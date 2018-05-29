Путин in Ukraine: без сюрпризов и без толку...

Вчерашний визит в Украину премьер-министра России Владимира Путина, используя военную терминологию, оставил ощущения... холостого выстрела. И накануне его, и в процессе, и до последней минуты все ожидали какого-то ощутимого результата, однако - тщетно.

Как и предполагали большинство украинских экспертов и журналистов, основным вопросом для обсуждения во время визита В.Путина в Киев был вопрос присоединения Украины к Таможенному союзу РФ, Беларуси и Казахстана. Предположения подтвердились.

Однако, судя по всему, Украина решила продемонстрировать, если не категорический отказ от присоединения, то, во всяком случае, неготовность на данный момент официально обсуждать эту тему.

Нестыковки начались за неделю до встречи

Визит Путина на 12 апреля заранее не планировался. Во всяком случае, еще в марте в украинских околоправительственных кругах об этом никто не говорил. Неофициальная информация о визите появилась в прессе 1 апреля. Источники в правительстве Украины сообщили, что 12 апреля может быть проведено заседание межправительственного украинско-российского Комитета по вопросам экономического сотрудничества.

Уже 5 апреля появилось подтверждение, что анонс приезда Путина не был первоапрельской шуткой. Об ожидаемом приезде московского гостя сообщили пресс-службы украинского правительства и премьера РФ. Причем из московского сообщения следовало, что Путин не собирается проводить заседания межправкомиссии, а лишь намерен согласовать дату этой встречи.

Однако, уже 6 апреля премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что на следующей неделе (11-17 апреля) в Киеве пройдет это самое, очередное заседание. Учитывая, что украинский премьер 13-го апреля планирует вылететь с четырехдневным визитом в Китай, догадаться о какой дате он говорил труда не составляло.

В этом случае, похоже информационно "победил" Путин. Заседание комитета 12 апреля так и не состоялось. Взамен было решено, что первый вице-премьер Украины Андрей Клюев и его российский коллега Игорь Шувалов проведут заседание «группы высокого уровня», а также состоится встреча сопредседателей межправкомитета – премьеров Николая Азарова и Владимира Путина. Но это была, пожалуй, единственная "победа" премьера России 12 апреля в Киев.

И без Таможенного союза Украине есть что обсуждать

Заседание «группы высокого уровня» состоялось утром во вторник. Причем из прессы на короткий «протокол» в начале мероприятия пригласили лишь телеператоров и фотокоров. Заявленный ранее подход к прессе после встречи, отменили.

Ближе к 16.00 в Клубе Кабмина началась встреча премьер-министров двух стран.

В своем вступительном слове Николай Азаров, похоже, пытался показать присутствующим членам российской делегации и журналистам, что для Украины вопрос вступления в Таможенный союз не актуален. И есть более серьезные проблемы двустороннего сотрудничества, требующие скорейшего решения. Прежде всего, отметил Азаров необходимо, наконец, принять меры по ликвидации или минимизации ограничений во взаимной торговле. В этом контексте он напомнил, что Россия до сих пор не выделила квоты на беспошлинный ввоз сахара из Украины, обещаные еще в середине прошлого года. Также он подчеркнул, что до сих пор нет никаких шагов со стороны РФ по подготовке нового соглашения о закупке Украиной газа и предоставлению гарантий поставок газа для транзита через Украину в Европу.

Азаров в очередной раз пригласил российские компании участвовать в модернизации ГТС и разработке альтернативных источников газа в Украине, а также призвал правительство РФ ускорить работу по оценке активов предприятий для интеграции, в том числе, «Газпрома», чтобы найти оптимальный вариант для создания СП с «Нафтогазом». Говорил Азаров и о перспективах сотрудничества в транспортной, космической сферах.

О Таможенном союзе украинский премьер упомянул лишь вскользь. По его словам, Украина «наблюдает» за развитием ТС. Как бы подчеркивая нежелание говорить об интеграции в ТС, Азаров сделал акцент на планах сотрудничества с его членами на двусторонней основе. Напомнив об ограничениях в торговле со стороны России (сахар и еще несколько позиций), украинский премьер высказал надежду, что эти ограничения не будут введены другими странами ТС.

«Мы наблюдаем за формированием и развитием Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана и безусловно рассчитываем, что введение в действие Таможенного кодекса не окажет негативного влияния на условия торгово-экономического сотрудничества России, а применяемые каждым государством-членом этого союза торговых ограничений в торговле с Украиной не будут распространятся на остальных участников данного объединения», - сказал Азаров.

Он также подчеркнул необходимость достичь договорного и правового урегулирования торговых отношений со странами ТС в соответствии с международной практикой и необходимость минимизации убытков, которые могут последовать в результате пересмотра специальных защитных и антидемпинговых мер.

Кто о чем, а Россия о Таможенном союзе

В свою очередь, Владимир Путин, похоже, пропустил мимо ушей весь спич Азарова. Он не дал комментария практически ни по одному вопросу, затронутому украинским премьером. Почти сходу российский премьер сосредоточился на рекламировании Таможенного союза и на тех плюсах, которые может получить от присоединения к нему Украина. И при этом постарался развеять опасения, что интеграция Украины в ТС может как-то помешать ее интеграции в ЕС.

