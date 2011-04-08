В Киеве началось очередное заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ

В Киеве началось очередное заседание Совета министров иностранных дел стран Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ).

Как передает корреспондент УНИАН, в проект повестки дня заседания СМИД СНГ включены 13 вопросов, касающихся межгосударственного сотрудничества в гуманитарной сфере, взаимодействия в области науки и культуры, обеспечения безопасности и других направлений деятельности Содружества.

Первым пунктом повестки дня заседания значится вопрос о ходе согласования проекта Заявления глав государств – участников СНГ в связи с 20-летием образования Содружества, в котором подводятся итоги 20-летней деятельности СНГ и ставятся задачи по расширению и углублению интеграционного сотрудничества.

Также на заседании предполагается одобрить проект Обращения глав государств - участников СНГ к народам государств - участников Содружества и мировой общественности в связи с 70-й годовщиной начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Его текст после принятия Советом глав государств стран СНГ предусматривается опубликовать в СМИ и распространить в ООН в качестве официального документа.

Проектом решения Совета глав государств СНГ по этому вопросу предлагается также продолжить ежегодное проведение в странах Содружества памятных мемориальных мероприятий, посвященный 22 июня – Дню памяти и скорби.

Кроме того, на заседании этого заседания СМИД будет заслушан отчет о деятельности Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ.

Также главам внешнеполитических ведомств будут предложены для рассмотрения и принятия решений проекты Концепции образования в сфере культуры и искусства государств участников СНГ в области культуры до 2015 года.

Армению, Беларусь, Киргизию, Таджикистан, Российскую Федерацию и Украину на заседании представляют министры иностранных дел. Остальные делегации представлены на уровне заместителей министров иностранных дел. Туркменистан на заседании представляет Постоянный полномочный представитель Туркменистана при уставных и других органах сотрудничества, посол Туркменистана в Республике Беларусь.