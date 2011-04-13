Главное на 13 апреля (день)

Финансы

Азаров требует до осени ввести в действие Единый госцентр мониторинга цен и тарифов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ требует до осени ввести в действие Единый государственный информационный центр мониторинга и регистрации цен и тарифов в экономике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета Министров Украины.

«Безусловно, мы должны навести порядок в тарифообразовании. Я требую, чтобы уже осенью, до нового отопительного сезона, заработал Единый государственный информационный центр мониторинга и регистрации цен и тарифов в экономике, в первую очередь, в части цен и тарифов на энергоносители и коммунальные услуги», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он поручил первому вице-премьер-министру Андрею КЛЮЕВУ ускорить рассмотрение законопроекта по этому поводу, разработанного Институтом экономики Академии наук Украины. «Не проверки ревизоров, а автономная компьютерная система должна выдавать нам сигналы о необоснованном отклонении цен и тарифов на энергоносители и коммунальные услуги», - отметил Н.АЗАРОВ.

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Госналогслужба возместила налогоплательщикам 8,9 млрд. грн. НДС

В первом квартале 2011 года Государственная налоговая служба Украины возместила налогоплательщикам 8,9 млрд. грн. НДС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил председатель ГНСУ Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

По его словам, количество предприятий, имеющих право на автоматическое возмещение НДС, увеличилось в 1,5 раза – до 35 налогоплательщиков.

«В полтора раза фактически увеличилось количество налогоплательщиков, которые будут получать автоматическое возмещение, то есть было 24 предприятия, сейчас их количество увеличивается до 35»,- отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.

По его словам, сумма НДС, заявленная данными предприятиями к возмещению, составляет около 3 млрд. грн.

Небольшое количество предприятий, имеющих право на автоматическое возмещение НДС, В.ЗАХАРЧЕНКО объясняет невыполнением одного из 16 критериев для получения такого права, а именно это выплата заработной платы работникам предприятия на протяжении последних четырех кварталов на уровне не ниже, чем 2,5 минимальные заработные платы.

При этом В.ЗАХАРЧЕНКО прогнозирует увеличение количества предприятий, имеющих право на автоматическое возмещение НДС. «К середине этого года количество таких налогоплательщиков увеличится в разы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, автоматическое возмещение НДС в Украине предусмотрено Налоговым кодексом и началось с марта 2011 года. По данным на 15 марта, Государственная налоговая служба Украины определила 24 предприятия, имеющих право на автоматическое возмещение НДС. Сумма заявленного к возмещению налога составляла 496,3 млн. грн.

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ТЭК

Украина и Россия обсудят обоснованность формулы цены на газ 19 апреля

Председатель правительства России Владимир ПУТИН пообещал поручить вице-премьер-министру РФ Игорю СЕЧИНУ 19 апреля обсудить с правительством Украины вопрос обоснованности формулы цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании Кабинета министров, комментируя результаты вчерашней встречи с В.ПУТИНЫМ.

«Премьер-министр России пообещал поручить своему заместителю И.СЕЧИНУ во время его визита в Украину 19 апреля обсудить с правительством Украины вопрос обоснованности формулы ценообразования на газ для Украины», - сказал Н.АЗАРОВ.

В связи с этим он поручил первому вице-премьер-министру Андрею КЛЮЕВУ, министру энергетики и угольной промышленности Юрию БОЙКО в переговорах с И.СЕЧИНЫМ использовать все аргументы, информацию и анализ, которые есть у Украины касаемо ценообразования на газ, как для Украины, так и для стран Европы.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля Н.АЗАРОВ во время встречи с В.ПУТИНЫМ заявил, что цена российского газа, поставляемого Украине в соответствии с контрактами 2009 года, не отражает рыночной стоимости, которая сформировалась в странах Европейского Союза, и существенно превышает цену на альтернативные виды топлива. «Наше желание - выйти на экономически обоснованное и справедливое определение формулы цены на газ для Украины», - сказал Н.АЗАРОВ.

