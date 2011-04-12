Главное на 12 апреля (день)

Финансы

Миссия МВФ будет работать в Украине 10-20 мая

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) будет работать в Украине 10-20 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор департамента управления государственным долгом и международного сотрудничества Министерства финансов Украины Сергей МАКАЦАРИЯ.

“В мае приедет миссия МВФ по итогам работы и выполнения бюджета за первый квартал текущего года. 10-20 мая мы ожидаем миссию”, - сказал С.МАКАЦАРИЯ.

По его словам, в случае удачного пересмотра программы сотрудничества выделение транша МВФ в объеме 1,5 млрд. долларов возможно в июне текущего года. При этом представитель Минфина подчеркнул, что в случае выделения этого транша, все средства пойдут в резервы НБУ.

Кроме того, С.МАКАЦАРИЯ отметил, что на сегодня МВФ пошел на некоторые уступки касательно пенсионной реформы. Так, ранее Фонд требовал, чтобы соответствующий закон по пенсионной реформе был принят до 15 апреля. На сегодня представитель Минфина заявил, что такого требования касательно вышеуказанных сроков принятия уже нет.

Справка УНИАН. Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

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ПУМБ планирует не выплачивать дивиденды за 2010 год

"Первый украинский международный банк" (ПУМБ) не планирует выплачивать дивиденды из прибыли, полученной по итогам работы в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления ПУМБ Константин ВАЙСМАН сегодня на пресс-конференции.

По его словам, акционеры понимают, что банк находится на стадии роста.

Также предправления отметил, что объединение ПУМБ и "Донгорбанка" планируется завершить во второй половине текущего года.

Объединенный банк, по словам К.ВАЙСМАНА, по основным финансовым показателям войдет в топ-10 украинских банков, и его сеть будет насчитывать 178 точек продаж.

Согласно стратегии развития банка, до 2014 года он намерен войти в топ-5 банков по прибыли, активам и капиталу, обеспечить долю рынка по активам не менее 5% (на сегодня – 3%).

К.ВАЙСМАН отметил, что стратегической целью банковского бизнеса СКМ является достичь доли 10% в структуре прибыли всей группы.

Справка УНИАН. ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, г. Киев) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2011 года активы банка составляли 18,098 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 13,620 млрд. грн., обязательства – 15,248 млрд. грн., уставный капитал – 2,523 млрд. грн., собственный капитал – 2,851 млрд. грн.

В 2010 году ПУМБ получил чистую прибыль в размере 235 млн. грн. против убытка 830 млн. грн. годом ранее.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций. Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.

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ТЭК

Около 1,2 млрд. грн. от повышения тарифов на газ направят на освоение газовых месторождений

В 2011 году Украина направит около 1,2 млрд. грн., полученных от повышения тарифов на газ, на освоение газовых месторождений на шельфе Черного и Азовского морей.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО в интервью газете «День».

По его словам, указанные средства будут вложены в добычу углеводородов на Субботинском, Штормовом и Одесском месторождениях, что позволит увеличить добычу газа в Украине и обеспечить потребителей газом отечественной добычи.

«Дополнительные средства от повышения тарифов на газ для населения пойдут на увеличение добычи газа в нашей стране. Приблизительно 1,2 миллиардов гривень уже в этом году будут направлены на освоение лицензий, которые принадлежат государству, - в Азовском и Черном морях. Это Субботинское, Штормовое, Одесское - все месторождения, которые, по нашему мнению, при условии вложения денег дадут дополнительное количество газа и позволят обеспечить нашего потребителя своим газом, а не переплачивать за импортный», - отметил министр.

По информации Ю.БОЙКО, осенью 2011 года на Субботинское месторождение прибудет современная буровая платформа, которую НАК «Нафтогаз Украины» приобрел в Сингапуре.

«НАК «Нафтогаз Украины» приобрел самую современную буровую платформу в Сингапуре. Осенью она будет доставлена на Субботинское месторождение в Черном море», - сообщил министр.

