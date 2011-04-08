Главное на 8 апреля (день)

Энергетика

В Украине нет альтернативы ядерной энергетике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное вопросам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы и повышения безопасности АЭС.

«Украина не имеет реальных экономически обоснованных альтернатив ядерной энергетике», - сказал Президент.

Он отметил, что именно поэтому правительство должно сделать все необходимое для обеспечения высокого уровня безопасности эксплуатации действующих атомных станций. «Правительство должно аргументировано доказать это украинскому народу и мировому сообществу», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент подчеркнул, что Украина, как европейское государство, должна присоединиться к программе углубленной переоценки безопасности атомных станций в Европе.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что правительство и Государственная инспекция ядерного регулирования должны выработать подходы к проведению дополнительной углубленной переоценки безопасности энергоблоков АЭС с учетом решений европейской группы регуляторов ядерной безопасности, которые будут утверждены 12 мая на заседании этой группы.

«Необходимо убедиться, что украинские атомные станции достаточно сейсмостойки и способны выдержать максимальную нагрузку для территории Украины – землетрясения», - сказал глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ поручил правительству предпринять меры по совершенствованию национальной системы сейсмической безопасности Украины, предусмотрев создание соответствующих институциональных механизмов для развития этой системы.

Президент отметил, что после аварии на японских АЭС вопросы безопасности атомных станций приобретают еще большую актуальность. Он подчеркнул, что сегодня такие вопросы становятся самыми приоритетными в мире.

Также глава государства подчеркнул, что опыт ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС и японской “Фукусима-1” должен быть всесторонне учтен при выработке мер по обеспечению безопасности украинских атомных станций.

Украина присоединится к инициативе Евросоюза по проведению стресс-тестов действующих АЭС в связи с событиями, произошедшими на японской АЭС Фукусима-1.

Об этом в интервью УНИАН сообщил главный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Михаил ГАШЕВ.

По его словам, стресс-тесты для украинских АЭС будут подразумевать проведение аналитики и переоценки безопасности их работы по 4-м главным направлениям: землетрясения, смерчи, ураганы и затопления. При этом, с учетом опыта АЭС Фукусима-1, при проведении исследований будет учитываться возможность одновременного совпадения негативного влияния упомянутых выше природных факторов на работу той или иной станции.

М.ГАШЕВ подчеркнул, что проведение стресс-тестов ни в коем случае не подразумевает какую-то бы ни было имитацию аварийной ситуации на действующей АЭС, а будет проводиться как компьютерное моделирование с использованием современных специализированных программ.

«Это будут, грубо говоря, сидеть люди за компьютерами и задавать совпадение таких условий, которых не было в проекте (проект строительства АЭС). Будут задаваться самые тяжелые исходные условия для наших блоков с учетом совпадения этих возможных природных факторов»,- отметил М.ГАШЕВ.

Он сообщил, что переоценка безопасности станций будет проведена специалистами инспекции и НАЭК «Энергоатом» в период июнь-ноябрь т.г., а по ее итогам, в случае необходимости, регулятор сформирует ряд предписаний эксплуатирующей организации по усилению того или иного параметра безопасности.

М.ГАШЕВ также сообщил, в понедельник, 11 апреля, ГИЯР представит на рассмотрение Кабинета министров Украины план мероприятий и видение проведения стресс-тестов для украинских АЭС.

«Если все это будет одобрено, то, по сути, с середины апреля эти так называемые стресс-тесты начнутся уже у нас для всех действующих 4-х станций», - сказал М.ГАШЕВ.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за кардинальное изменение государственных подходов в вопросах преодоления последствий Чернобыльской катастрофы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая сегодня заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное вопросам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы и повышения безопасности АЭС.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что с 1986 года вокруг Чернобыля произошли значительные изменения. На территориях, пострадавших от Чернобыльской аварии, реализуются десятки социально-экономических программ, туда поступают инвестиции, в том числе и иностранные. «Но основной груз несет на себе Украина. По оценкам западных экспертов, общая сумма расходов из государственного бюджета за годы независимости превысила 12 млрд. долл.», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем он отметил, что ему тягостно констатировать, что через четверть века после аварии ее ликвидаторы и пострадавшие вынуждены через суды добиваться получения выплат и льгот, которые им принадлежат в соответствии с законами.

«Но подавляющее большинство собравшихся здесь (на заседании СНБОУ – УНИАН) осознает, что 74 млрд. грн. в год, необходимых для выплаты в полном объеме льгот и компенсаций, предусмотренных законами Украины, безусловно, это непосильный груз для бюджета нашего государства», - сказал он.

