Стань эффективнее с «Бизнес-пакетом» от НАДРА БАНКА

В период снижения объема бизнес-операций малый и средний бизнес вынужден формировать новые эффективные инструменты для ведения своей деятельности. Одна из ключевых ролей в этом инструментарии принадлежит банкам, задача которых не просто сохранить средства предпринимателя, а заставить деньги работать на их владельца более эффективно.

НАДРА БАНК разработал и предложил для представителей малого и среднего бизнеса «Бизнес-пакет», благодаря которому доход клиента формирует каждая копейка, рассказал УНИАН директор Департамента малого и среднего бизнеса НАДРА БАНКА Александр Чумак.

По его словам, «пока целостная социально-ориентированная модель поддержки малого и среднего бизнеса в Украине находится в стадии формирования, банк активно внедряет программы, способствующие повышению эффективности бизнес-деятельности клиентов этого сегмента. Правильно выбранный вектор развития сотрудничества банка с клиентами малого и среднего бизнеса позволил увеличить число открытых счетов за первый квартал 2011 г. на 54%. Оформив "Бизнес-пакет" в нашем банке, клиент может эффективно развивать свой бизнес, рационально используя собственные средства. Например, управлять капиталом своего предприятия посредством лимитирования расходов. Задача "Бизнес-пакета" - не только сохранить деньги клиента, но и приумножить их. В целом, разрабатывая "Бизнес-пакет", мы постарались учесть все потребности малого и среднего бизнеса, в том числе обеспечили предпринимателям круглосуточный безопасный доступ к средствам в Украине и за рубежом».

Разрабатывая и усовершенствуя предложения для клиентов, НАДРА БАНК формирует долгосрочные партнерские отношения с компаниями. Чем дольше банк сотрудничает с клиентом, тем более удобные и эффективные условия обслуживания он может ему предложить.

«В 2005 году банк «Надра» предлагал одни из самых удобных условий по кредитованию для физлиц. Поэтому среди прочих банков я выбрал именно его, когда мне понадобился кредит для развития бизнеса, - вспоминает директор ЧП "Радуга-Д" (г. Черновцы) Дмитрий Амихалакиоае. - Именно средства банка «Надра» позволили мне развить свой бизнес, и уже летом 2008 года я начал осуществлять операционную деятельность через этот банк как юридическое лицо».

Как отметил предприниматель, для него как для клиента «важны два момента: индивидуальный подход и быстрое проведение всех платежей. Мне удобно, что банк сам предлагает мне те решения, которые помогли бы мне работать при тех же затратах более эффективно. А что мне импонирует в банке «Надра» - это сильный банк: он прошел все трудности и уже начал развиваться».