Ю.БОЙКО уверен в перспективности выполнения заданий Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА относительно максимального уменьшения зависимости Украины от импортных энергоносителей в ближайшие 5 лет.

«Я убежден, что задание, которое поставил нам Президент, - за пять лет максимально уменьшить закупку импортных энергоносителей, мы выполним, причем в отмеченный срок. Я вижу перспективу в решении этого вопроса», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2010 года Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» завершило бурение поисковой скважины №3 на Субботинском нефтяном месторождении Прикерченского шельфа Черного моря.

Геологическое изучение площади Субботина, находящейся в 30 км южнее береговой линии Керченского полуострова, было начато в 2006 году бурением параметрической скважины глубиной 4300 метров. Она стала первым и самым глубоким морским геологоразведочным объектом в Украине.

Прогнозные геологические ресурсы мелководного Прикерченского шельфа оцениваются в 395 млн. тонн условного топлива. Пробуренные на структуре Субботина две поисковые скважины подтвердили наличие здесь промышленных запасов нефти.

Пробуренная новая, третья, скважина позволит уточнить геологическое строение месторождения. В 2011 году Управление разведочного и эксплуатационного бурения компании приступит к бурению четвертой поисковой скважины на данной структуре, проектной глубиной 2700 метров. По окончании производственных и исследовательских работ и по совокупности всех имеющихся данных специалисты компании смогут окончательно нанести на карту это нефтяное месторождение и точнее рассчитать его запасы.

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Азаров запретил отключать отопление в больницах и школах до улучшения погодных условий

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ запретил отключать отопление в больницах и учебных заведениях до улучшения погодных условий.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

В частности, в связи с похолоданием в Украине Н.АЗАРОВ поручил Минєнергоуголь, Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства и председателям местных администраций обеспечить бесперебойное отопление больниц, интернатов, школ, детских садов, других детских заведений.

Глава правительства запретил отключать эти заведения от теплоснабжения под предлогом экономии бюджетных средств или под любым другим предлогом.

Причем больницы и образовательные, детские заведения должны отапливаться независимо от окончания отопительного сезона до тех пор, пока в этом будет потребность, учитывая погодные условия, отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщалось, в Украине отопительный сезон завершается 15 апреля.

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Руководители государств мира обсудят в Киеве перспективы ядерной энергетики

На международном саммите по вопросам ядерной энергетики в апреле в Киеве Украина получает шанс еще раз заявить о своих энергетических интересах, считает председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО.

«Это очень важно для нас, потому что там приезжают руководители Европейского Союза, руководители разных стран, и будут обсуждаться глобальные перспективы ядерной энергетики. И здесь нам нужно будет искать свое место и, опять же, отстаивать свои интересы, потому что будет идти речь и о вопросах достройки нашего «Укрытие» и о будущем нашей атомной энергетики», - сказал он на пресс- конференции в Киеве 11 апреля т.г.

Эксперт прогнозирует, что аналогичные вопросы будут вынесены на повестку дня визита в Украину премьер-министра Российской Федерации Владимира Путина 12 апреля. «Вопрос атомной энергетики, как я понимаю, будет обсуждаться на переговорах Азарова с Путиным», - сказал В.Фесенко

Напомним, Международный саммит по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии, инициированный Президентом Украины Виктором Януковичем и под эгидой ООН, пройдет в Киеве 19 апреля этого года. Саммит пройдет в рамках мероприятий по случаю 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

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Транспорт/Связь

В этом году абонплата за местную фиксированную связь вырастет на 10-35%

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) были утверждены новые Предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги (местную фиксированную телефонию), предполагающие рост абонплаты на 10% для телефонов без повременной оплаты и на 35% - для телефонов с повременной оплатой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

«Целью внесения изменений является приближение тарифов на услуги местной связи к уровню их себестоимости при условии сохранения доступности услуг для всех категорий пользователей», - отмечается в сообщении.

По данным НКРС, новые тарифы будут внедряться в два этапа на протяжении 2011 года.