Именно поэтому Президент требует кардинальных изменений в государственной политике по преодолению последствий Чернобыльской аварии. «Изменения, как говорят, назрели еще вчера. Учитывая посткризисное состояние национальной экономики, ситуация выглядит крайне тяжелой», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства подчеркнул, что не выдерживает критики проект концепции общегосударственной целевой программы преодоления последствий Чернобыльской катастрофы на 2012-2016 годы.

Финансы

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 277 народных депутатов из 322 зарегистрированных в сессионном зале.

Принятый закон более четко определяет круг субъектов ответственности за коррупционные правонарушения. Так, к числу таких субъектов дополнительно включены Председатель, заместитель Председателя, секретари секций Высшего совета юстиции, члены Высшего совета юстиции, члены Центральной избирательной комиссии. Таким образом, в круг субъектов ответственности за коррупционные правонарушения закон относит Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины, его первого заместителя и заместителя, премьер-министра Украины, первого вице-премьер-министра Украины, вице-премьер-министров Украины, министров, других руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета Министров Украины, их заместителей, председателя Службы безопасности Украины, Генерального прокурора Украины, Председателя Национального банка Украины, Председателя Счетной палаты, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым, Председателя Совета министров Автономной Республики Крым; народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов и т.п.

Закон также устанавливает ограничения (использование служебного положения, получение подарков, работы близких лиц, финансового контроля) для должностных лиц и юридических лиц публичного права, которые получают заработную плату за счет государственного или местного бюджетов.

В законе вводится положение, определяющее конфликт интересов на публичной службе и порядок его урегулирования. Предусматривается обязанность принятия лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. Такое лицо также обязуется сообщить непосредственному руководителю (при его наличии), организацию по месту работы, орган, на который возлагается проведение специальной проверки такого лица, о наличии личных интересов или обстоятельств, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению им своих должностных обязанностей.

Закон четко определяет понятие "близкие лица". Так, к близким лицам относятся - супруги, дети, родители, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, усыновители, усыновленные, а также другие лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом и имеют взаимные права и обязанности с субъектом ответственности за коррупционные правонарушения. Также дано определение "члены семьи" – это лица, состоящие в браке, их дети, лица, находящиеся под опекой и попечительством, другие лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности, в том числе лица, которые совместно проживают, но не состоят в браке. При заполнении декларации субъектом ответственности за коррупционные правонарушения члены семьи должны быть внесены в нее.

Закон также устанавливает образец бланка декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. В этом бланке предусмотрено представление сведений о зарубежном имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Кроме того, закон защищает гарантированое Основным Законом государства право на свободу занятия предпринимательской деятельностью и исключает физических лиц - предпринимателей из числа тех, кто может быть привлечен к ответственности за коррупционные правонарушения. Закон также конкретизирует условия, когда на членов окружных/ территориальных и участковых избирательных комиссий, а также на помощников-консультантов народного депутата Украины на общественных началах могут распространяться ограничения, установленные антикоррупционным законодательством. Таким образом, ограничения, предусмотренные проектом Закона Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине", будут распространяться на членов окружных/ территориальных и участковых избирательных комиссий, а также на помощников-консультантов народного депутата Украины на общественных началах только при исполнением ими своих функций.

Данный закон четко определяет круг субъектов, которые могут осуществлять мероприятия по предотвращению и противодействию коррупции. К их числу отнесены: Президент Украины, Верховная Рада Украины, Кабинет Министров Украины, а также органы государственной власти в пределах полномочий, определенных законом. При этом координация реализации органами исполнительной власти антикоррупционной стратегии, которая определяется Президентом Украины, осуществляется в порядке, установленном законом, специально уполномоченным органом по вопросам антикоррупционной политики. Такой орган создается (определяется) Президентом Украины. Координация деятельности правоохранительных органов осуществляется Генеральным прокурором Украины и подчиненными ему специализированными прокурорами.

В Законе предусматривается, что органам государственной власти, органам местного самоуправления запрещается получать от физических, юридических лиц безвозмездные имущество и услуги. Данным законопроектом четко определен правовой режим дара (пожертвования). Кроме того, предусмотрен исчерпывающий перечень случаев, когда получение дара запрещается. Так, согласно статье 718 Гражданского кодекса Украины, подарком могут быть движимые вещи, в том числе деньги и ценные бумаги, а также недвижимые вещи, имущественные права, которыми даритель владеет или которые могут возникнуть у него в будущем. Предложенная норма устанавливает запрет, в частности, на подарки от юридических и физических лиц за решения, принимаемые в их интересах, а также когда лицо, дарящее подарок, является подчиненным лицом. Запрет также распространяется на все случаи получения дара в связи с использованием лицом служебных полномочий и связанных с этим возможностей.

