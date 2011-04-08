В Минфине США призывают Кабмин не замедляться в проведении реформ

Заместитель министра финансов США Кристофер СМАРТ призвал украинское правительство не замедляться во внедрении реформ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства Украины, об этом он заявил 7 апреля во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

К.СМАРТ отметил достижения Украины на пути реформ. Вместе с тем, заместитель министра финансов США подчеркнул, что на этом пути не следует делать затяжных пауз.

«Время в проведении реформ играет большую роль. И если вам нужно сделать паузу в этом процессе, то пусть она не будет затяжной. Чем быстрее вы проведет реформы - тем лучше», - сказал К.СМАРТ.

Вместе с тем, говорится в сообщении украинского Кабмина, американский чиновник положительно оценил результаты деятельности правительства Украины за год, прошедший со времени предыдущей встречи с Н. АЗАРОВЫМ, состоявшейся 23 марта 2010 г.

«За этот год вам многое удалось сделать, правительству есть чем гордиться, поскольку это был сложный период и для Украины, и для мира. Но вы достигли существенного прогресса », - цитирует К.СМАРТА правительственная пресс-служба.