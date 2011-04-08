Главное на 8 апреля (вечер)

Финансы

Правительство утвердило план мероприятий для развития малого и среднего бизнеса

Кабинет министров утвердил план мероприятий на 2011 год по выполнению Национальной программы содействия развитию малого и среднего бизнеса в Украине.

Соответствующее распоряжение правительства от 6 апреля 2011 года №273-р размещено на сайте Кабмина.

Согласно документу, Министерство экономического развития и торговли в 2011 году должно привлечь международную техническую помощь для поддержки и развития малого и среднего бизнеса, а также на него возложена обязанность содействовать развитию сети фондов поддержки предпринимательства. Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами совместно с Минэкономики обязаны содействовать развитию индустрии прямого инвестирования и венчурного капитала.

В планах мероприятий также предусматривается привлечение в бизнес инвалидов, женщин, молодежи, уволенных в запас военнослужащих, безработных и жителей сел; поддержка экспортной деятельности малого и среднего бизнеса; содействие развитию производственной кооперации на условиях франчайзинга; подготовка и издание Национального доклада о состоянии и перспективах развития предпринимательства в Украине.

Согласно распоряжению, Министерство финансов и Государственная казначейская служба должны обеспечить финансирование мероприятий в рамках бюджетных назначений, предусмотренных госбюджетом-2011.

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Официальный курс гривни к доллару с начала апреля снизился на 0,06%, к евро - на 1,43%

Официальный курс гривни относительно доллара США с начала апреля снизился на 0,06%, до 7,9647 грн./долл. США, относительно евро - на 1,43%, до 11,3760 грн./евро, а к российскому рублю - на 0,77%, до 2,8215 грн./10 рублей.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в первые рабочие дни апреля сохранялось положительное сальдо поступлений иностранной валюты от нерезидентов, а продажа иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины продолжала превышать ее покупку. По этой причине Национальный банк Украины осуществлял интервенции преимущественно по покупке иностранной валюты.

По информации НБУ, рыночный курс гривни относительно доллара США с начала месяца почти не изменился: по безналичным операциям снизился на 0,02%, до 7,9712 грн./долл. США, а по наличным - на 0,06%, до 7,9846 грн./долл. США.

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НБУ определил формы своего участия на межбанковском валютном рынке во II квартале

Национальный банк Украины своим постановлением от 6 апреля 2011 года №94 определил, в каких формах он будет осуществлять участие на межбанковском валютном рынке во II квартале 2011 года.

Об этом говорится в письме Нацбанка №13-420/2194 от 8 апреля 2011 года, текстом которого располагает УНИАН.

Постановлением предусмотрено осуществление Нацбанком валютных интервенций по единому курсу, а также в форме валютных аукционов для сглаживания значительных колебаний обменного курса гривни «в соответствии с ситуацией на валютном рынке Украины».

В документе также говорится о возможности проведения адресных интервенций и в случае возникновения срочной необходимости общегосударственного значения.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, положительное сальдо интервенций Нацбанка на межбанковском валютном рынке в I квартале т.г. составил около 500 млн. грн.

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ТЭК

Янукович выступает за принятие новой целевой программы по ЧАЭС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за принятие новой целевой программы по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны.

По словам Президента, неотложным заданием для всех органов власти является подготовка и обеспечение принятия законов, направленных на обеспечение ядерной и радиационной безопасности, ядерной энергетики. И на основе нового законодательства Президент считает необходимым принятием новой целевой программы.

Также В.ЯНУКОВИЧ высказался за укрепление организационно-правового статуса, обеспечение надлежащего финансирования и действенной научно-технической поддержки организаций и учреждений, которые занимаются вопросами ядерной безопасности.

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Греческая ENECO намерена строить ВЭС в Крыму

Греческая ENECO Ltd заявила о намерении по строительству ветропарков на территории АР Крым суммарной установленной мощностью до 500 МВт.

Соответствующее заявление представители компании озвучили в ходе подписания соглашения о сотрудничестве между ENECO Ukraine Ltd и Агентством регионального развития Крыма, сообщается на сайте агентства.