Так, с 1 мая 2011 года количество нетарифицированных минут «увеличивается в два раза и будет составлять 400 минут в счет абонентской платы» (необходимо при этом отметить, что с мая 2011 года НКРС оставляет один тарифный план для населения вместо четырех ныне существующих тарифных планов с различным числом нетарифицированных минут (200,400, 500 и 600 минут), и это «увеличение» относится к тарифному плану с 200 нетарифицированными минутами).

Одновременно с этим, с 1 мая 2011 года будет повышена абонентская плата, которая составит для населения и бюджетных учреждений городов и райцентров, 24 грн. 78 коп. (рост на 10%) без повременной оплаты местных разговоров, и с повременной оплатой – 20 грн. 56 коп. (рост на 25%). Новая абонплата за местную телефонную связь для населения сел и поселков городского типа вырастет на 25% и составит 12 грн. 52 коп. без повременной оплаты и 10 грн. 96 коп. - с повременной (здесь и далее все тарифы указаны без НДС).

Такой же рост абонплаты установлен и для небюджетных организаций, которая составит с 1 мая 2011 года 37 грн. 19 коп. (рост на 10%) без повременной оплаты местных разговоров, и с повременной оплатой – 29 грн. 59 коп. (рост на 25%). Для сел и поселков новая абонплата вырастет на 25% - до 19 грн. 66 коп. без повременной оплаты и 17 грн. 22 коп. - с повременной (все тарифы указаны без НДС).

На втором этапе, с сентября 2011 года, количество нетарифицированных минут увеличивается до 600 минут. При этом еще на 10% будет повышена абонентская плата для абонентов с повременной оплатой – для населения и бюджетных учреждений городов и райцентров она будет составлять 22 грн. 28 коп. (абонплата для абонентов без повременной оплаты не изменится), для абонентов сел и поселков - 13 грн. 52 коп. без повременной оплаты и 11 грн. 84 коп. - с повременной.

Еще на 10% вырастет и абонплата для небюджетных организаций и составит для телефонов с повременной оплатой – 29 грн. 59 коп. (абонплата для телефонов без повременной оплаты в сентябре не изменится). Также на 10% вырастет новая абонплата за местную телефонную связь для небюджетных организаций сел и поселков городского типа, которая будет составлять 21 грн. 23 коп. без повременной оплаты и 18 грн. 60 коп. - с повременной.

При этом, как отмечается в сообщении НКРС, изменения в Предельные тарифы предусматривают существенное снижение платы за установку телефона для населения и предприятий, учреждений и организаций, а также за переключение основного телефона абонентов ведомственных АТС на АТС телефонной сети общего пользования.

Так тариф на установку для предприятий и учреждений с мая 2011 года будет составлять 250 грн. вместо 600 грн. сегодня, а для населения он снизится со 150 грн. до 100 грн.

Действующие Предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги, утвержденные решением НКРС № 1491 от 28.04.2009 г., утратят свою силу с 1 мая 2011 года.

Регуляторный акт о новых тарифах вступает в силу после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины и публикации в официальных изданиях.

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В этом году в рамках проекта «Морской старт» планируется осуществить два пуска

Москва. В этом году в рамках проекта «Морской старт» планируется осуществить два пуска.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал вице-президент ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева» Александр ПЫЗИН.

«Программа «Морской старт» запускается в этом году вновь. Две ракеты готовы и планируется в середине года и конце года сделать два старта», - сказал А.ПЫЗИН

Он также отметил, что в рамках программы «Наземный старт» будет осуществлен один пуск.

А.ПЫЗИН напомнил, что эти пуски осуществляются на ракете «Днепр», производящейся на «Южмаше».

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. Макарова» создано в 1944 году. Производит ракетно-космическую технику, тракторы, сельскохозяйственные машины, троллейбусы, трамваи, ветроэнергетические установки, а также товары народного потребления.

