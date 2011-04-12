В Японии произошло очередное землетрясение магнитудой 6,3

Очередное сильное землетрясение магнитудой 6,3 произошло на северо-востоке Японии в префектуре Фукусима, подземные толчки ощущались в столице страны Токио, сообщает агентство Франс Пресс. Информации об объявлении предупреждения об угрозе возникновения цунами пока не поступало.

По данным агентства Киодо, специалисты не исключают образование небольших приливных волн. По данным Геологической службы США, подземные толчки были зафиксированы в 14.07 по местному времени в 29 километрах западнее города Иваки. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В ночь на вторник у восточного побережья самого населенного японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6,6, его эпицентр находился в 77 километрах северо-восточнее Токио, очаг подземных толчков залегал на глубине 13,1 километра. Данных о жертвах и разрушениях, а также об угрозе возникновения цунами не поступало.

Одиннадцатого марта на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9, вызвавшее цунами высотой более 10 метров. Жертвами стихии, по последним данным, стали более 13 тысяч человек, более 14,6 тысячи числятся пропавшими без вести. После землетрясения на АЭС "Фукусима-1"была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг АЭС.

Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности изотопов йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах.

Накануне власти Японии объявили о новых рекомендациях по эвакуации для жителей районов вне зоны отчуждения и не исключили возможность расширения зоны эвакуации до 30 километров.

В ночь на вторник аварии на АЭС "Фукусима-1" был присвоен высший - седьмой - уровень опасности по Международной шкале ядерных событий INES. Ранее максимальный уровень ядерной опасности фиксировался единожды - во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Седьмой уровень по шкале INES означает сильный выброс радиоактивных веществ и тяжелые последствия для здоровья населения и для окружающей среды.

РИА Новости