Главное на 11 апреля (день)

Энергетика

Украина может получить около 800 миллионов евро на преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом сказала секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА в эфире программы «Шустер Live» 9 апреля на Первом национальном телеканале в пятницу вечером.

Она напомнила, что 19 апреля в Украине состоится международная конференция, посвященная 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

По ее словам, "сегодня есть перспектива по обращению Президента нашей страны к другим лидерам получить дополнительно около 800 миллионов евро".

Р.БОГАТЫРЕВА сообщила, что на заседании СНБО 8 апреля глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что «на атомной, ядерной безопасности Украина экономить не будет».

При этом она отметила, что Украина не может сейчас отказаться от атомной энергетики. По ее словам, «в нашем балансе 49% электрической энергии производится за счет атомных станций», и их сейчас нет, чем заменить.

Кроме того, Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что МАГАТЭ, учитывая ситуацию в Японии, не сработала в полном объеме. По ее словам, о ситуации на японских АЭС «мы узнаем из СМИ, в то время, когда МАГАТЭ должна была бы давать аналитическую информацию своевременно и оповещать граждан всего Земного шара». МАГАТЭ «не срабатывает в этом плане», - добавила секретарь СНБО.

По словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, «украинская власть поддержала инициативы, прозвучавшие от директора МАГАТЭ о созыве в июне этого года международной конференции по ядерной безопасности».

«Мы считаем, что именно МАГАТЭ должна быть главной площадкой, где должна была бы состояться дискуссия о последствиях катастрофы в Японии, о том, какие сегодня международные стандарты к безопасности ядерных реакторов атомных станций и каким образом отрабатывать сегодня механизм оповещения мирового сообщества о ядерных катастрофах».

В соответствии с принципами административной реформы, начатой Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» провела оптимизацию организационной структуры и штатного количества сотрудников аппарата компании.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В частности, по состоянию на апрель 2011 года численность общего руководства аппарата компании сократилась более чем вдвое – с 11 человек (на 1 января 2010 г.) до 5. Штатное количество сотрудников аппарата уменьшилась с 686 человек (на 1 января 2010 г.) до 530, или на 23%. Кроме того, за этот период почти втрое сократилось количество самостоятельных структурных подразделений компании.

«Таких результатов удалось достичь за счет оптимизации структуры управления компанией, а именно: устранения дублирования функций между структурными подразделениями компании; отказа от выполнения малоэффективных функций и внедрения автоматизированных систем документооборота, финансового и экономического планирования; усовершенствования процесса принятия управленческих решений путем упрощения бюрократических процедур», – отмечено в сообщении.

Также в сообщении сказано, что оптимизация структуры аппарата компании проводится в рамках общего плана мероприятий по реформированию НАК «Нафтогаз Украины» и позволит существенно сократить расходы на содержание персонала, обеспечить прозрачное распределение ответственности и функциональных обязанностей, а также будет способствовать повышению мотивации и производительности труда сотрудников.

Финансы

Директор представительства Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР считает, что центральный депозитарий Украины должен создаваться на базе Всеукраинского депозитария ценных бумаг (ВДЦБ) - частного депозитария, который давно и успешно работает в Украине.

Об этом М.РАЙЗЕР заявил УНИАН, комментируя намерения правительства Украины создать центральный депозитарий на базе ОАО «Национальный депозитарий Украины» (НДУ) за счет средств госбюджета.

По мнению представителя ВБ, такие планы противоречат логике развития рынка депозитарных услуг.

«Наша позиция такова: поскольку в Украине давно работает частный депозитарий – «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг», причем работает неплохо и имеет доверие участников рынка, мы выступаем против того, чтобы тратить государственные деньги на создание новой структуры, если такая структура уже есть. Мы довели до сведения украинского правительства эту нашу позицию: если и создавать единый депозитарий в Украине, то надо делать это на базе слияния Всеукраинского депозитария ценных бумаг и НДУ. Такое слияние было бы логично: тогда инфраструктура и опыт, которые уже существуют у ВДЦБ, не будут потеряны и будет задействованы в интересах развития рынка», - заявил М.РАЙЗЕР.

Япония

Спустя месяц после разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами в Японии в списках пропавших без вести числятся свыше 14 тысяч человек, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Kyodo.

Согласно законодательству Японии, человек, о судьбе и местонахождении которого ничего не известно, считается пропавшим без вести в течении трех месяцев.

В настоящее время около 151 тысячи жителей северо-восточных регионов страны, потерявших свои жилища, остаются во временных убежищах.

Жертвами цунами и землетрясения стали, согласно последним данным, почти 13 тысяч человек.

На юге Японского архипелага 9 апреля произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,7.

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на национальное метеорологическое управление.

По его данным, очаг землетрясения находился вблизи южной части острова Танэгасима (префектура Кагосима), где расположен единственный в стране космодром, на глубине около 10 километров. О разрушениях не сообщается, опасности цунами нет. Мощные подземные толчки были зафиксированы также в префектурах Кагосима, Ойта, Миядзаки, Хиросима, Эхимэ, Коти и Кумамото.

С начала текущих суток на территории Японии произошло уже более десяти землетрясений магнитудой свыше 4. Чаще всего толчки регистрировались на северо-востоке острова Хонсю.

По прогнозам специалистов, повышенная сейсмическая активность на тихоокеанском побережье Японии, которая отмечается здесь после мартовского стихийного бедствия непрерывно на протяжении месяца, продолжится еще некоторое время.

Японский автогигант Toyota Motor Corp. принял решение возобновить производство на всех автомобилестроительных предприятиях с 18 по 27 апреля 2011 года.

Об этом сказано в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, планируется, что будет возобновлено производство всех моделей автомобилей Toyota и Lexus на всех собственных и дочерних предприятиях «Тойота» и аффилированных компаний.

Объем производства будет составлять приблизительно 50% от обычного. После 27 апреля все предприятия приостановят свою работу на период ежегодных весенних государственных праздников в Японии вплоть до 9 мая 2011 года.

Решение о дальнейших планах по производству автомобилей на заводах Toyota Motor Corp. и дочерних компаний в Японии будет принято, исходя из ситуации с поставками автокомплектующих.

Кроме того, 11 апреля будет возобновлено производство автомобилей на заводе «Сагамихара Сентрал Мотор» в японской префектуре Канагава.

С 28 марта на заводах «Тсутсуми» в префектуре Аичи и «Кюсю» в японской префектуре Фукуока восстановлено производство некоторых моделей автомобилей с гибридным приводом, которые пользуются повышенным спросом на мировом рынке, – Toyota Prius, Lexus CT200h и др. Детальнее в теме: ЯПОНИЯ: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ-АВАРИИ НА АЭС.

(УНИАН)