Предполагается, что на первом этапе сотрудничества украинская дочерняя компания профинансирует пилотный проект строительства ветропарка мощностью 45 МВт с 25% участием собственного капитала. Еще 75% будут финансироваться при участии Национального банка Греции.

Согласно сообщению, общая стоимость проекта, реализация которого рассчитана до 2014 года, – 71 млн. евро. В этом году инвестор планирует освоить 4,237 млн. евро.

Аналогичное соглашение о сотрудничестве ENECO Ukraine Ltd подписало в конце марта с Херсонской областной государственной администрацией.

Как сообщили УНИАН в ОГА, компания заявила о заинтересованности в строительства ветропарков на территории береговых линий Скадовского, Чаплынского и Каланчакского районов области.

В то же время, в самой ENECO Ukraine Ltd не комментируют своих намерений.

«На данном этапе мы не комментируем своих планов», - сказала УНИАН директор по развитию ENECO Ukraine Ltd Ольга ТКАЧЕНКО.

Согласно данным, представленным на официальном сайте компании, в настоящее время ENECO Ltd ведет строительство 15 ВЭС и 4 солнечных электростанций на территории Греции и Африки. Общая установленная мощность этих энергообъектов составляет до 200 МВт.

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Агро

Кабмин уволил гендиректора Аграрного фонда

Кабинет министров Украины уволил Александра МАРЕНЦА с должности генерального директора Аграрного фонда Украины согласно его заявлению.

Соответствующее распоряжение от 4 апреля 2011 г. № 301-р опубликовано на сайте правительства.

Напомним, А.МАРЕНЕЦ был назначен на эту должность в мае 2010 г.

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Яровые зерновые и зернобобовые посеяны на 717 тыс. га – Госкомстат

В Украине на начало апреля т.г. сев яровых культур начали все регионы, кроме Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Отмечается, что хозяйствами всех категорий яровые культуры, с учетом пересева погибших озимых и многолетних трав, посеяны на площади 872,1 тыс. га, что составляет 83,2% от аналогичного показателя прошлого года.

Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) по яровому клину посеяны на площади 717 тыс. га, что на 14,1% меньше по сравнению с прошлым годом, из них ячмень – 530,4 тыс. га (на 16,1% меньше).

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Аграрии Украины засеяли ранними яровыми 2,2 млн. га, или 55% от прогноза

В Украине по состоянию на 8 апреля ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры при прогнозе 4,048 млн. га фактически посеяны на площади 2,2 млн. га, что составляет 55% от прогноза и на 235 тыс. га больше соответствующего периода прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Яровая пшеница посеяна на площади 195 тыс. га (66% прогноза), ячмень – 1658 тыс. га (53%), овес – 150 тыс. га (46%), горох – 207 тыс. га (64%).

Завершили посев ранней группы зерновых хозяйства АР Крым на площади 70,3 тыс. га (102%). В Николаевской области засеяны 159,6 тыс. га (87%), Херсонской – 158,2 тыс. га (88%) и Одесской – 210,7 тыс. га (71%).

Сахарная свекла посеяна на площади 174 тыс. га, или 31% от прогноза. Сельхозпредприятия южных и центральных регионов посеяли подсолнечник на площади 53 тыс. га (2% от прогноза).

Общий объем весенне-полевых работ составит 25,4 млн. га, в том числе посев яровых культур - 16,2 млн. га, подкормки озимых зерновых культур – 8,1 млн. га, рапса – 1,1 млн. га.

По состоянию на 8 апреля озимые зерновые культуры уже подкормлены на площади 7,1 млн. га (88%), что почти на 1 млн. га больше соответствующего периода прошлого года. Пшеница подкормлена на площади 5,8 млн. га (89% от прогноза), ячмень – 1,1 млн. га (86%), рожь - 266 тыс. га (92%), рапс – 0,9 млн. га (86%). Завершили первую подкормку хозяйства двенадцати областей.

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Транспорт/Связь

Окупаемость «Воздушного экспресса» составит 15 лет - Каськив

В соответствии с технико-экономическими обоснованиями, окупаемость «Воздушного экспресса» составит 15 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил в ходе презентации проекта глава Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав КАСЬКИВ.

