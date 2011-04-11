Главное на 11 апреля (вечер)

Финансы

Президент подчинил Минфину налоговую и таможенную службы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчинил Министерству финансов Украины Налоговую службу Украины и Таможенную службу Украины.

Это предусмотрено в Указе Президента Украины (обнародован на официальном сайте) от 8 апреля 2011 года №446, которым утверждено Положение о Министерстве финансов Украины.

До этого указанные ведомства подчинялись напрямую Кабинету министров Украины.

«Минфин Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной финансовой, бюджетной, налоговой, таможенной политики, политики в сфере государственного финансового контроля...» - говорится в Положении.

Среди основных задач Минфина значится: «Формирование и обеспечение реализации государственной финансовой, бюджетной, налоговой и таможенной политики».

Минфину предоставлены полномочия по рассмотрению отчетов о выполнении возложенных на казначейскую, таможенную, налоговую, пробирную службы и службу финансового мониторинга, а также финансовую инспекцию задач и планов их работы.

Согласно положению Минфин осуществляет нормативно-правовое регулирование в финансовой, бюджетной, налоговой, таможенной сферах, а также в сфере государственного финансового контроля и т.д.

Министру финансов Украины предоставлены полномочия по координации, направлению и определению приоритетов в деятельности вышеуказанных служб.

Министр финансов вносит предложения премьер-министру Украины относительно кандидатур на должности руководителей служб и по предложению их руководителей - кандидатуры на должности их заместителей, согласовывает структуру аппаратов служб, издает обязательные к выполнению службами приказы и поручения.

Министр финансов также согласовывает назначения руководителей и заместителей структурных подразделений вышеуказанных служб.

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Янукович, Азаров и Левочкин обнародовали декларации о доходах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН обнародовали декларации о своих доходах за 2010 год.

Совокупный доход за 2010 год Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА составил 920 тысяч 268 гривен.

Такая информация содержится в декларации о доходах, обнародованной на официальном сайте главы государства.

При этом к членам семьи, доходы которых подаются в этой декларации, Президент относит только свою супругу Людмилу ЯНУКОВИЧ.

Общая сумма совокупного дохода за 2010 год у Президента составила 920 тысяч 268 гривен, в том числе доходы членов семьи составили 18 тысяч 443 гривни.

Дивиденды, проценты, роялти составили в прошлом году 544 тысячи 588 гривен, у членов семьи – 2 тысяч 943 гривни.

Заработная плата главы государства в прошлом году составила 375 тыс. 680 грн., у членов семьи - 15,5 тыс. грн.

В собственности В.ЯНУКОВИЧА есть земельный участок площадью 1,7688 га, у членов семьи – 0,7111 га. Также в собственности Президента есть жилой дом общей площадью 619,6 квадратных метров, у членов семьи – 303,8 квадратных метра. Имеет Президент и квартиру площадью 239,4 кв.м, а также два гаража площадью 20 и 19,9 кв.м.

В соответствии с декларацией, на содержание имущества Президент уплатил 112 тыс. 030 грн.

В соответствии с поданной декларацией, Президент и его семья не имеют собственного автотранспорта.

В.ЯНУКОВИЧ владеет акциями – 2 772 шт. и вкладом в банке на сумму 1 миллион 63 тысячи 892 гривни, а члены семьи – 184 тыс. 160 грн.

Согласно декларации премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, его совокупный годовой доход составил 486 тыс. 969 грн. 70 коп, из которых зарплата – 446 тыс. 169 грн. 70 коп.

Документ размещен на сайте правительства Украины.

Доходы от научной, преподавательской, творческой деятельности и гонорары Н.АЗАРОВА, согласно декларации, составили 40 тыс. 800 грн.

Доходы членов семьи Н.АЗАРОВА, среди которых значится его жена - Людмила АЗАРОВА, составили 73 тыс. 274 грн.

Согласно декларации, в собственности Н.АЗАРОВА находится земельный участок площадью 3 тыс. 998 кв. м, жилой дом площадью 594 кв. м квартира – 190 кв. м и гараж 40 кв. м. У Н.АЗАРОВА в собственности находится автомобиль Lexus RX с объемом двигателя 3300 см.куб.

За женой числится земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м.

На содержание этого имущества в 2010 году, согласно документу, Н.АЗАРОВ потратил 50 тыс. 400 грн.

