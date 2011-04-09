Власти Израиля обещают продолжать военные действия в Секторе Газа

Израиль не собирается прекращать свои воздушные удары по целям ХАМАС в Секторе Газа, чтобы не допустить обстрела своих южных городов с территории анклава.

Как сообщает «Газета.ру», министр образования Гидеон СААР заявил израильскому радио: «Мы будем продолжать. И не потерпим даже редких ракетных ударов и нарушения обычного хода жизни на территории Израиля».

После взрыва израильского школьного автобуса в четверг силы Израиля нанесли удары по Сектору Газа, унесшие жизни 18 человек.