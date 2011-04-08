Анонс на 8 апреля

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится публичная презентация Национального проекта «Воздушный экспресс». С презентацией национального проекта выступит председатель Государственного агентства по инвестициям и управления национальными проектами Владислав Каськив. В рамках мероприятия также предусмотрено участие Чрезвычайного и полномочного посла Китая в Украине Чжан Сиюнь, а также представителей корпорации China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC). Для представителей СМИ по окончании основной части мероприятия состоится брифинг.

* Состоится брифинг заместителя председателя ГлавКРУ Дениса Красникова на тему: “КРУ возвращает государственные активы”. Будут названы суммы возмещенных государственной контрольно-ревизионной службой незаконно потраченных и недополученных государственных средств. Кроме того, будут приведены примеры устранения нарушений финансовой дисциплины, в частности, предприятиями Министерства промышленной политики Украины, Национального космического агентства Украины, Государственной службы автомобильных дорог Украины, ПАТ «Родовід банк», АБ «Укргазбанк».

* Пресс-конференция Оргкомитета YALTA Digital Forum на тему: "Новые идеи и новые люди цифровой эпохи. Кто имеет право называть себя диджитал-агентством". Участники: Ростислав Касьяненко, продюсер Международной Интернет-Премии PROpeller Digital; Олег Фесенко, маркетинг-директор премиум-курорта Palmira Palace; Максим Лазебник, исполнительный директор Всеукраинской рекламной коалиции, продюсер Киевского Международного фестиваля рекламы; Алексей Мась, координатор Украинского форума Интернет-деятелей, руководитель и идеолог Mail.ua; Дмитрий Федоренко, Peppermint interactive, руководитель инициативной группы представителей digital-агентств.

* Пресс-конференция: «Потребительская экспертиза: на чем спят наши дети, или как производители ортопедических матрацев обманывают потребителей?». Участники: Олег Руденко, эксперт центра потребительских экспертиз ИА «Наш продукт»; Наталья Немировская, врач-аллерголог Киевского городского аллергоцентра; Александр Бурьянов, зав.кафедрой травматологии и ортопедии Института травматологии и ортопедии; Роман Владимиров, главный врач Киевского центра «Здоровый позвоночник».

* Состоится презентация первой в Украине магистерской программы по лизингу. Организатор - Ассоциация «Украинское объединение лизингодателей». Участники: ректор КНТЭУ Анатолий Мазараки; Марина Мурга, директор Ассоциации «Украинское объединение лизингодателей»; Виктор Суслов, председатель Госфинуслуг в 2002-2006 и 2009-2010 гг., заслуженный экономист Украины; Роман Иваненко, член совета директоров Ассоциации «Украинское объединение лизингодателей», ген.директор компании «Евро Лизинг» и другие.

* Первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев наградит вундеркиндов - компьютерщиков, которые стали победителями в финале Всеукраинского конкурса научно-исследовательских работ МАН Украины. Среди работ есть уникальное изобретение для прогнозирования землетрясений, протестированное в реальных условиях.

* При поддержке Ассоциации "Поставщики Таможенного союза" состоится презентация совместного исследования Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук и Института экономики и прогнозирования НАНУ на тему: "Об оценке экономического эффекта участия Украины в процессах евразийской интеграции". Участники: директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Виктор Ивантер; директор Института экономики и прогнозирования НАНУ Валерий Геец; директор Международного института самоорганизации и развития им.С.Кузнеца Дмитрий Чистилин; директор по аналитической работе Евразийского банка развития Владимир Ясинский.

* Состоится интернет-конференция народного депутата Украины, фракция Народной Партии в Верховной Раде Украины, председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Валерия Баранова на тему: «Состояние жилищно-коммунального хозяйства в Украине и перспективы его реформирования».

* Состоится I международная конференция «Современные технологии водоподготовки. Приборы от коррозии и накипи». Конференция пройдет под патронатом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины и КГГА. Будет освещен опыт эксплуатации антикоррозионного и противоизвесткового оборудования в многоквартирных домах и частных коттеджах, в учреждениях общественного питания, на предприятиях бытового обслуживания, в промышленном производстве и т.д.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98