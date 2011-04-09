Власти Израиля обещают продолжать военные действия в Секторе Газа
14:56, 09 апреля 2011Разное
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Израиль не собирается прекращать свои воздушные удары по целям ХАМАС в Секторе Газа, чтобы не допустить обстрела своих южных городов с территории анклава.
Как сообщает «Газета.ру», министр образования Гидеон СААР заявил израильскому радио: «Мы будем продолжать. И не потерпим даже редких ракетных ударов и нарушения обычного хода жизни на территории Израиля».
После взрыва израильского школьного автобуса в четверг силы Израиля нанесли удары по Сектору Газа, унесшие жизни 18 человек.
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