Начата продажа пакетов корпоративного гостеприимства на матчи УЕФА ЕВРО-2012

12 апреля началась продажа пакетов корпоративного гостеприимства на матчи Чемпионата ЕВРО-2012 - «Престиж-клуб УЕФА ЕВРО 2012», сообщили в компании UEFA Events SA.

Общее количество пакетов для программы корпоративного гостеприимства составляет 60 000 мест (из общего количества 1400000 доступных билетов).

В наличии два основных вида пакетов: «Платиновый престиж-клуб» (предоставляет право доступа к частному скайбоксу) и «Золотой престиж-клуб» (право доступа в зону гостеприимства бизнес-класса). Пакеты «Престиж-клуба» включают билеты на лучшие места на стадионе, изысканные блюда, специальную развлекательную программу до и после матча т.д.

Справка УНИАН. UEFA Events S.A. - Это дочерняя компания, полностью принадлежащая УЕФА, созданная для управления коммерческими операциями Европейского футбольного союза и организации мероприятий. В ее задачи входят генерация доходов от медиаправ, спонсорства, лицензирования и программ гостеприимства на всех профессиональных турнирах среди национальных команд и клубов, а также ведение дел с коммерческими партнерами.

Австрийская компания DO & CO, выбрана УЕФА эксклюзивным поставщиком услуг гостеприимства и ресторанного обслуживания финальной части УЕФА ЕВРО 2012 в Польше и Украине.

Чемпионат Европы по футболу 2012 года (УЕФА ЕВРО 2012). Финальный турнир XIV чемпионата Европы пройдет с 8 июня по 1 июля 2012 в Украине и Польше. Третий раз решающую стадию континентального первенства будут совместно принимать две страны (после Бельгии/Нидерландов в 2000-м и Австрии/Швейцарии в 2008-м).

Чемпион Европы определится в 31 матче с участием 16 национальных сборных. В последний раз в истории турнира будет использован формат - четыре группы по четыре команды. Со следующего розыгрыша - в 2016 году - количество участников финального этапа увеличится до 24-х.

Поединки УЕФА ЕВРО 2012 будут принимать восемь городов: Киев, Донецк, Львов и Харьков - в Украине и Варшава, Вроцлав, Гданьск и Познань - в Польше. Матч-открытие состоится 8 июня в Варшаве, а финал - 1 июля в Киеве. Не менее 1400000 болельщиков непосредственно на стадионах будут наблюдать за играми, которые будут транслироваться в прямом эфире на более чем 200 стран мира.