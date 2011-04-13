Янукович: евроинтеграционный курс остается неизменным для Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что евроинтеграционный курс остается неизменным для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Польши Дональдом ТУСКОМ сегодня в Киеве.

«Европейская интеграция есть и остается неизменным приоритетом внешней политики нашего государства», - подчеркнул Президент.

Он возложил большие надежды на председательство Польши в ЕС во втором полугодии этого года. «Мы, безусловно, рассчитываем, что во время председательства Польши во втором полугодии мы будем совместно искать пути нашей интеграции», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь Д.ТУСК отметил, что Украина может всегда рассчитывать на поддержку Польши.

Во время встречи были также обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, которое, по убеждению обеих сторон, является дружеским и имеет перспективы.

В частности, Президент Украины высказал мнение, что рост экономик в целом и товарооборота между двумя странами дает хорошую перспективу.

Вспомнил В.ЯНУКОВИЧ и то, что в этом году Украина будет отмечать 20-ю годовщину независимости, а также 20-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами.

Кроме того, в ходе разговора В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что в ближайшие дни в Украине будет проходить международная конференция, посвященная 25-летию Чернобыльской трагедии.

«Мы рады будем приветствовать Президента Польши КОМАРОВСКОГО на этой конференции», - сказал Президент Украины.

По его словам, эта конференция очень актуальна сегодня и в связи с трагедией в Японии на АЭС «Фукусима-1». По его мнению, мир в очередной раз убедился, что лишь совместными усилиями можно преодолевать подобные катастрофы.