Ученые обещают Японии десятилетие землетрясений
После Великого землетрясения Тохоку 2011 г. ученые обещали Японии еще 10 лет повторных подземных толчков. Такие прогнозы сделал сотрудник Геологической службы США, геофизик Росс СТЕЙН, работавший в исследовательской группе под руководством профессора Киотского университета Синьи ТОДА. Об єтом сообщает РБК со ссылкой на японские СМИ.
Американский ученый предупредил, что теперь Токио в течение нескольких лет придется оставаться начеку. По его мнению, пройдет около 10 лет, прежде чем прекратится серия подземных толчков, начавшаяся в Японии в марте.
Стоит отметить, что ранее эксперты из американских и европейских университетов заявляли об угрозе усиления геомагнитной активности и возможности повторения землетрясений магнитудой 9. Они указывали, что землетрясения будут сотрясать страны, расположенные в так называемом Тихоокеанском огненном кольце.
Землетрясения в Мьянме, отголоски которого докатились до Индии, Китая и Вьетнама, в Латинской Америке и на Аляске, пробуждение вулканов на Камчатке, а также Этны на итальянской Сицилии подтвердили худшие опасения ученых.
По последним данным, в результате землетрясения 11 марта в японских префектурах Мияги, Фукусима и Ивате погибли и пропали без вести 28,4 тыс. человек. Стихийное бедствие привело к образованию огромной приливной волны цунами, которая и стала причиной гибели людей. На АЭС "Фукусима-1" в результате землетрясения из строя вышли охладительные системы, что привело к перегреву нескольких реакторов, расплавлению топливных стержней, появлению трещин в оболочке реактора и утечке радиации. Внештатные ситуации были зафиксированы и на других атомных станциях.