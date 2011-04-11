Анонс на 12 апреля

* Пресс-конференция, посвященная финансовым результатам работы Первого Украинского Международного Банка (ПУМБ) за 2010 год и стратегии развития ПУМБ. Участники: председатель правления ПУМБ Константин Вайсман; заместители председателя правления ПУМБ Дмитрий Крепак, Алексей Волчков и Дмитрий Юргенс.

* Состоится форум представителей малого и среднего бизнеса при участии председателя КОГА Анатолия Присяжнюка и представителей предприятий Киевской области. Будут обсуждаться вопросы о выполнении Налогового кодекса и возможные предложения по внесению изменений в его действующую редакцию; выполнение Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование»; о состоянии функционирования рынков по продаже продовольственных и непродовольственных товаров области и др.

* Пресс-конференция на тему: «Андреевский спуск и другие скандальные застройки Киева». Участники: директор Института города Александр Сергиенко; активист общественной инициативы "Сохраним старый Киев" Игорь Луценко; координатор общественной организации «Наша земля» Игорь Гурчик.

* Состоится публичная нотификация «Правил сотрудничества банков и страховщиков, связанных с кредитованием» в Антимонопольном комитете Украины. Участие в мероприятии примут первые лица основных банковских учреждений и страховых компаний.

* Пресс-конференция на тему: «Сможет ли Украина обойтись без денег МВФ? Этапы и сроки возвращения существующих долгов». В работе примет участие заместитель министра финансов Украины Сергей Рыбак

* Пресс-конференция на тему: "Рынок недвижимости. Итоги I квартала: факты, тенденции, прогнозы". Участники: президент Союз специалистов по недвижимости Украины (ССНУ) Александр Рубанов; президент Союза специалистов по недвижимости Киева Алексей Крыжановский; председатель комитета по связям с непрямыми операторами рынка недвижимости Клавдия Гончарова; председатель комитета аналитики ССНУ Всеволод Жоголев.

* В рамках открытия XIV Международной выставки «Экология -2011», состоится пресс-конференция на тему: «Чернобыльская АЭС: 25 лет после аварии. Настоящее и будущее промышленной площадки». В ходе пресс-конференции ее участникам будут презентованы видеоматериалы о работах, выполняемых на ЧАЭС в настоящее время. На вопросы журналистов ответят ведущие специалисты Чернобыльской АЭС.

* Состоится видеомост Москва-Киев-Астана на тему: "Таможенный союз и запуск ЕЭП: перспективы и риски". Участники в Киеве: Валерий Мунтиян, уполномоченный КМУ по сотрудничеству с РФ, странами СНГ и Евразийского экономического содружества; Игорь Бураковский, директор института экономических исследований и политических консультаций. В Москве: Таир Мансуров, Генеральный секретарь ЕврАЗЭс; Сергей Глазьев, ответственный секретарь Комиссии Таможенного союза; Алексей Лихачев, зам.министра экономического развития РФ; представители Министерства экономики Беларуси. В Астане: Жанар Айтжанова, министр экономического развития и торговли Казахстана.

* Состоится встреча Премьер-министра Украины Николая Азарова и Главы Правительства Российской Федерации Владимира Путина.

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