Согласно декларации, сумма денежных средств на счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях у Н.АЗАРОВА составляет 786 тыс. грн., у членов его семьи – 142 тыс. грн.

Декларация датирована 30 марта 2011 года. В декларации указано место проживания Н.АЗАРОВ - Киев, ул. Владимирская, 20 (1-А), кв. 16.

Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН обнародовал декларацию о своих доходах за 2010 год, в соответствии с которой его совокупный годовой доход составлял 147 млн. 484 тыс. 618,77 грн.

Документ размещен на официальном сайте Президента Украины.

Из этой суммы 147 млн. 293 тыс. 204,58 грн. - доходы от дивидендов, процентов и роялти (совокупно за 2008-2010 гг.), заработная плата - 191 тыс. 414,19 грн.

Кроме того, в собственности С.ЛЕВОЧКИНА есть земельный участок площадью 1300 кв. м и квартира площадью 205,5 кв. м, а также автомобиль Mercedes-Benz S 600, сумма денежных средств на счетах в банках и в других финансово-кредитных учреждениях составляет 40 млн. 430 тыс. 933,03 грн. Нарицательная стоимость приобретенных ценных бумаг равняется 50 тыс. 525 грн., из которых 50 тыс. 500 грн. - за рубежом. Сумма обязательств по договорам добровольного страхования составляет 53 тыс. 415 грн., сумма на содержание имущества - 33 тыс. 600.

Семья С.ЛЕВОЧКИНА, в состав которой входят двое сыновей и дочка, доходов и собственности не имеет.

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«Энергорынок» привлек у «Ощадбанка» две кредитные линии на 1 млрд. грн.

Государственный оператор Оптового рынка электроэнергии ГП «Энергорынок» привлек у ОАО «Ощадбанк» две кредитные линии по 500 млн. грн. каждая.

Об этом сказано в сообщении ГП, обнародованном в «Вестнике государственных закупок».

Согласно сообщению, линии открыты до 2013 года.

Согласно договорам подписанным 5 апреля, стоимость услуг банка составит 75 млн. грн. по каждой линии.

Как сообщал УНИАН, в феврале т.г. «Энергорынок» привлек у «Ощадбанка» кредит на 800 млн. грн. для проведения расчетов с энергогенерирующими компаниями.

Справка УНИАН. ГП "Энергорынок" является оператором оптового рынка электроэнергии.

ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.

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ТЭК

Против Тимошенко возбудили уголовное дело за газовые соглашения-2009

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по факту превышения власти и служебных полномочий во время подписания в 2009 году контрактов между Украиной и Российской Федерацией на поставки и транзит газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН сообщил на пресс-конференции в Киеве.

«Сегодня следователь по особо важным делам Генпрокуратуры возбудил уголовное дело по отношению к Юлии ТИМОШЕНКО по факту превышения ею власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов в 2009 году. Убытки, согласно заключению экспертов, от этого составляют более 1 млрд. грн., или приблизительно 200 млн. долларов. Дело принято в производство Главного следственного управления Генпрокуратуры. Организована следственная группа, куда вошли представители МВД и СБУ», - сказал Р.КУЗЬМИН.

Он отметил, что дело возбуждено по материалам, которые Генпрокуратура получила от СБУ.

В то же время, отвечая на вопрос, будет ли пересматриваться вопрос об изменении Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения, учитывая размер нанесенных государству убытков, Р.КУЗЬМИН сказал: «Вопрос об избрании меры пресечения решает следователь в рамках предоставленной ему компетенции. Если следователь посчитает обратиться в суд, он это сделает».

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«Укртатнафта» в І квартале сократила переработку на 12,4%

ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.), по оперативным данным, в январе-марте 2011 г. сократило переработку нефтяного сырья на 12,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 804,7 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Поставки нефтяного сырья в январе-марте на «Укртатнафту» сократились на 27,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 646,3 тыс. тонн.

