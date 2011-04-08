Верховная Рада законодательно закрепила название "Открытое акционерное общество"

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об акционерных обществах» и другие законодательные акты Украины относительно возобновления на законодательном уровне названия «Открытое акционерное общество».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 269 народных депутатов из 336, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом внесены изменения в законы «Об акционерных обществах» и «О ценных бумагах и фондовом рынке», согласно которым публичные акционерные общества признаются открытыми акционерными обществами.

Целью этих изменений является отмена необходимости переоформления лицензий, разрешений, сертификатов, патентов, открытий, изобретений, прав собственности на недвижимость, земельные участки, интеллектуальную собственность и т.д., выданных Украиной, а также иностранными государствами и международными организациями для ОАО, которые после принятия Закона Украины «Об акционерных обществах» должны приобретать статус публичных акционерных обществ, что должно сократить непроизводственные расходы этих предприятий.