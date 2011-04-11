В минском метро произошел взрыв: есть погибшие и раненые
19:44, 11 апреля 2011Разное
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В результате взрыва на станции метро "Октябрьская" в Минске есть погибшие и раненые, передает РИА “Новости” со ссылкой на дежурного по МЧС Беларуси.
При этом он не уточнил количество пострадавших.
Между тем, агентство БЕЛТА сообщает, что пожар и обрушение конструкций после взрыва не произошло.
На подходе к Октябрьской площади чувствуется едкий запах дыма, по всему проспекту слышны звуки сирены.
Очевидцы сообщают о большом количестве раненых, в том числе изувеченных.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, КГБ, МВД, продолжают подъезжать кареты "скорой помощи".
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