В январе-марте «Укртатнафта» сократила производство бензина на 15,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 226,5 тыс. тонн, дизельного топлива – на 25,0% – до 225,0 тыс. тонн, мазута – на 22,6% – до 132,3 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Укртатнафта» увеличила переработку нефтяного сырья на 13,3%, по сравнению с 2009 годом, до 3 млн. 611,8 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ПАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

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Поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,6%

Поставки нефтяного сырья (нефть, газовый конденсат и вакуумный газойль) на украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе-марте сократились на 16,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 2 млн. 215,1 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В январе-марте украинские НПЗ переработали 2 млн. 310,2 тыс. тонн нефтяного сырья, что на 13,6% меньше, чем за аналогичный период 2010 года.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 3,3%, по сравнению 2009 годом, до 11 млн. 56,8 тыс. тонн. В 2010 году украинские НПЗ переработали 11 млн. 96,6 тыс. тонн нефтяного сырья, что на 3,6% меньше, чем в 2009 году.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год.

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Транспорт/Связь

«Костянтин Ольшанський» доставил в Севастополь 85 эвакуированных из Ливии украинцев

Большой десантный корабль «Костянтин Ольшанський» с 113 эвакуированными из Ливии гражданами, в том числе 85 гражданами Украины, сегодня в 14.00 прибыл в порт Севастополь.

Как передает корреспондент УНИАН, на причале морского вокзала Севастопольского морского торгового порта корабль встречали командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Виктор МАКСИМОВ, председатель Севастопольской горгосадминистрации Валерий САРАТОВ, заместитель председателя городского совета Сергей АНТОНЕНКОВ. Они поднялись на борт корабля, где состоялся короткий митинг.

В.МАКСИМОВ сказал журналистам, что он рад тому, что «экипаж выполнил задание, которое Военно-морские силы Украины за время своего существования раньше никогда не выполняли».

По его информации, «за трое суток нам дали команду отправить корабль в район боевых действий и выполнить гуманитарную миссию по эвакуации украинских граждан, и украинские моряки ее успешно выполнили».

В свою очередь В.САРАТОВ отметил, что моряки снарядили корабль в поход за трое суток, тогда как планово корабль должен готовиться к подобному походу 45 дней. «И это говорит о том, что флот действительно боеготовый», - сказал он.

Как отметил В.САРАТОВ, эвакуированные будут на автобусах отправлены на автомобильный и железнодорожный вокзалы. По его информации, 40 человек останутся ночевать в гостиницах города.

Командир похода корабля, капитан первого ранга Роман ГЛАДКИЙ сообщил журналистам, что «Костянтин Ольшанський» за время похода преодолел 2 тысячи 847 миль. По его информации, среди эвакуированных, в частности, приблизительно 45% - врачи, медсестры и приблизительно 15% - представители компаний.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 23 марта «Костянтин Ольшанський» вышел из Севастополя в Средиземное море с целью выполнения гуманитарной миссии по эвакуации граждан Украины из Ливии.

Корабль 4 апреля в международном морском порту Триполи взял на борт 85 граждан Украины и 108 граждан других государств с целью эвакуации из Ливии.

5 апреля «Костянтин Ольшанський» доставил на Мальту (порт Валетта) 80 эвакуированных (преимущественно граждан стран Евросоюза и США).

Вечером 6 апреля корабль, пополнив запасы горючего и воды, с 113 эвакуированными пассажирами на борту покинул Валетту и взял курс на Севастополь.

Среди 28 иностранцев на борту находились 16 граждан Беларуси, трое - России, трое - Ливии, по двое граждан Молдовы и Узбекистана, по одному - Ирака и Болгарии.

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Янукович: Украина вошла в график подготовки к Евро-2012

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ констатирует, что Украина практически вошла в график подготовки к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на заседании регионального комитета по экономическим реформам во Львове.

Говоря о том, что он сегодня посетил Львовский аэропорт и стадион, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что можно проследить хорошую динамику.

По его словам, то, что было в начале 2010 года, выглядело «печально» и вызывало ощущение, что Украине «угрожает то, что у нее отберут европейский праздник».

Президент подчеркнул, что это могло негативно отразиться на имидже Украины. Он заметил, что «ничего нет хуже, чем то, что страна является плохим хозяином».

Сегодня, констатировал В.ЯНУКОВИЧ, благодаря совместным усилиям Украина практически вошла в график и фактически спасла свое доброе имя. Он поблагодарил вице-премьера Бориса КОЛЕСНИКОВА, руководителей областей, строителей и президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ, который взял на себя ответственность и «поверил Украине».