Международный космический проект «Морской старт» был признан научно-техническим прорывом 2009 года на международном конгрессе по астронавтике, который состоялся 12–17 октября 2009 года в Республике Корея.

В проекте с 1995 года принимают участие американская аэрокосмическая компания Воеіng, украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш» (г. Днепропетровск), российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» и норвежская судостроительная компания Кvаеrner. С 1999 до октября 2009 гг. с помощью трехступенчатой ракеты-носителя «Зенит-3SL», спроектированной в КБ «Южное», было выведено на геостационарные орбиты 28 космических аппаратов.

«Морской старт» - пока единственный в мире проект, которая осуществляет запуски из района экватора с плавучей платформы в Тихом океане. За счет выгодного местоположения точки старта ракеты-носители "Зенит-3SL" могут выводить на орбиту спутники значительно большей массы, чем с наземных космодромов, расположенных вне экваториальной зоны.

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Промышленность

Производство легковых авто в Украине в І квартале увеличилось в 2,3 раза

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-марте т.г., по оперативным данным, увеличилось в 2,3 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 21,622 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным ассоциации, производство автобусов в Украине в январе-марте т.г. увеличилось на 10,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 540 штук.

Также в сообщении сказано, что производство грузовых автомобилей в Украине в январе-марте т.г. сократилось на 23,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 658 штук.

Как сообщал УНИАН, по данным «УкрАвтоПрома» в 2010 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 14,2%, по сравнению с 2009 годом, до 74,992 тыс. штук. Производство автобусов увеличилось на 76,5% – до 2 693 штук, а производство грузовых автомобилей увеличилось в 2,2 раза – до 5 129 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), Корпорация «Богдан», ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» (ЗАО «Черниговский автозавод» и ЗАО «Бориспольский автозавод») и др.

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Строительство

В Украине прекращена выдача разрешений на строительство – Матчук

В Украине прекращена выдача разрешений на строительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат от «Нашей Украины», член парламентского комитета по вопросам строительства, градостроение и ЖКХ Виктор МАТЧУК.

По его словам, строительная отрасль в Украине сегодня фактически заблокирована. Разрешительные инстанции отказывают людям, которые хотят начать или сдать строительство, в приеме документов.

Как объяснил депутат, кризисная ситуация возникла из-за того, что вступил в силу новый закон «О регулировании градостроительной деятельности», но правительство до сих пор не разработало новых порядков для его выполнения.

«Закон подписан Президентом, и он вступил в действие. Это значит, что старые порядки уже не действуют, а новые Кабинетом министров не разработаны. В результате люди (частное или юридическое лицо) на практике сталкиваются с такой ситуацией, что им просто отказывают в приеме документов. Это касается начала и сдачи в эксплуатацию любого объекта – жилого дома, многоквартирного дома, магазинчика, кафе», - рассказал В.МАТЧУК.

Нардеп заметил, что новый закон должен был бы облегчить прохождение разрешительных процедур для строительства, между тем, пока что привел к «полному ступору» отрасли. «Если кому-то и дают добро на строительство, то за большую взятку или по огромному блату. Закон принимали, чтобы сделать невозможными все эти вещи, а в результате выходит абсолютно обратный эффект», - сказал он.

По словам В.МАТЧУКА, вся ответственность за разработку новых положений для строительной отрасли лежит на Кабинете министров. «Но я не вижу понимания со стороны правительства. Такое впечатление, что этим вопросом там вообще никто не занимается», - отметил он.

В ближайшее время, как сообщил депутат, он будет инициировать, чтобы Минрегионстрой отчитался по данному вопросу на заседании комитета по вопросам строительства, градостроения и ЖКХ.

Как известно, 17 февраля Верховная Рада приняла Закон «О регулировании градостроительной деятельности» с поправками Президента.

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Международные отношения

Украина договорилась с ЕС о "реальных" квотах на экспорт сельхозпродукции – Пятницкий

Украина договорилась с Европейским Союзом о "реальных" квотах на экспорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции в условиях действия зоны свободной торговли с перспективой их увеличения.

