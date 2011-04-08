Кабмин ликвидировал более 40 правительственных органов

Кабинет министров Украины ликвидировал более 40 правительственных органов.

Соответствующее постановление от 28 марта № 346 обнародовано на Правительственном портале.

Решение о ликвидации этих органов Кабмин принял во исполнение пункта 4 статьи 7 Указа Президента Украины от 9 декабря 2010 г. “Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти”.

Так, согласно постановлению, ликвидируются следующие правительственные органы: Агентство по вопросам оборонно-промышленного комплекса, Администрация зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, Главная государственная инспекция на автомобильном транспорте, Государственная авиационная администрация, Государственная авиационная поисково-спасательная служба, Государственная администрация связи, Государственная администрация автомобильного транспорта, Государственная администрация морского и речного транспорта, Государственная архитектурно-строительная инспекция, Государственная геологическая служба, Государственная гидрометеорологическая служба, Государственная экологическая инспекция, Государственная жилищно-коммунальная инспекция, Государственная инспекция по энергосбережению, Государственная инспекция по контролю за ценами, Государственная инспекция по контролю качества угольной продукции, Государственная инспекция по контролю качества сельскохозяйственной продукции и мониторинга ее рынка, Государственная инспекция учебных заведений, Государственная инспекция гражданской защиты и техногенной безопасности, Государственная пробирная служба, Государственная санитарно-эпидемиологическая служба, Государственная служба по охране прав на сорта растений, Государственная служба по вопросам национального культурного наследия, Государственная служба заповедного дела, Государственная служба кинематографии, Государственная служба контроля за перемещением культурных ценностей через государственную границу, Государственная служба туризма и курортов, Государственная социальная служба для семьи, детей и молодежи, Государственное казначейство, Государственный департамент адаптации военнослужащих, уволенных в запас или отставку, и конверсии бывших военных объектов, Государственный департамент по вопросам адаптации законодательства, Государственный департамент по вопросам банкротства, Государственный департамент по усыновлению и защите прав ребенка, Государственный департамент интеллектуальной собственности, Государственный департамент надзора за соблюдением законодательства о труде, Государственный департамент избыточного имущества и земель, Государственный департамент пожарной безопасности, Государственный департамент страхового фонда документации, Государственный департамент тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, Государственный департамент по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц, Комитет по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным болезням, Украинское агентство международного развития, Центр обработки запросов стран — членов Всемирной торговой организации и Всемирной торговой организации и их информирования.

Документом установлено, что ликвидируемые правительственные органы будут выполнять свои полномочия до передачи таких полномочий соответствующим министерствам, другим центральным органам исполнительной власти.

Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, в системе которых функционируют правительственные органы, поручено обеспечить надлежащее выполнение функций ликвидируемых правительственных органов; осуществить мероприятия по ликвидации соответствующих правительственных органов и проинформировать в шестимесячный срок Кабинет министров Украины о результатах проведенной работы.

Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти также поручено предусмотреть во время подготовки проектов положений о министерствах и других центральных органах исполнительной власти отнесение полномочий ликвидируемых правительственных органов к компетенции министерств и других центральных органов исполнительной власти; подать Кабинету министров Украины предложения о внесении в акты законодательства изменений, вытекающих из этого постановления, и привести собственные нормативно-правовые акты в соответствие с этим постановлением.