При этом стоимость проезда будет возрастать. «Стоимость билета выходит из бизнес-модели этого проекта, она будет этапной. Она не будет превышать среднеевропейскую стоимость. То есть, мы считаем, что она не будет превышать максимальный показатель 10 долл., но может быть значительно ниже, особенно, на первом этапе она будет ниже вдвое», - сказал он.

Прогнозируемый пассажиропоток на линии - от 12 млн. пасс. в 2014 г. до 30 млн. в 2030 г.

«Как вы понимаете, люди которые садятся в этот поезд с билетом, могут себе позволить такую возможность, так как это не есть социальной составляющей, это не городской, не пригородный транспорт. Это дает нам возможность сделать проект окупаемым и перестать вешать на Госбюджет массу нагрузок», - сказал В.КАСЬКИВ.

Он также сообщил, что общая сметная стоимость проекта 2 млрд. 978,5 млн. грн.

Напомним, что 28 марта т.г. КМУ было одобрено ТЭО проекта организации пассажирского железнодорожного сообщения общей сметной стоимостью 3 млрд. 270,727 млн. грн., в т.ч. строительно-монтажные работы - 2 млрд. 403,393 млн. грн., оборудование - 60 млн. 993 тыс. грн.

По словам В.КАСЬКИВА, все сегодняшние цифры ТЭО являются расчетными и будут уточняться. Подвижной состав, очевиднее всего, будет использоваться украинский. Планируется приобрести 4 электропоезда по 5 вагонов стоимостью 229 млн. грн.

Предварительно, согласно презентованному проекту, будет построено 16 км ж/д пути (остальной путь проляжет по существующим колеям «Укрзализныци») стоимостью 532,2 млн. грн., ж/д путепровод на подходе к ст. Г.Кирпы стоимостью 68,6 млн. грн., автодорожный путепровод стоимостью 92,3 млн. грн., ж/д эстакада 3,5 км за 1 млрд. 581,6 млн. грн. Также построят два терминала-остановочных пункта электропоездов - стоимость 44 и 73 млн. грн. Стоимость объединенного авиационно-железнодорожного терминала составит 192,4 млн. грн., пешеходного тоннеля между терминалом и привокзальной площадью на ст. Киев-Пасс. - 89,8 млн. грн. Еще 13,5 млн. будет стоить реконструкция автодорожного путепровода, 62 млн. грн. - участие в строительстве пункта техобслуживания электропоездов на ст. Борщаговка-тех.

Как сообщал УНИАН, согласно подписанному 2 сентября 2010 г. в Китае в присутствии глав Украины и КНР соглашению, китайская сторона построит железнодорожную трассу аэроэкспресса длиной 30 км.

Генеральным подрядчиком проекта выступит компания China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC). Строительство планируется начать в 2011 году.

В марте т.г. КМУ предоставил на 2011 год ГП «Международный аэропорт «Борисполь» государственную гарантию для реализации проекта организации железнодорожного сообщения с Киевом в размере 372 млн. 313,538 тыс. долларов США.

Кредит под строительство предоставят китайские банки на 15 лет с каникулами сроком в три года и ставкой кредитования Libor + 3,5%.

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Президент утвердил Положение о Госавиаслужбе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом утвердил Положение о Государственной авиационной службе Украины.

Указ от 6 апреля № 398/2011 размещен на сайте Главы государства.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно положению, Госавиаслужба является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через вице-премьер-министра - министра инфраструктуры Украины.

Госавиаслужба входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере гражданской авиации.

Госавиаслужба Украины в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Украины, актами Президента Украины и Кабинета министров Украины, приказами Министерства инфраструктуры, другими законодательными актами Украины, а также поручениями Президента Украины и вице-премьер-министра - министра инфраструктуры.

Также определены основные задачи Госавиаслужбы, среди которых реализация государственной политики в сфере гражданской авиации и использования воздушного пространства; осуществление государственного контроля и надзора за безопасностью гражданской авиации; организация разработки нормативно-правовой базы для регулирования деятельности в области гражданской авиации; сертификация и регистрация объектов и субъектов гражданской авиации и лицензирование авиационных перевозок; регулирование использования воздушного пространства и организация воздушного движения; организация авиационных перевозок.