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Украина на конференции по ЧАЭС рассчитывает получить 740 млн. евро на объект «Укрытие»

Украина во время международной конференции, посвященной 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы, рассчитывает получить 740 млн. евро, которых не хватает на строительство нового безопасного конфайнмента «Укрытие» над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр по чрезвычайным ситуациям Виктор БАЛОГА.

«19 апреля в Киеве пройдет конференция по сбору средств на чернобыльские проекты. Участники конференции планируют сделать дополнительные взносы. Украина рассчитывает, что большая часть необходимых средств будет выделена», - сказал В.БАЛОГА.

Он сообщил, что при поддержке мирового сообщества на ЧАЭС реализуется план мер, главной целью которого является сооружение нового безопасного конфайнмента, также строится новое хранилище отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 и реализуются проекты по созданию инфраструктуры для обращения с радиоактивными отходами. По словам В.БАЛОГИ, именно эти проекты финансируются из международных фондов, и дефицит денег в настоящее время составляет около 740 млн. евро, которые Украина планирует получить во время международной конференции.

Кроме того, министр отметил, что для того чтобы полностью снять ЧАЭС с эксплуатации, нужно освободить все энергоблоки от ядерного топлива. «Пока остается хотя бы один топливный сборник, энергоблок считается действующей ядерной установкой. На ней должны работать все системы безопасности», - отметил В.БАЛОГА.

Кроме того, он сказал, что обеспечивать работу системы должно большое количество персонала, сейчас это около 3,5 тыс. чел.

В то же время В.БАЛОГА отметил необходимость полного снятия ЧАЭС с эксплуатации в ближайшие годы.

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В Азарова утвердили проект мирового соглашения с Vancо

Кабинет министров Украины утвердил проект мирового соглашения с компанией Vanco Prykerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ.

«Да, утвердили на прошлом или позапрошлом заседании», - сказал он.

При этом министр уточнил, что правительство пока не направляло проект мирового соглашения в Стокгольмский арбитраж.

Как сообщал УНИАН, по словам первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА, мировое соглашение по вопросу разработки шельфа Черного моря между Украиной и компанией Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) планируется подписать в феврале текущего года.

Кабинет министров Украины предложил компании Vanco Prуckerchenska заключить мировое соглашение по тяжбе, связанной с расторжением правительством Украины договора о разделе продукции.

Справка УНИАН. В 2006 году компания Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом министров Украины соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

До настоящего времени в Украине было заключено только одно соглашение о разделе продукции.

В июле 2010 года государство Украина и компания Vanco Prуckerchenska приостановили арбитражный процесс в Стокгольмском арбитражном суде и начали переговоры, целью которых является мирное урегулирования спора касательно Соглашения о разделе продукции.

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Строительство

Кабмин увеличил стоимость реконструкции НСК «Олимпийский» до 4,6 млрд. грн.

Кабинет министров своим постановлением №382 от 11 апреля т.г. внес изменения в приложения 1-3 Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу, согласно которому стоимость реконструкции НСК «Олимпийский» увеличена до 4,6 млрд. грн.

Об этом говорится в тексте постановления, размещенного на правительственном портале.

Согласно изменениям, на реконструкцию существующих и строительство новых объектов НСК «Олимпийский» в этом году выделяется 1 млрд. 930,85 млн. грн.

При этом на строительство и обустройство функциональных зон и схем планирования пешеходно-транспортных путей с размещением автостоянок и объектов общественного обслуживания на прилегающих территориях к спорткомплексу выделяется 322 млн. грн., из них в текущем году - 279,2 млн. грн., в 2010 году - 42,8 млн. грн.; на благоустройство Троицкой площади перед НСК «Олимпийский» в этом году ООО «Юджин» выделит 99,82 млн. грн.

Кроме того, на реконструкцию объекта незавершенного строительства с расширением спортпавильона НСК «Олимпийский» под административное здание предусматривается выделение ООО «Строительная инвестиционная компания ТМ» 20 млн. грн. в текущем году.

На первую очередь капитального ремонта, техническое переоснащение инженерных систем спортивной арены, систем энерго- и холодоснабжения, вентиляции, кондиционирования, связи, теплосетей, обеспечения пропускного режима, функционирования системы общественного питания, текущий ремонт помещений территорий Дворца спорта предусмотрено выделить 46 млн. грн. в текущем году.

