В Одессе создана Конфедерация предпринимателей крупнейших рынков

Конфедерация предпринимателей восьми крупнейших рынков Одесской области, в том числе промтоварного «7-й километр», «Успех», «Северный» и других, созданная накануне в Одессе, поручила координатору этого объединения Василию КУЛИНИЧУ принять участие 13 апреля в работе Народной коллегии в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель конфедерации предпринимателей Сергей ДАРИЕНКО вечером 12 апреля на встрече с народным депутатом Украины Натальей КОРОЛЕВСКОЙ и лидером депутатской фракции «Батькивщина» в Одесском облсовете Сергеем ВЕСЕЛОВЫМ.

С.ДАРИЕНКО подчеркнул, что «представители малого и среднего бизнеса крайне заинтересованы в объединении усилий для защиты экономических и правовых интересов от правоохранительных и фискальных органов».

«Мы заинтересованы, - отметил он, - в принятии пакета законов, подготовленных для рассмотрения Народной коллегией, которая даст старт Всеукраинской общественной акции "ВПЕРЕД" под лозунгом "Влада - СТОП, народ - ВПЕРЕД".

Н.КОРОЛЕВСКАЯ констатировала, что на Народную коллегию приглашены представители около 250 общественных организаций изо всех регионов Украины. «Формат общественных организаций уже выходит за рамки исключительно движения предпринимателей», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Также она напомнила, что первый пакет народных реформ в количестве 7 законопроектов уже зарегистрирован в парламенте. «Следующий пакет законопроектов, над которыми мы работаем и который в апреле-мае будет зарегистрирован, в парламенте, - это второй уровень народной реформы – детенизация экономики», - сказала она.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отмечает, что концепция детенизации будет презентована до конца апреля.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 апреля, инициаторы и участники Налогового и АвтоМайдана, представители свыше 250 общественных и профсоюзных организаций Украины проводят в столичном Доме учителя Народную коллегию, которая даст старт Всеукраинской общественной акции «ВПЕРЕД» под лозунгом «Влада, - СТОП, Народ - ВПЕРЕД».