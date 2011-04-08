Следующее заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ состоится в сентябре в Душанбе

Следующее заседание Совета министров иностранных дел СНГ состоится в сентябре этого года в Душанбе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в ходе заседания СМИД СНГ председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей ЛЕБЕДЕВ.

«Главы делегаций приняли решение провести следующее заседание Совета министров иностранных дел в сентябре 2011 года в Душанбе накануне заседания Совета глав государств СНГ», - сказал он.