На обустройство и благоустройство городского пространства 1,5-километровой зоны вокруг НСК «Олимпийский» за счет средств Киевской городской государственной администрации в этом году запланировано выделение 402,87 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением (№1586-р от 28 июля 2010 г.) увеличил общую сметную стоимость реконструкции существующих и строительства новых объектов НСК "Олимпийский" в Киеве на 42% – с 2 млрд. 114,727 млн. грн. до 3 млрд. 5,977 млн. грн.

Согласно документу, общая стоимость строительно-монтажных работ по новой смете составляет 1 млрд. 736,784 млн. грн., оборудования – 349,051 млн. грн., пусконаладочных работ – 4,37 млн. грн.

В документе отмечается, что сегодня в реконструкции задействованы три генподрядчика: АО "ХК "Киевгорстрой", ООО "АК Инжиниринг" и ООО "Завод Мастер-Профи Украина" (г. Днепропетровск).

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Агро

Азаров требует от власти на местах обеспечить населения продуктами питания

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ требует от глав местных госадминистраций находить ресурсы для бесперебойного обеспечения населения продуктами питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

«Ценовая стабильность и бесперебойное обеспечение населения продуктами питания – это в том числе ответственность и председателей местных администраций. Поэтому они обязаны находить такие решения и ресурсы, которые гарантируют решение этой проблемы», - сказал Н.АЗАРОВ.

В частности, премьер отметил, что решение этой проблемы включает в себя, например, выделение людям участков под огороды, организацию транспортного сообщения, а также формирование местных инвестиционных проектов. «Например, выделить участок или готовые постройки для плодоовощной базы, подвести коммуникации, заготовить необходимые разрешения, решения. Это небольшие расходы. Но это на порядок повышает привлекательность проекта для инвестора или для консорциума местных предпринимателей, которые заинтересованы гарантировано торговать качественной плодоовощной продукцией на протяжении года», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он поставил задачу председателям местных госадминистраций до осени решить эти вопросы в каждом районе без исключения, а министру агропромышленной политики Николаю ПРИСЯЖНЮКУ - координировать и контролировать эту программу.

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Минагропрод: из-за неэффективной логистики 50% овощей не попадают к конечному потребителю

Из-за неэффективной логистики 50% овощей не попадают к конечному потребителю.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

По словам министра, выращивание овощей и фруктов дает в 5 раз больше дохода с одного гектара, чем выращивание зерновых. Вместе с тем, почти половина овощей и фруктов не доходят к конечному потребителю из-за отсутствия системы продовольственной логистики. Поэтому теперь главным является обеспечение соответствующего рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, отметил он.

По словам министра, среди первоочередных направлений работы Минагропрода - построение оптовых рынков сельскохозяйственной продукции, сооружение овощехранилищ и возрождение системы продуктовой логистики на основе сети Укоопсоюза.

«К сожалению, нынешняя статистика говорит, что свыше 50% овощей и фруктов, которые выращиваются, не доходят к потребителю. В известной мере, из-за отсутствия заготовительной сети. Объемы выращенных овощей и фруктов должны обеспечить не только потребности внутреннего потребителя, но и экспорта. Но при отсутствии технологий хранения, при отсутствии логистики, почти половина пропадает, кое-что даже скармливается скоту. Это крайне неэффективно как для выращивания скота, так и для овощеводства», - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Кроме того, министр добавил, что правительство предусмотрело государственную поддержку компенсации строительства тепличных хозяйств и удешевления энергоресурсов для них.

Н.ПРИСЯЖНЮК также добавил, что болезненным и актуальным для Украины остается вопрос оросительных земель, ведь под орошением находится свыше 2,5 млн. га земли. «На сегодня главы областных государственных администраций уже отработали планы. Это касается Николаевской, Киевской, Херсонской областей, Крыма – у них есть планы, которые поэтапно выполняются, относительно орошения и выращивания овощей и фруктов», - сказал министр.

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Промышленность

Правительство еще не решило, какое ведомство будет курировать горно-металлургический комплекс

Правительство до сих пор еще не решило, какое ведомство будет курировать горно-металлургический комплекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил заместитель генерального директора объединения «Металлургпром» Александр ЗРАЖЕВСКИЙ, комментируя отсутствие представителей Кабинета министров на совещании.

