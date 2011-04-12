На «Лугансктепловозе» инвестор вводит новые социальные гарантии

На «Лугансктепловозе» инвестор - российский акционер корпорация «Трнсмашхолдинг» , вводит для работников холдинга новые социальные гарантии. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО «ХК «Лугансктепловоз».

«Корпорация «Трансмашхолдинг» и входящая в него управляющая компании «Брянский машиностроительный завод» предусматривает создавать новые рабочие места, направлять на улучшение социально-бытовых условий работников предприятия не менее 0,5 процента от суммы реализованной продукции в год. На предприятии больше не будет задолженности перед работниками по заработной плате. Компания обязуется повышать уровень заработной платы с учетом инфляционных процессов и в соответствии с условиями Отраслевого тарифного соглашения. Предусмотрено материальное стимулирование работников в зависимости от результатов хозяйственной деятельности предприятия», - сообщили в пресс-службе.

В рамках инвестиционной программы предусмотрено снижение доли производства с опасными и вредными условиями труда, а также направление на охрану труда не менее 0,5 процента от суммы реализованной годовой продукции.

Справка УНИАН. В конце марта текущего года ФГИ Украины и Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящий в корпорацию «Трансмашхолдинг», подписали акт приема-передачи пакета 76% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз».

В этом году исполнилось 55 лет отечественному тепловозостроению. А «Лугансктепловоз» будет отмечать своё 115-летие.