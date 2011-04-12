Эксперт считает возможным формат углубленной ЗСТ с европейцами и ЗСТ со странами СНГ

Наиболее оптимальным для Украины вариантом международного экономического сотрудничества является формирование углубленной зоны свободной торговли с Евросоюзом и одновременно со странами СНГ на взаимовыгодных условиях, считает глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО.

«Евросоюз и страны Таможенного союза являются главными внешнеэкономическими партнерами для Украины. Мы не можем это игнорировать. Европа - это 30% товарооборота, и страны Таможенного союза, с Россией - около 35%, а со странами СНГ - до 40%. Главное - в каких формах найти баланс интересов между двумя нашими партнерами», - сказал В.ФЕСЕНКО на пресс-конференции в Киеве.

Эксперт отметил, что в одном из направлений - ЕС- Киев выходит на финишную прямую переговоров по созданию углубленной и всеобъемлющей ЗСТ.

«Вряд ли возможно соединить, и об этом говорят все европейцы открыто, и большинство наших экспертов, членство в Таможенном союзе и ЗСТ с Евросоюзом. Однако формат углубленной ЗСТ с европейцами и ЗСТ со странами СНГ, в принципе, это возможно », - говорит политолог.

В.ФЕСЕНКО подчеркнул, что Украине «надо четко формулировать свои экономические интересы». «Мы должны продвигать наши внешнеэкономические интересы - и с европейцами, и с русскими», - сказал он.

По словам В.ФЕСЕНКО, в ходе переговоров Украина испытывает давление, как со стороны России, так и со стороны европейцев. «Нужно торговаться. И ничего плохого в этом нет - надо отстаивать национальные интересы», - сказал политолог.