При этом В.ЯНУКОВИЧ сказал, что М.ПЛАТИНИ, год тому назад поверив Украине, что она сможет войти в график подготовки к чемпионату, очень рисковал, поскольку если бы Украина не выполнила свое обещание, он мог потерять должность во время перевыборов.

«Хочу публично сказать - его решение оценил украинский народ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

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Предприятия сферы Мининфраструктуры увеличили перевозки грузов на 15,7%

По оперативным данным, за I квартал 2011 года предприятия транспорта, входящие в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины, перевезли 130,2 млн. тонн грузов - это на 15,7% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

При этом транзит железнодорожным транспортом вырос на 23% и составил 14,6 млн. тонн.

За три месяца 2011 года в портах переработано 27 млн. 295 тыс. тонн грузов (на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2010 года), в частности транзитных грузов - 10,1 млн. тонн (на 22,5% больше, чем за три месяца прошлого года)

В течение I квартала перевезено 702,2 млн. пассажиров - на 0,2% больше аналогичного периода прошлого года.

С начала года предоставлено услуг связи на сумму 11,7 млрд. грн., из которых населению - на сумму 4,5 млрд. грн., что соответственно на 5,1% и 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Государственными предприятиями транспортно-дорожного комплекса и отрасли связи в государственный бюджет уплачено на 21,5% больше, чем в прошлом году, - 2245,8 млн. грн.

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Промышленность

Кабмин увеличил число входящих в ГК «Укроборонпром» предприятий до 137

Кабинет Министров Украины дополнил состав государственного концерна «Укроборонпром» более чем 124 предприятиями, доведя их количество до 137.

Соответствующее постановление № 374 от 6 апреля т.г. размещено на сайте правительства.

Документом поручено обеспечить согласование преобразования концерна с Антимонопольным комитетом Украины в установленном законодательством порядке о защите экономической конкуренции.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины принял решение о создании госконцерна «Укроборонпром» 29 декабря 2010 года.

Концерн создан с целью повышения эффективности функционирования государственных предприятий, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами.

Генеральным директором ГК «Укроборонпром» назначен Дмитрий САЛАМАТИН.

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Фондовый рынок

«ЕСУ» перечислило за «Укртелеком» первый транш в размере 4 млрд. 237 млн. грн.

ООО «ЕСУ», купившее 92,79-процентный госпакет акций ОАО "Укртелеком", перечислило первый транш за приобретенные акции в размере 4 млрд. 237 млн. 550 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Как отметили в пресс-службе, ранее как поступления от приватизации был зачислен внесенный в конце 2010 года покупателем "Укртелекома" залог за участие в приватизационном конкурсе в размере 1 млрд. 50 млн. грн.

Таким образом, общая сумма поступлений от продажи 92,79% акций «Укртелекома» на сегодня составляет около 5 млрд. 287 млн. грн.

Напомним, Фонд госимущества 11 марта т.г. подписал с ООО «ЕСУ», дочерней компанией австрийского концерна EPIC, договор купли-продажи 92,79% госпакета акций ООО «Укртелеком». Реализационная цена госпакета акций компании составила 10 млрд. 575,1 млн. грн.

В соответствии с действующим законодательством, покупатель на протяжении 30-дневного срока с момента подписания и нотариального удостоверения договора купли-продажи должен перечислить первую часть из оставшейся суммы и на протяжении еще 30 дней – вторую часть.

Справка УНИАН. Согласно государственному бюджету Украины на 2011 год, план поступлений от приватизации госимущества установлен на уровне 10 млрд. грн.

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Строительство

Госархстройинспекция будет выполнять также функции Госжилкоммунинспекции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом утвердил Положение о Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Согласно указу №439/2011 от 8 апреля т.г., размещенному на сайте Президента, Госархстройинспекция является правопреемником прав и обязанностей Государственной архитектурно-строительной инспекции – правительственного органа, действовавшего в системе Министерства регионального развития и строительства Украины, Государственной жилищно-коммунальной инспекции – правительственного органа, функционировавшего в системе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Украины, по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля, контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В Положении говорится, что Госархстройинспекция является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабмином через вице-премьер-министра – министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в вопросах государственного архитектурно-строительного контроля, контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Основными задачами Госархстройинспекции является реализация государственной политики в вопросах государственного архитектурно-строительного контроля, контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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Мир

В Японии произошло новое мощное землетрясение

В Японии произошло новое мощное землетрясение силой 7 баллов. Охлаждение реакторов на АЭС «Фукусима-1» снова остановлено, сообщает «Немецкая волна».

