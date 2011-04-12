Главное на 12 апреля (вечер)

Энергетика

Украина заинтересована в скорейшем изучении активов по созданию совместного предприятия между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с председателем правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

«Немало сейчас говорится о возможной реализации проекта по созданию совместного предприятия с участием НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома». В этой связи хотел бы отметить, что мы заинтересованы в том, чтобы уже в ближайшее время провести оценку соответствующих активов и найти оптимальный формат и наиболее приемлемые условия для создания такого совместного предприятия», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он отметил, что для углубления дальнейшего сотрудничества Украины и России в энергетической сфере важную роль должно сыграть создание совместных предприятий с участием украинских и российских компаний по добыче углеводорода в Украине. «В частности, мы готовы предложить морской шельф, а также добычу из нетрадиционных источников, таких как, например, метаноопасные угольные пласты», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выступает за активизацию оценки стоимости атомных энергопромышленных комплексов Украины и России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве во время встречи с председателем правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

«Считаю необходимым ускорить работу по оценке стоимости активов предприятий и организаций атомных энергопромышленных комплексов Украины и России, предлагаемых к интеграции», – сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он отметил необходимость подготовки соглашения по предоставлению кредита «Сбербанка России» на достройку 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что необходимо заключить межправительственное соглашение по параллельной работе электроэнергетических систем Украины и России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве во время встречи с председателем правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

«Считаю необходимым к действующим контрактам между электроэнергетическими компаниями Украины и России нужно ускорить работу по подготовке и подписанию в ближайшее время межправительственного соглашения о мерах по обеспечению параллельной работы Объединенной энергетической системы России и электроэнергетической системы Украины», – сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что Украине и России следует полнее использовать свой потенциал в сфере электроэнергетики.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО прогнозирует что в середине этого года Фонд государственного имущества объявит конкурсы по продаже государственных пакетов акций энергоснабжающих и энергогенерирющих компаний.

Об этом Ю.БОЙКО сообщил в интервью газете «День».

По его словам, в 2011 году на продажу будут выставлены 5-6 облэнерго и 2 генкомпании.

«В этом году будет реализован пилотный проект по приватизации 5-6 компаний на рынке дистрибуции и двух - на рынке генерации. Этот процесс уже начался. Я надеюсь, что к середине года мы объявим о проведении аукциона относительно первых компаний на рынке дистрибуции и первой компании на рынке генерации», - заявил Ю.БОЙКО.

Он отметил, что при проведении приватизационных конкурсов преимущество будет предоставляться тем инвесторам, которые готовы вкладывать максимальный объем инвестиций в модернизацию приватизированных компаний.

«Ключевым вопросом к инвестору, заинтересованному в приобретении компании, будет сумма, которую он может направить на модернизацию, чтобы реализовать мероприятия в энергетике, которые Украина обязалась выполнить, вступая в международное Энергетическое сообщество», - сказал министр.

Украина в январе-феврале 2011 года увеличила импорт природного газа в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 3 млрд. 260,420 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, объем импорта природного газа в январе-феврале в общем объеме импорта составил 28,5%.

Экспорт природного газа в январе-феврале Украина не осуществляла.

В то же время, как отметили в Госкомстате, в январе-феврале т.г. Украина сократила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 619,068 млн. долл.

Объем импорта нефти в общем объеме импорта в январе-феврале т.г. составил 5,4%.

Финансы

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-феврале 2011 года составило 2 млрд. 080,5 млн. долл., что в 3,5 раза больше, чем в январе-феврале 2010 года (595,1 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-феврале 2011 года экспорт товаров составил 9 млрд. 366,5 млн. долл. (на 46,8% больше показателя января-февраля 2010 года), импорт – 11 млрд. 447 млн. долл. (на 64,1% больше). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,82 (в январе-феврале 2010 г. – 0,91).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 184 стран мира.

В сообщении указывается, что в общем объеме экспорта товаров, по сравнению с январем-февралем 2010 года, увеличилась доля черных металлов – с 28,4% до 28,6%, жиров и масел животного и растительного происхождения – с 5,2% до 6,3%, изделий из черных металлов – с 3,4% до 4,8%, руд, шлаков и золы – с 4,2% до 6%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 3,8% до 5,7%, продуктов неорганической химии – с 1,9% до 3,1%, семян и плодов масличных растений – с 1% до 3%.

В то же время, уменьшился удельный вес энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 8,1% до 6,3%, механических машин – с 6,4% до 4,6%, зерновых культур – с 7,1% до 2,9%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 36,4% до 42,3%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, – с 3,8% до 4,9%. Уменьшился удельный вес полимерных материалов, пластмассы – с 3,9% до 3,6%, фармацевтической продукции – с 4,3% до 3%, руды, шлаков и золы – с 2,7% до 1,5%, бумаги и картона – с 2,7% до 2%.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил «с активным привлечением предпринимательских кругов обеспечить решение проблемных вопросов относительно осуществляемых Правительством реформ в экономической, социальной и политической сферах».

Об этом говорится в сообщении Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариату КМУ, размещенном на Правительственном портале.

Поручение адресовано вице-премьер-министру – министру социальной политики Сергею ТИГИПКО, вице-премьер-министру – министру регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктору ТИХОНОВУ, министру финансов Федору ЯРОШЕНКО, министру аграрной политики Николаю ПРИСЯЖНЮКУ, министру образования и науки Дмитрию ТАБАЧНИКУ, министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЁВУ и министру юстиции Александру ЛАВРИНОВИЧУ.

«Поручение главы Кабинета министров является предметным ответом на письмо Ассамблеи общественных организации малого и среднего бизнеса Украины - участников так называемого АвтоМайдана, который состоялся 21-25 марта 2011 года», - говорится в сообщении.

Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ отмечает, что Н.АЗАРОВ поручил правительственным чиновникам также рассмотреть предложения, изложенные в обращении других участников автомобильного марша – Совета предпринимателей Украины относительно внесения изменений в Налоговый кодекс.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает Россию решить вопрос об изъятиях при торговле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что, скорее всего, в июне состоится заседание Экономического комитета Украинско-Российской межгосударственной комиссии. По словам Президента, он попросил премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА еще раз просмотреть и поднять вопрос об изъятиях, которые мешают увеличить объем товарооборота между двумя странами.

«Если убрать изъятия – мы сможем выйти на 50 млрд. долларов товарооборота. Помните, в предыдущие годы мы радовались, когда было 30, а будет 50», - сказал Президент Украины.

Он также высказал мнение, что подобный вопрос нужно решать волевым решением на высшем уровне.

В марте 2011 года против февраля и в январе-марте (март 2011 года против декабря 2010 года) во всех областях Украины зафиксирована инфляция.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, лидерами роста потребительских цен по итогам марта 2011 г. (против февраля 2011 года) стали Донецкая область — 2,3%, АР Крым — 2,1% Харьковская, Херсонская, Николаевская области и г. Киев - 1,7%.

В первом квартале 2011 года (март 2011 года против декабря 2010 года) во всех областях Украины зафиксирована инфляция, при этом потребительские цены больше всего выросли в Киеве и АР Крым – на 4,9%, Донецкой, Николаевской, Луганской областях - 4,1%. Меньше всего цены выросли в Закарпатской области — 1,7%.

(УНИАН)