Анонс на 13 апреля

* Состоится торжественное заседание актива Профсоюза работников Национальной академии наук Украины, посвященное 20-летию образования Профсоюза.

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины под председательством Премьер-министра Николая Азарова. По завершении заседания КМУ состоится брифинг министра чрезвычайных ситуаций Виктора Балоги на тему: " Подготовка к 25-й годовщине аварии на ЧАЭС и состояние реализации Чернобыльских проектов".

* Председатель ГНС Украины Виталий Захарченко проведет оперативное совещание по результатам работы налоговой милиции в первом квартале 2011 года. Во время совещания состоится брифинг председателя ГНС Украины Виталия Захарченко и первого зам.председателя ГНС Украины - начальника налоговой милиции Андрея Головача.

* Пресс-конференция на тему: “Как повлияет развитие продовольственной логистики на качество и стоимость продуктовой корзины?". Приглашены: Анатолий Розгон, зам.директора Департамента развития агрорынка Министерства аграрной политики и продовольствия; Алексей Чумак, ген.директор оптового рынка "Столичный"; Андрей Ярмак, эксперт агрорынка.

* Пресс-конференция на тему: «Итоги визита Владимира Путина в Киев». Участники: исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко, директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар и эксперт-международник, профессор Киевского национального университета им. Т. Шевченко Григорий Перепелица.

* Круглый стол на тему: «ЗСТ с Европой или Таможенный союз с Россией – что для Украины предпочтительнее?». Организатор – Институт Горшенина. Участники: Алексей Урин, руководитель группы экономической политики Посольства РФ в Украине; Игорь Ермаков, 1-й секретарь посольства Республики Беларусь в Украине; Владимир Корнилов, директор Киевского филиала Института стран СНГ; Валерий Чалый, зам.ген.директора Центра Разумкова; Сергей Козьяков, адвокат; представители АПУ, департамента ЕС МИД Украины; Представительства ЕС в Украине; представители ПР и БЮТ.

* Инициаторы и участники Налогового и Автомайдана, представители свыше 250 общественных и профсоюзных организаций Украины проведут Народную коллегию, которая даст старт Всеукраинской общественной акции «Вперед» под лозунгом «Влада, - стоп, Народ - вперед». Брифинг народного депутата Украины Натальи Королевской и организаторов Всеукраинской общественной акции «Вперед».

* Пресс-конференция на тему: "Российский бизнесмен закрывает поликлинику известной украинской больницы республиканского значения. 28 000 больных потеряют свое конституционное право на медицину!". Участники: экс-министр здравоохранения Украины Николай Полищук; экс-глава Фонда госимущества Украины Валентина Семенюк-Самсоненко; директор ГУ "Институт гигиены и медицинской экологии им.Марзеева" Андрей Сердюк; главврач ГУ "Республиканская клиническая больница Минздрава Украины" Светлана Праник; народный депутат Кирилл Куликов; начальник отдела первичной медико-санитарной помощи, семейной медицины департамента лечебно-профилактической помощи МЗ Украины Зоя Крушинская и др.

* Состоится встреча Премьер-министра Украины Николая Азарова и Премьер-министра Республики Польша Дональда Туска.

* Пресс-конференция на тему: «Государственная поддержка мероприятий по энергосбережению». Организатор - Государственное агентство Украины по энергоэффективности и энергосбережению. Участники: председатель Государственного агентства Украины по энергоэффективности и энергосбережению Николай Пашкевич; директор Департамента нормативно-правовой политики Государственного агентства Украины по энергоэффективности и энергосбережению Елена Козловцева.

* Пресс-конференция на тему: «Достроят ли в Украине недостройки?», инициирована ГО «Лига финансового развития» при поддержке проекта USAID «Развитие финансового сектору» FINREP. Будут обсуждаться вопросы: Привлечение инвестиций и кредитов для строительства: что мешает полноценному возобновлению? Судебная практика и недостройки: какие перспективы у ипотечного кредитования незавершенного строительства?

* Состоятся парламентские слушания на тему: "О государственной политике по решению проблемы возвращения и компенсации потерянных (обесцененных) сбережений граждан".

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