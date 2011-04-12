Вступил в силу Указ Президента об оптимизации центральных органов исполнительной власти

Вступил в силу Указ Президента Украины об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти, подписанный им 6 апреля т.г. (№370/2011) и официально опубликованный в сегодняшнем номере газеты «Урядовый курьер».

Напомним, данным Указом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ликвидировал, образовал и переименовал ряд центральных органов исполнительной власти.

В соответствии с документом, образована Государственная служба Украины по лекарственным средствам и Государственная служба Украины по контролю над наркотиками. Эти службы были реорганизованы из Госслужбы Украины по лекарственным препаратам и контролю над наркотиками.

Президент также реорганизовал:

Государственную службу автомобильных дорог Украины - в Государственное агентство автомобильных дорог Украины;

Государственную службу морского и речного транспорта Украины - в Государственную инспекцию Украины по безопасности на морском и речном транспорте;

Государственную автотранспортную службу Украины - в Государственную инспекцию Украины по безопасности на наземном транспорте.

Глава государства образовал:

Государственное агентство Украины по туризму и курортам, возложив на это агентство функции по реализации государственной политики в сфере туризма и курортов;

Государственную инспекцию учебных заведений Украины, возложив на эту инспекцию функции по реализации государственной политики по вопросам государственного контроля над деятельностью учебных заведений;

Государственную инспекцию Украины по вопросам защиты прав потребителей, возложив на эту Инспекцию функции по реализации государственной политики по вопросам государственного контроля в сфере защиты прав потребителей.

В.ЯНУКОВИЧ ликвидировал:

Государственную службу связи Украины;

Государственную службу технического регулирования Украины, возложив ее функции (кроме функций по реализации государственной политики по вопросам государственного контроля в сфере защиты прав потребителей) на Министерство экономического развития и торговли Украины и Государственную ветеринарную и фитосанитарную службу Украины.

Президент переименовал Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины;

Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информации Украины - в Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины.