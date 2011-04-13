Переговоры об упрощении оформления виз для украинев состоятся 5-6 мая в Брюсселе

Первый раунд переговоров с Еврокомиссией о внесении изменений в соглашение об упрощении оформления виз состоится 5-6 мая в Брюсселе.

Тогда же будет проходить шестое заседание Общего комитета экспертов по реализации Соглашения между Украиной и Европейским Союзом об упрощении оформления виз, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

В повестку дня переговоров внесены вопросы расширения категорий граждан, которые могли бы воспользоваться визовым упрощением, введения режима безвизовых поездок для владельцев служебных паспортов Украины, поэтапной отмены визовых сборов для всех категорий граждан Украины, дальнейшего урегулирования деятельности визовых посредников, унификации перечня документов, которые подаются гражданами для оформления шенгенских виз.

11 апреля на заседании в Люксембурге Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС утвердил мандат Еврокомиссии на переговоры с Украиной относительно внесения изменений в Соглашение об упрощении оформления виз.

Распоряжением Президента Украины от 25 ноября 2010 года №1145 создана делегация Украины для участия в переговорах с Еврокомиссией о внесении изменений в Соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз, которую возглавляет заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН.