«Признать целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития для реализации инвестиционного проекта “Проект по энергоэффективности” в размере 200 млн. долларов США», - говорится в документе.

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2011 год".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 263 народных депутата из 389 зарегистрированных в сессионном зале.

В связи с ростом мировой цены на нефть для стабилизации цены на нефтепродукты предусматривается уменьшить временно на три месяца ставки акцизного налога на бензины моторные – на 50 евро за 1000 кг (с 182 до 132 евро) и на дизельное топливо – на 30 евро за 1000 кг (с 90, 69, 62, 42 до 60, 39, 32, 12 евро). Указанное приведет к уменьшению поступлений в специальный фонд государственного бюджета акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) на 658,0 млн. грн. и акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) - 391,1 млн. гривен.

Поскольку эти поступления являются источником наполнения Дорожного фонда, с целью недопущения срыва запланированного объема дорожных работ предусмотрено увеличить расходы «Укравтодора» по общему фонду на 1 млрд. грн. за счет увеличения поступлений налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг).

В законе предлагается осуществить перераспределение бюджетных назначений на сумму 2,7 млрд. грн. путем уменьшения объема расходов потребления по программе "Погашение обязательств по кредитам, полученным под гарантию Кабинета министров Украины на развитие сети автомобильных дорог общего пользования" и увеличения объема расходов развития по программе "Развитие сети и содержания автомобильных дорог общего пользования" и "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах".

С целью более качественного получения гражданами скорой медицинской помощи в законе предусмотрены расходы в сумме 100 млн. грн. на обеспечение топливом станций (отделений) скорой медицинской помощи путем предоставления дополнительной дотации областным бюджетам.

Финансы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом утвердил положение о Пенсионном фонде (ПФ).

Соответствующий указ №384/2011 от 6 апреля 2011 года размещен на официальном сайте Президента.

Согласно положению о ПФ, деятельность фонда координируется правительством через вице-премьер-министра – министра социальной политики.

ПФ в соответствии с возложенными на него задачами разрабатывает проект бюджета фонда, составляет отчет о его выполнении и предоставляет их министру для внесения на рассмотрение Кабинета министров; обеспечивает доступ к данным госреестра общеобязательного государственного социального страхования; обеспечивает проведение конкурсного отбора банков, которые выплачивают и доставляют пенсии. Кроме того, ПФ осуществляет действия по переводу пенсий гражданам, которые выехали на постоянное местожительство за границу, и выплаты пенсий пенсионерам иностранных государств, которые постоянно проживают в Украине; подает Минсоцполитики предложения по изменению размера единого социального взноса и распределению средств от его уплаты; проводит информационно-разъяснительную работу среди населения.

Для выполнения возложенных на него задач фонд имеет право: проводить плановые и внеплановые проверки на предприятиях, в учреждениях и организациях, у физлиц-предпринимателей – бухгалтерских книг, отчетов, связанных с начислением, единого взноса, страховых взносов, назначением пенсий и т.д., и получать необходимые объяснения по вопросам, возникающим во время таких проверок. Также ПФ имеет право изымать у предприятий, физлиц–предпринимателей копии документов, подтверждающих занижение размера зарплаты и других выплат, на которые насчитывается единый взнос, страховые взносы, или нарушения порядка использования средств фонда; проверять целевое использование средств ПФ; обращаться в хозсуды относительно возбуждения дел о банкротстве плательщиков единого взноса; поднимать вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства о сборе и ведении учета единого взноса; и получать кредиты в учреждениях банков.

Численность и персональный состав руководства фонда утверждает Кабмин. Председатель правления фонда и его заместители назначаются на должности по представлению премьер-министра, внесенным на основании предложений министра соцполитики, и освобождаются от должностей Президентом.

Предельная численность работников ПФ утверждается Кабмином.

Структура аппарата фонда утверждается председателем правления ПФ по согласованию с министром социальной политики.

Пенсионный фонд Украины является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного Герба и своим наименованием, счета в органах Государственной казначейской службы и уполномоченных банках.

Также указом Президента предусматривается, что утрачивает силу указ Президента Украины от 1 марта 2001 года №121 "О Положении о Пенсионном фонде Украины", а также указы, которыми были внесены изменения в данный документ.

Кабмин обязан в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с данным указом.

Указ вступает в действие со дня его опубликования.

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отмене свидетельства о государственной регистрации юридического лица и физического лица-предпринимателя".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 240 народных депутатов из 351, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что в то же время с внесением в Единый государственный реестр записи об изменении сведений о юридическом лице, которые в соответствии с данным законом отмечаются в выписке из Единого государственного реестра, государственный регистратор должен выдать (отправить почтовым отправлением с описанием вложения) заявителю выписку из Единого государственного реестра.

Законом устанавливается, что не взимается плата за получение выписки из Единого государственного реестра во время проведения государственной регистрации: юридического лица; физического лица - предпринимателя; изменений к сведениям о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре, но не связаны с изменениями, вносимыми в учредительные документы юридического лица, изменений к учредительным документам юридического лица; изменений к сведениям о физическом лице – предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре; прекращение предпринимательской деятельности физического лица - предпринимателя согласно судебному решению о признании физического лица - предпринимателя банкротом, а также при внесении в Единый государственный реестр судебного решения об отмене государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателе.

При этом установлено, что не позже следующего рабочего дня с даты государственной регистрации юридического лица государственным регистратором выдается (посылается рекомендательным письмом) учредителю или уполномоченному им лицу один экземпляр оригинала учредительных документов с отметкой государственного регистратора о проведении государственной регистрации юридического лица и выписка из Единого государственного реестра.

Государственный регистратор не позже следующего рабочего дня с даты государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физическим лицом - предпринимателем должен выдать (направить рекомендательным письмом) заявителю выписку из Единого государственного реестра.

Государственный регистратор обязан выдать (отправить рекомендательным письмом) по месту жительства физического лица – предпринимателя, в отношении которого принято судебное решение о прекращении ее предпринимательской деятельности в связи с признанием его банкротом, выписку из Единого государственного реестра.

Рост реального внутреннего продукта Украины по итогам 2012 года составит 6,5%, номинальный ВВП на конец года — 1 трлн. 475,5 млрд. грн.

Такие ориентировочные основные прогнозные макроэкономические показатели указаны в Проекте основных направлений бюджетной политики на 2012 год, размещенном на сайте Министерства финансов Украины.

Прогнозный показатель инфляции на 2012 год составляет 7,9%, рост цен производителей — 9,7%, уровень безработицы, определенный по методологии Международной организации труда, - 7,2-7,7%.

При этом сообщается, что указанные макропоказатели могут быть уточнены после поступления фактических данных об итогах экономического развития государства за 2010 год и оперативных статистических данных относительно текущего состояния социально-экономической ситуации в 2011 году. В прогнозные расчеты основных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2012 год закладывается среднегодовой обменный курс гривни к доллару США на уровне 7,9-8 гривен.

Также указывается, что в 2012 году инвестиционная активность будет поддерживаться путем улучшения финансового состояния предприятий в условиях укрепления банковской системы и проведения фискальной политики, направленной на снижение налоговой нагрузки и создание условий для улучшения инвестиционного климата.

Кроме того ожидается, что постепенное повышение размера минимальной заработной платы и упорядочение системы оплаты труда в бюджетной сфере на основе Единой тарифной сетки будут способствовать повышению уровня доходов населения.

Япония

Японское метеорологическое агентство спустя полтора часа после произошедшего в четверг у побережья острова Хонсю сильного землетрясения отменило предупреждение об угрозе цунами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.

Подземные толчки магнитудой 7,4 балла были зафиксированы в четверг на северо-востоке Японии, примерно в том же районе, где 11 марта произошло землетрясение магнитудой 9, вызвавшее разрушительное цунами. После землетрясения было распространено предупреждение об угрозе цунами для северо-восточного побережья Японии. Сообщалось, что высота волны может достигать двух метров. Через минуту после землетрясения в том же районе произошел мощный афтершок. Очаг землетрясения залегал на глубине 25,6 километра. По данным телеканала NHK, подземные толчки силой до трех баллов по принятой в Японии шкале измерений на протяжении целой минуты ощущались в столице страны Токио.

Данных о погибших или раненых в результате подземных толчков пока нет. Новых аварийных ситуациях на АЭС не зафиксировано. Детальнее в теме: ЯПОНИЯ: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ-АВАРИИ НА АЭС.

(УНИАН)