Об этом в интервью УНИАН сообщил заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ, комментируя закончившийся 8 апреля очередной раунд переговоров о подготовке Украиной и ЕС соглашения о ЗСТ.

«По мясу будут тарифные квоты. Что касается объемов, то речь идет о реальных цифрах, в соответствии с возможностью их производства и поставок», - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

Он отметил, что увеличение квот будет проходить в течение 5 лет.

«Главное, мы договорились, что квоты не будут фиксироваться на одном уровне, а предполагается постепенное их увеличение на протяжении 5 лет. По каждому виду продукции будет конечно свой размер увеличения», - подчеркнул В.ПЯТНИЦКИЙ.

Он также отметил, что удалось договориться о значительном увеличении квот на экспорт зерна.

«По зерну сейчас квоты существенные. Но я не буду ни одной цифры называть до тех пор, пока не будет поставлена точка в переговорах. Но хочу отметить, что прогресс есть», - сказал замминистра экономики Украины.

«Сегодня речь идёт об объемах, адекватных тем, которые традиционно складываются в нашей торговле», подчеркнул он.

Полностью интервью В.ПЯТНИЦКОГО читайте на сайте УНИАН-экономика. http://economics.unian.net/rus/detail/84489

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Эксперт считает возможным формат углубленной ЗСТ с европейцами и ЗСТ со странами СНГ

Наиболее оптимальным для Украины вариантом международного экономического сотрудничества является формирование углубленной зоны свободной торговли с Евросоюзом и одновременно со странами СНГ на взаимовыгодных условиях, считает глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО.

«Евросоюз и страны Таможенного союза являются главными внешнеэкономическими партнерами для Украины. Мы не можем это игнорировать. Европа - это 30% товарооборота, и страны Таможенного союза, с Россией - около 35%, а со странами СНГ - до 40%. Главное - в каких формах найти баланс интересов между двумя нашими партнерами», - сказал В.ФЕСЕНКО на пресс-конференции в Киеве.

Эксперт отметил, что в одном из направлений - ЕС- Киев выходит на финишную прямую переговоров по созданию углубленной и всеобъемлющей ЗСТ.

«Вряд ли возможно соединить, и об этом говорят все европейцы открыто, и большинство наших экспертов, членство в Таможенном союзе и ЗСТ с Евросоюзом. Однако формат углубленной ЗСТ с европейцами и ЗСТ со странами СНГ, в принципе, это возможно », - говорит политолог.

В.ФЕСЕНКО подчеркнул, что Украине «надо четко формулировать свои экономические интересы». «Мы должны продвигать наши внешнеэкономические интересы - и с европейцами, и с русскими», - сказал он.

По словам В.ФЕСЕНКО, в ходе переговоров Украина испытывает давление, как со стороны России, так и со стороны европейцев. «Нужно торговаться. И ничего плохого в этом нет - надо отстаивать национальные интересы», - сказал политолог.

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Япония

Уровень опасности аварии на Фукусима-1 повысили до «чернобыльского»

Японское агентство по атомной и промышленной безопасности поднимает уровень опасности аварии на АЭС "Фукусима-1" с пятого до седьмого по оценкам международной шкалы ядерных событий.

Поводом для такого решения стал анализ замеров радиации, передает Радио «Свобода».

Это самая высокая оценка опасности за всю историю аварий на ядерных объектах. Ранее седьмой уровень получала только катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Авария на "Фукусиме" стала следствием мощнейшего землетрясения 11 марта, в результате которого вышли из строя системы охлаждения реакторов.

Сегодня на четвертом реакторе АЭС произошел пожар. По официальным данным, он уже устранен.

Сегодня же на востоке страны был зарегистрирован еще один повторный толчок магнитудой 6,3. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Предупреждение об угрозе цунами тоже не объявлялось. Детальнее в теме: ЯПОНИЯ: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ-АВАРИИ НА АЭС.

УНИАН