Разрешается получение подарка, стоимость которого не превышает 50 процентов минимальной заработной платы. Причем ограничения в стоимости дара не распространяется на подарки, которые дарятся близкими лицами, а также на случаи получения общедоступных скидок на товары, услуги, общедоступных выигрышей, призов, премий, бонусов. Новеллой данного законопроекта является то, что подарки, полученные лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, как подарки для государственных органов или органов местного самоуправления соответственно, являются государственной или коммунальной собственностью. Таким образом, все полученные должностным лицом подарки должны быть переданы государству или органу местного самоуправления. В случае нарушения этого правила действия должностного лица могут расцениваться как присвоение государственного имущества. В таком случае лицо привлекается к уголовной ответственности в определенном уголовным законодательством порядке.

Данным законом устанавливаются ограничения иметь в непосредственном подчинении или быть непосредственно подчиненными в связи с исполнением полномочий близким лицам. Это ограничение касается Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины, его первого заместителя и заместителя, премьер-министра Украины, первого вице-премьер-министра Украины, вице-премьер-министров Украины, министров, других руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета Министров Украины, и их заместителей, председателя Службы безопасности Украины, Генерального прокурора Украины, Председателя Национального банка Украины, Председателя Счетной палаты, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым, Председателя Совета министров Автономной Республики Крым и т.д.

Законом предусматривается прямой запрет отказывать физическим или юридическим лицам в информации, предоставление которой предусмотрено законом, предоставлять недостоверную или не в полном объеме информацию.

Законом предусматривается ведение Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения, - единой базы данных, в которой сосредоточены сведения о всех лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Закон вступает в силу 1 июля 2011 года, кроме положения, касающегося декларирования расходов, которое вступает в силу с 1 января 2012 года.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ убежден, что дефицит Государственного бюджета в текущем году не превысит 2,5% ВВП.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил 7 апреля во время встречи с заместителем министра финансов США Кристофером СМАРТОМ.

«2010 год мы закончили с приростом ВВП более 4%, дефицит бюджета нам удалось уменьшить до 5,5%. Уже в этом году мы первый квартал проходим с профицитом, и поэтому у нас нет никаких сомнений, что годовой дефицит бюджета в текущем году будет примерно на уровне 2,5%, не больше», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он напомнил, что в 2009 году падение ВВП составило 15%, а дефицит госбюджета – 16%.

Премьер-министр подчеркнул, что в целом годовые прогнозы развития Украины оптимистичны, хотя есть серьезные вызовы и проблемы, связанные с повышением мировых цен на нефть и продовольствие. По его словам, правительство приложит максимум усилий для того, чтобы снизить их негативное влияние на экономику Украины.

Денежная масса в Украине в марте т.г. увеличилась на 2,8% (с начала года - на 4,1%) - до 622,3 млрд. грн., монетарная база - на 2,8% (с начала года уменьшился на 1%) - до 223,5 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Общий объем депозитов в марте т.г. увеличился на 3,3% (с начала года - на 6,2%) - до 439,6 млрд. грн. В т.ч. вклады юридических лиц увеличились на 6,2% (с начала года - на 7,0%) - до 152,0 млрд. грн., физических лиц - на 1,8% (с начала года - 5,8%) - до 287,6 млрд. грн.

Общий объем остатков кредитных вложений вырос на 1,7% (с начала года - на 2,6%) - до 742,6 млрд. грн. В т.ч. кредиты юридических лиц выросли на 2,8% (с начала года - на 4,1%), - до 540,9 млрд. грн., кредиты физическим лицам уменьшились на 1,0% (с начала года на 1,3%) - до 201,7 млрд. грн.

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Национальном банке Украины в марте т.г. уменьшился на 20,5% (с начала года увеличился более чем в два раза) - до 6,2 млрд. грн.

Объем наличности вне банков в марте увеличился на 1,1% (с начала года снизился на 1,9%) - до 179,5 млрд. грн.

Объем корсчетов банков в марте т.г. увеличился на 22,9% (с начала года на 16,2%) - до 19,4 млрд. грн. По итогам марта норматив обязательных резервов составляет 12,7 млрд. грн., из них на отдельный счет в Нацбанке перечислено 7,3 млрд. грн.

НБУ в марте осуществил операции по мобилизации свободной ликвидности банков на 15,1 млрд. грн. (из которых 0,6 млрд. грн. мобилизовано путем проведения операций обратного репо). С начала т.г. года объем мобилизационных операций составил 40,8 млрд. грн.

Операции по рефинансированию банков на протяжении февраля, марта не осуществлялись, а их объем с начала года составлял 7,9 млн. грн. Объем возвращения задолженности по предоставленным кредитам рефинансирования в марте составлял 0,8 млрд. грн. (с начала года - 3,8 млрд. грн.).

Социальная политика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон “О внесении изменения в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» относительно выплаты помощи при рождении ребенка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий закон вступает в силу со дня его опубликования.

Также Президент поручил Кабинету министров привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом.