Эпицентр землетрясения, которое произошло в понедельник, 11 апреля, находился в префектуре Фукусима, где расположена аварийная АЭС «Фукусима». По данным сейсмологов, сила подземных толчков составляла семь баллов по шкале Рихтера.

Землетрясение нарушило электроснабжение на АЭС «Фукусима». Как сообщила компания – оператор станции - Tepco, была прекращена подача тока к насосам первого, второго и третьего энергоблоков. Тогда же пресс-секретарь компании сообщил о планах применить противопожарную технику для охлаждения реакторов. Однако впоследствии поступила информация о том, что энергоснабжение удалось возобновить. По официальным данным, реакторы не были повреждены. Информации о возможных жертвах или разрушениях пока нет.

Незадолго до землетрясения в Японии было решено расширить зону эвакуации вокруг аварийной АЭС «Фукусима-1». Японское правительство объявило о дополнительных территориях, которые подлежат эвакуации. Жители еще нескольких населенных пунктов, расположенных примерно в 30 километров от АЭС «Фукусима-1», должны в течение месяца покинуть свои дома. Об этом сообщил в понедельник представитель японского правительства Юкио ЭДАНО. По его словам, в некоторых местностях зафиксирован повышенный уровень радиации, что в долговременной перспективе может представлять риски для здоровья. В то же время он отметил, что речь идет не о форс-мажоре, а жители не должны эвакуироваться немедленно. До сих пор были эвакуированы жители в радиусе 20 километров от АЭС.

С 11 марта 2011 года, когда в Японии произошло наиболее разрушительное за всю историю землетрясение и цунами, страну регулярно трясет.

Жертвами цунами и землетрясения стали, согласно последним данным, почти 13 тысяч человек.

На сегодняшний день в списках пропавших без вести числится более 14 тысяч человек. Согласно законодательству Японии, человек, о судьбе и местонахождении которого ничего не известно в течение трех месяцев, считается пропавшим без вести.

В настоящее время около 151 тысячи жителей северо-восточных регионов страны, которые лишились своих домов, находятся во временных приютах. Детальнее в теме: ЯПОНИЯ: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ-АВАРИИ НА АЭС.

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Киргизия начинает переговоры о вступлении в Таможенный союз

Москва. Правительство Киргизии приняло решение начать переговоры о вступлении в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства Киргизии, такое решение было принято сегодня на заседании.

По информации министра экономического регулирования Учкунбека ТАШБАЕВА, переговорный процесс, а также процедуры согласования, подписания и ратификации соответствующих нормативно-правовых актов, могут продлиться до октября-ноября 2011 года.

В свою очередь, премьер-министр Киргизии Алмазбек АТАМБАЕВ отметил, что вступление в Таможенный союз, прежде всего, необходимо самой Киргизии.

«Наша страна должна уверенно идти вперед по пути интеграции экономики страны. Я более чем уверен, что при вступлении в Таможенный союз будет увеличен ВВП страны, расширятся рынки сбыта. Мы дадим уверенность инвестору, чтобы он спокойно мог работать в нашей стране», - заявил он.

Правительство Киргизии образовало Межведомственную комиссию о присоединении страны к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству, которая будет координировать работу госорганов по выработке переговорных позиций с учетом чувствительных для внутреннего рынка республики товарных позиций и секторов экономики.

В целях возобновления работы по вопросу присоединения Киргизии к Таможенному союзу также утвержден состав Межведомственной комиссии при правительстве Киргизии и проект соответствующего письма-обращения правительства страны в высший орган Комиссии Таможенного союза - Межгосударственный совет Евразийского экономического сообщества.

Справка УНИАН. С 1 января 2010 года в рамках Евразийского экономического содружества действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

6 июля 2010 вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза.

1 июля 2011 года таможенные границы между Россией и Казахстаном, а также между Россией и Беларусью должны полностью исчезнуть.

С 1 января 2012 года страны объединятся в Едином экономическом пространстве, на котором будут применяться единые принципы работы бизнеса. Кроме того, лидеры стран планируют создать единое валютное пространство на территории Таможенного союза.