Напомним, Госавиаслужба является преемницей Государственной авиационной администрации, которая была в составе Министерства транспорте и связи. Создана в результате реорганизации Минтранссвязи и создания Министерства инфраструктуры.

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Президент утвердил Положение об Укртрансинспекции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом утвердил Положение о Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция).

Указ № 387/2011 от 6 апреля т.г. размещен на сайте главы государства.

При этом Кабинету министров Украины в двухмесячный срок поручено предусмотреть расходы на содержание Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте; решить вопрос о передаче имущества, необходимого для обеспечения ее деятельности; подать предложения по приведению законодательных актов в соответствие с данным указом; привести собственные нормативно-правовые акты в соответствие с данным указом; обеспечить приведение министерствами и другими органами исполнительной власти собственных нормативно-правовых актов в соответствие с данным указом.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

«Укртрансинспекция» является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через вице-премьер-министра - министра инфраструктуры Украины.

«Укртрансинспекция» входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики по вопросам безопасности на автомобильном транспорте общего пользования, на перевозку которым выдана лицензия, на городском электрическом, железнодорожном транспорте.

Основными задачами «Укртрансинспекции» являются: реализация государственной политики по вопросам безопасности на автомобильном, городском электрическом, железнодорожном транспорте и ведение дорожного хозяйства.

Напомним, Президент поручил создать Государственную инспекцию Украины по безопасности на наземном транспорте, реорганизовав Государственную автотранспортную службу Украины.

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Промышленность

Харьковская компания "Омбридж" приобрела 20% акций черкасского "Азота"

Харьковская компания "Омбридж" приобрела 20,1% акций черкасского ОАО "Азот" у кипрской компании Plg Ua Limited.

Как сообщает черкасский интернет-сайт "Провинция", в частности, "Омбридж" приобрела 24 982 877 штук акций ОАО "Азот".

Справка УНИАН. Черкасское ОАО "Азот" - одно из крупнейших предприятий в Украине по производству минеральных удобрений, ионообменных смол, капролактама и другой химической продукции. Завод выпускает аммиачную селитру, аммиак, карбамид, карбамидно-аммиачную смесь, а также аммиачную воду и сульфат аммония.

В 2009 году ОАО "Азот" получило чистый убыток в размере 213,23 млн. грн., тогда как в 2008 году компания получила чистую прибыль в 694,38 млн. грн.

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Международные отношения

Пятницкий: Украина и ЕС добились прогресса по трем из пяти наиболее сложных вопросов по ЗСТ Брюссель. Украина и ЕС смогли добиться прогресса по трем из пяти наиболее сложных вопросов в рамках переговоров по соглашению о создании зоны свободной торговли (ЗСТ).

Об этом сообщил украинским журналистам в Брюсселе заместитель министра экономического развития и торговли Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ по завершению 16-го раунда переговоров.

«По трем из 5 вопросов я думаю, у нас та ситуация, когда можно сказать, что это свет в конце туннеля, но я думаю, что это совершенно конкретная возможность завершить в ближайшее время, я не исключаю, что до следующего раунда», - сказал он.

Заместитель министра отметил, что основные вопросы, по которым удалось достичь прогресса, касаются тарифных квот на продукцию сельского хозяйства, либерализации тарифных ставок на импорт в Украину автомобилей «секонд-хенд», а также в сфере географических наименований.

Нерешенными, на сегодняшний день, остаются вопросы энергетики и экспортных пошлин.

«Общая оценка (очередного раунда переговоров – УНИАН) – позитивная», - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры с ЕС про создание зоны свободной торговли в марте 2008 года. Стороны планируют завершить переговоры до конца этого года.

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Следующее заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ состоится в сентябре в Душанбе

Следующее заседание Совета министров иностранных дел СНГ состоится в сентябре этого года в Душанбе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в ходе заседания СМИД СНГ председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей ЛЕБЕДЕВ.

«Главы делегаций приняли решение провести следующее заседание Совета министров иностранных дел в сентябре 2011 года в Душанбе накануне заседания Совета глав государств СНГ», - сказал он.

УНИАН