Как сообщал УНИАН, до 16 мая в рамках проведения административной реформы Министерство промышленной политики Украины, курировавшее работу ГМК, будет ликвидировано. Функции Минпромполитики должны перейти к Государственному агентству по управлению корпоративными правами и имуществом.

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В Украине производство марганцевого концентрата выросло на 1,3 тыс. тонн

В Украине за январь-февраль 2011 г. производство марганцевого концентрата выросло на 1,3 тыс. тонн, или на 0,4%, относительно аналогичного периода 2010 г. - до 295,8 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

Согласно сообщению, ОАО «Марганецкий горно-обогатительный комбинат» за указанный период увеличил производство марганцевого концентрата на 8,7 тыс. тонн, или на 5,2%, по сравнению с январем-мартом 2010 г. – до 173,3 тыс. тонн.

ОАО «Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат» за І квартал т.г. произвел 122,5 тыс. тонн марганцевого концентрата, что на 5,7%, или на 7,4 тыс. тонн, меньше, чем за аналогичный период 2010 г.

За указанный период ОГОК также произвел 90,2 тыс. тонн марганцевого агломерата – на 7,8 тыс. тонн (на 9,4%) больше, чем за январь-март 2010 г.

Как сообщал УНИАН, в Украине за 2010 г. производство марганцевого концентрата выросло относительно 2009 г. на 70,5%, или на 657 тыс. тонн, - до 1,5893 млн. тонн.

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Транспорт/Связь

Колесников в Москве обсудит вопросы сотрудничества Украины и России в транспортной сфере

13-14 апреля в Москве пройдет девятое заседание подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

Сопредседатели подкомиссии - вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ и министр транспорта Российской Федерации Игорь ЛЕВИТИН, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Представители украинской и российской сторон обсудят вопросы сотрудничества стран в транспортной сфере. В частности, речь будет идти о сотрудничестве в водной, железнодорожной, автомобильной, авиационной отраслях и дорожном хозяйстве, организации работы по безопасности на транспорте.

Кроме того, члены подкомиссии обсудят реализацию проекта мостового перехода через Керченский пролив.

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Япония

Уровень радиации в воде у побережья Фукусимы достиг наивысшего уровня с начала замеров

Содержание радиоактивного йода-131 во взятых в 15 километрах к северу от аварийной японской АЭС "Фукусима-1" пробах морской воды превысило норму в 23 раза, что представляет собой высочайший уровень со 2 апреля, когда компания-оператор АЭС TEPCO начала собственные исследования воды.

Как передает РИА “Новости”, об этом сообщает TEPCO.

"Мы полагаем, что существует тенденция распространения радиоактивных веществ в океане в северном направлении, однако точно сказать, каким образом будет распространяться радиация в океане, трудно. Мы намерены усилить наблюдения за состоянием океанских вод, в частности, усилить мониторинг районов, где обнаружены высокие уровни радиации", - сообщило Агентство по ядерной и промышленной безопасности Японии (NISA).

По данным Министерства науки и технологий Японии, во взятых 11 апреля пробах морской воды в 30-километровой морской зоне в районе аварийной АЭС, содержание йода-131 превысило допустимые нормы в 2,2 раза, что означает наиболее серьезное повышение уровня радиации со времени начала осуществления министерством замеров 23 марта. В воде, взятой специалистами министерства, содержание йода-131 составило 88,5 беккерелей на литр. В тех же пробах выявлен радиоактивный цезий-137 в объеме 71 беккерель на литр.

После разрушительного землетрясения в Японии 11 марта и последовавшего за ним цунами на АЭС "Фукусима-1" отказала система охлаждения, на объекте был введен режим ЧС. Впоследствии на нескольких энергоблоках произошли взрывы, что привело к выбросу радиоактивных элементов в атмосферу. Власти эвакуировали людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов в воздухе, морской и питьевой воде, продуктах питания. Детальнее в теме: ЯПОНИЯ: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ-АВАРИИ НА АЭС.

УНИАН