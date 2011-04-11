В материалах дела Ющенко нет достаточных доказательств применения диоксина - Кузьмин

В материалах уголовного дела, возбужденного по факту отравления в 2004 году тогдашнего кандидата в президенты Украины Виктора ЮЩЕНКО, нет достаточного количества доказательств применения диоксина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН.

«По уголовному делу нет достаточных доказательств, которые бы подтверждали отравление экс-президента ЮЩЕНКО. Кроме того, по делу есть доказательства, что диоксин в крови не был обнаружен», - сказал Р.КУЗЬМИН.

По его словам, учитывая имеющиеся противоречия, следователь должен устранить их путем повторных экспертиз для того, чтобы сравнить анализы крови, которые были взяты у В.ЮЩЕНКО раньше, и которые он должен предоставить сегодня.

По словам Р.КУЗЬМИНА, у Генпрокуратуры есть выводы специалистов о том, что при отравлении человека диоксином следы яда можно выявить, несмотря на то, сколько лет проживет этот человек.

Первый заместитель генпрокурора подчеркнул, что украинские научные работники имеют в своем распоряжении все необходимое для того, чтобы дать ответ, когда и как в организм человека попал диоксин.

Р.КУЗЬМИН заметил, что В.ЮЩЕНКО хранит у себя пробирку с кровью, которая у него была взята несколько лет тому назад и которая хранилась определенное время у его охранника.

«Именно эту кровь мы и просим у Виктора Андреевича выдать. Кроме того, мы просим Виктора Андреевича сдать сегодня кровь для сравнения. Хочу сказать: если Виктор Андреевич не сдаст эти анализы, мы вынуждены будем прекратить расследование этого дела», - отметил Р.КУЗЬМИН.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2004 года во время президентской кампании В.ЮЩЕНКО почувствовал ухудшение здоровья и был отправлен в Австрию, где в одной из частных клиник заявили, что в его организме содержится диоксин.

Согласно версии следствия, В.ЮЩЕНКО был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА. С июня 2008 года и до смены власти в этом году Генпрокуратура не раз отмечала, что факт преднамеренного отравления В.ЮЩЕНКО полностью доказан.

7 ноября 2010 года новый генеральный прокурор Виктор ПШОНКА подтвердил намерение провести дополнительный анализ крови В.ЮЩЕНКО в рамках расследования дела о его отравлении.

В декабре 2010 года В.ПШОНКА сказал, что в Генеральной прокуратуре не исключают версии, что отравления В.ЮЩЕНКО не было.

21 января В.ЮЩЕНКО вызывали в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины по делу о его отравлении в 2004 году.

В начале апреля Р.КУЗЬМИН в интервью «Фокусу» заявил, что кровь, взятую на анализ у В.ЮЩЕНКО после отравления, уничтожили работники Секретариата Президента, прокуратуры и Управления госохраны 24 ноября 2005 года.

Об этом Р.КУЗЬМИН сообщил, говоря о том, почему следователи хотят взять кровь у бывшего Президента Украины.

«Вместо того, чтобы исследовать возвращенную иностранцами кровь и сравнить ее с кровью Президента, почему-то слили ее в канализацию прямо в здании Секретариата Президента, тщательным образом вымыли пробирки, разбили их, измельчили осколки и сожгли во дворе на Банковой», - заявил Р.КУЗЬМИН.