Левочкин заявляет, что Янукович будет проводить кадровые изменения в Кабмине

Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН заявляет, что главным критерием кадровых ротаций для Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА является эффективность работы чиновников.

Об этом С.ЛЕВОЧКИН заявил в интервью журналу "Корреспондент" (№ 13 от 8 апреля 2011 года), отвечая на вопрос, следует ли ожидать новых кадровых изменений после сокращения руководящего состава Администрации Президента.

"Не нужно путать два процесса - административную реформу, которая касается реформирования институтов власти и государственных функций, и кадровую работу. Кадровые изменения, безусловно, будут. Сегодня Президент ставит очень жесткие требования перед госорганами в плане модернизации Украины и эффективного управления. Если кто-то не справится с этой работой, несомненно, будут проводиться кадровые ротации", - сказал С.ЛЕВОЧКИН.

Глава Администрации Президента считает неактуальным вопрос отставки Николая АЗАРОВА с должности премьер-министра Украины. "Премьер-министр - один из самых профессиональных государственных деятелей в Украине. Под руководством Николая АЗАРОВА Кабмин эффективно прошел 2010-й и стабилизировал ситуацию в стране", - отметил С.ЛЕВОЧКИН.