Кроме того, правительство должно обеспечить принятие нормативно-правовых актов, вытекающих из этого закона, и обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с этим законом.

Первый заместитель министра социальной политики Украины Василий НАДРАГА констатирует увеличение в 2010 году численности трудоспособного населения на 100 тыс. - до 20,3 млн. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня в Верховной Раде.

«Численность трудоспособного населения возрастом от 15 до 70 лет увеличилась с 20 млн. 200 тыс. чел. в 2009 году до 20 млн. 300 тыс. чел. в 2010 году. Уровень занятости данного населения вырос с 57,7% до 58,5%», - отметил В.НАДРАГА.

По его словам, согласно методологии Международной организации труда, уровень безработного населения возрастом 15-70 лет сократилась с 1,96 млн. чел. в 2009 году до 1,79 млн. чел. в прошлом году. Уровень безработицы экономически активного населения 15-70 лет снизился с 8,8% в 2009 году до 8,1% в 2010 году.

По итогам января 118 тыс. чел. находились в вынужденных отпусках по инициативе работодателя. В режиме сокращенного рабочего времени в январе работали 520 тыс. чел. (в январе 2009 г. – 944,7 тыс.).

Сельское хозяйство

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает, что, если в текущем году будет хороший урожай зерновых, то никакие ограничения на экспорт зерна применяться не будут.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил 7 апреля во время встречи с заместителем министра финансов США Кристофером СМАРТОМ.

«Если будет хороший урожай - никаких ограничений не будет», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что к защите внутреннего продовольственного рынка правительство было вынуждено прибегнуть в связи с аномальной засухой в Украине и дефицитом зерна в мире. Это позволило удержать внутреннюю цену на хлеб в разы ниже, чем в странах Евросоюза.

Н.АЗАРОВ также отметил, что в стране есть хорошие переходящие запасы зерна - на уровне 1,6 млн. тонн, и уже начались его форвардные закупки под новый урожай.

Верховная Рада Украины приняла в целом закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения государственной поддержки развития сельского хозяйства".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 264 народных депутата из 313, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает включение положений, согласно которым Кабинет министров Украины осуществляет государственное регулирование рынка зерна путем применения режима лицензирования экспорта (импорта) зерна и продуктов его переработки, в том числе путем установления квот (количественных или других ограничений), распределение которых осуществляется путем продажи на аукционах . Причем, средства полученные от реализации квот на аукционах, направляются на поддержку сельского хозяйства.

В законе предлагается установить положение о том, что поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется за счет средств, поступающих от продажи на аукционах квот на зерно и продукты его переработки при применении режима лицензирования экспорта (импорта).

Кроме того, в законе предлагается установить, что Кабинет министров Украины по представлению центральных органов исполнительной власти по вопросам экономической политики и аграрной политики и продовольствия принимает решение о продаже квот экспорта (импорта) зерна и продуктов его переработки на аукционах и утверждает порядок продажи квот. При этом средства, поступающие от продажи на аукционах квот на зерно и продукты его переработки, используются для предоставления государственной поддержки развитию сельского хозяйства.

Япония

Жертвами вчерашнего землетрясения магнитудой 7,4 балла на северо-востоке Японии стали два человека, еще 132 ранены, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

Сразу после землетрясения было распространено предупреждение об угрозе возникновения цунами для северо-восточного побережья страны. Спустя полтора часа после подземных толчков предупреждение было снято. После землетрясения в различных районах префектур Мияги и Ибараки произошли отключения электричества. В ряде городов были отмечены возгорания.

Межуде тем, по последним данным, число погибших в результате сильного землетрясения и последовавшего за ним цунами на северо-востоке Японии 11 марта возросло до 12 тысяч 690 человек.

После землетрясения на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности изотопов йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах.

Сегодня японские специалисты обнаружили утечку радиоактивной воды из бассейнов выдержки АЭС "Онагава" в префектуре Мияги, чья система охлаждения накануне временно вышла из строя из-за сильного землетрясения магнитудой 7,4, сообщает компания-оператор Tohoku Electric. Данных об уровне радиоактивности воды не приводится, количество вытекшей воды незначительное. Подача электричества прекратилась по двум из трех внешних кабелей к АЭС. По словам представителей Агентства по ядерной безопасности Японии (NISA), на 00.25 пятницы по местному времени изменений радиационного фона на АЭС отмечено не было.

Компания-оператор АЭС "Фукусима-1" TEPCO, в свою очередь, сообщила, что к настоящему моменту сведений о новых аварийных ситуациях на станции, где в результате землетрясения 11 марта вышла из строя система охлаждения, нет. Восстановительные работы на станции продолжаются. Детальнее в теме: ЯПОНИЯ: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ-АВАРИИ НА АЭС.

(УНИАН)