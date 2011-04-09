Анонс на 11 апреля

* Круглый стол на тему: “Опыт реализации проектов и лучшие практики по энергосбережению в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины” по результатам проекта “Лучшие практики энергосбережения на местном уровне”. Заседание состоится под председательством замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Григория Семчука.

* Пресс-конференция главы временной следственной комиссии по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений Инны Богословской на тему: "Газовые соглашения 2009 г.: подделанные директивы, фальшивые векселя: что дальше?".

* Пресс-конференция генерального директора Национального космического агентства Украины Юрия Алексеева, приуроченная ко дню работников ракетно-космической отрасли, Всемирного дня авиации и космонавтики и 50-летию со дня полета в космос Ю.Гагарина.

* Пресс-конференция по итогам работы I украинско-черногорского бізнес-форума. Инициаторы форума: Федерации работодателей Украины и Черногории. Участники: председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык, генеральный секретарь УНК МТП Владимир Михайлов; замминистра экономики Черногории Драган Куйович, президент Федерации работодателей Черногории Предраг Митрович, директор Национальной туристической организации Черногории Саша Радович.

* Пресс-конференция на тему: «С кем и как интегрироваться Украине?». Участники: Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента»; Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера; Валерий Гладкий, гендиректор аналитического центра Бюро экономических и социальных технологий; Ярослав Жалило, замдиректора Национального института стратегических исследований.

* Состоится видеомост Москва – Санкт-Питербург-Киев на тему: "Альма-матер космонавтов: кто готовит звездных людей?" Участники в Киеве: и.о.директора института аэрокосмических систем управления национального авиационного университета Валерий Азарсков; летчик-космонавт Роман Романенко; директор сш им. Ю.Гагарина г. Киева, Николай Шпилька. В Санкт-Петербурге: ректор Балтийского государственного технического университета "Военмех" Константин Иванов; советник президента РКК «Энергия» Александр Железняков, вице-президент Федерации космонавтики Олег Мухин. В Москве: зав.кафедрой "Производство аэрокосмической техники" Аэрокосмического факультета Московского Авиационного института Юрий Кулик, летчики-космонавты.

* Пресс-конференция на тему: "Фукусима через призму Чернобыля: ошибки и рекомендации". Участники: президент ВОО "Союз Чернобыль Украины", бывший начальник смены на ЧАЭС Юрий Андреев; эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский.

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