Премьер РФ заявил, что Украине нет оснований опасаться проблем с Европейским Союзом в случае присоединения к Таможенному союзу. «Они не должны возникнуть и не будут возникать», - сказал Путин. Впрочем, этим лозунгом и ограничился, не затруднившись подробно обосновать свое мнение.

Вместе с этим, он рассказал об достаточно крупном выигрыше, который "светит" Украине в случае присоединения к ТС. «Если посмотреть на расчеты экспертов, то при продвижении на этом пути прямой выигрыш Украины будет составлять где-то, по нашим данным, от 6,5 до 9 млрд. долл. в год, имею в виду возрастающие в этом случае возможности для целых отраслей Украины», - сказал он. В выигрыше, отметил Путин, могут быть такие отрасли, как тяжелое машиностроение, сельское хозяйство, металлургическая, химическая промышленность. «Годовой рост ВВП Украины составит 1,5-2% только от принятых административных решений в сфере интеграции в связи с открытием рынков и снятием ограничений», - сказал российский премьер. Впрочем, украинская сторона, или как минимум, общественность уже привыкли "включать" настороженность в тех случаях, когда братья-славяне пытаются впарить нам НЕЧТО, при этом особо акцентируя на безусловной выгоде для Украины.

И как бы подчеркивая, что его заявления являются лишь призывом «к подумать», подчеркнул, что решение об интеграции в Таможенный союз Украина, безусловно, должна принимать с учетом оценок экспертов. «Все должно проходить в рамках переговорного процесса с экспертными оценками. Причем с привлечением экспертов самых разных школ, направлений, взглядов, с тем, чтобы решения принимались, как говорят у нас в народе, на ясном глазу», - сказал Путин и пригласил Азарова 7 июня в Москву для участия в заседании Комитета по экономическому сотрудничеству. «Кстати говоря, я хочу вас пригласить в Москву 7 июня для участия в очередном заседании комитета по вопросам экономического сотрудничества, где будут наши коллеги из Казахстана и Беларуси», – сказал Путин.

Учитывая, что были упомянуты премьеры стран ТС, а заседания украинско российского межправкомитета проходят обычно в конце апреля, некоторые присутствующие решили, что речь идет о заседании глав правительств Таможенного союза. Такой вариант подтвердили и представители правительства России. Однако, позже в ходе заявления для прессы, после встречи премьеров, первый заместитель Путина, Шувалов уточнил, что 7 июня пройдет именно двустороннее заседание. Тогда вопрос – что на нем будут делать коллеги Путина и Азарова из Казахстана и Беларуси? Такой формат ранее не применялся. Хотя, не исключено, что на эту же дату назначно или будет назначено проведение в Москве какого-то мероприятия по линии Таможенного союза.

По итогам переговоров сказать оказалось нечего

В результате визита Путина в Киев 12 апреля оказалось, что главным участникам встречи практически нечего сказать журналистам по результатам собственно договоренностей.

Первые вице-премьеры Клюев и Шувалов, сделав малосодержательные заявления для прессы о том, что работы много, но она не всегда выполняется должными темпами из-за бюрократических подходов, поблагодарили прессу за внимание и с улыбками покинули зал для пресс-конференции. И это несмотря на то, что буквально перед началом встречи с журналистам пресс-служба украинского правительства сообщила, что предусмотрено по 2 вопроса от украинских и российских СМИ. Отмечу, что заявление Азарова, не говоря уже об ответе на вопросы, не планировалось изначально. Также был отменен и подход к журналистам Путина после его встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем.

Пресс-секретарь российского премьера практически в последний момент сообщил, что подход отменяется из-за того, что собеседники приняли решение продолжить встречу.

Аргумент, впрочем, неубедительный. Наверное, причиной было все же то, что Путину не удалось достигнуть ожидаемого результата – хоть какой-то конкретики от руководства Украины о перспективе присоединения к Таможенному союзу.

Если было б что сказать – у российско-украинских VIP-ов нашлась бы возможность это сделать. Например, 27 апреля 2010 года во время визита в Киев Путин после встречи с Януковичем решил сделать подход к прессе фактически только, дабы сделать заявление о том, что Юлия Тимошенко, будучи премьер-министром, не возражала против продления срока пребывания российского Черноморского флота на территории Украины. И тот факт, что решение сделать подход было сделано уже после полуночи никоим образом его не сорвало. Потому как - была насущная необходимость озвучить и оперативно донести до общественности определенную информацию. Подход тогда организовали экстренно, предупредив журналистов за 20 минут. Успели на него практически все…

Во время же нынешнего визита высокие переговаривающиеся стороны, безусловно, позаботились об отдыхе и покое и журналистов, и общественности, и экспертов, и оппозиции... Поводов тревожить ночной покой двух стран, по итогам визита, на этот раз не нашлось...

Юрий Ходжаян (УНИАН)

P.S. К слову, что-то российскому премьеру в плане результативности и эффективности не очень везет во время его визитов в стольный град Киев. Вспомним - наиболее обсуждаемым результатом его приезда в октябре прошлого года стали опять-таки не итоги переговоров, а... пересуды на тему "чтой-то у него с лицом". Загримированный то ли синяк, то ли результат укола ботокса, под глазом российского премьера и его неестественная мимика, достаточно эффективно "заретушировали" отсутствие реальных подвижек в делах межгосударственных.