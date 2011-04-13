Главное на 13 апреля (вечер)

Энергетика

Польша подтверждает заинтересованность в достройке нефтепровода "Одесса–Броды" до Гданьска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Польши Дональд ТУСК заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Польша подтверждает свою заинтересованность в развитии этого проекта. Для нас этот проект является существенным элементом для диверсификации поставок энергоносителей. И поэтому если речь идет о политическом решении, то ничего не изменилось в позиции Польши», - сказал Д.ТУСК.

При этом он подчеркнул, что и Украина, и Польша должны совместно решить финансовые и организационные вопросы для развития этого проекта.

«Будет привлекаться много средств (для реализации проекта – УНИАН). И те, кто будет эти средства инвестировать, должны быть уверены, что этот проект будет демонстрировать не только политическую солидарность, но и принесет экономический результат", - подчеркнул польский премьер.

Он сказал, что Украина и Польша планируют сформулировать перечень вопросов по достройке нефтепровода, которые требуют детального изучения и решения.

«Главное определить те субъективные препятствия, которые будет необходимо ликвидировать в дальнейшем», - подчеркнул Д.ТУСК.

Он отметил, что сегодня вопрос о достройке нефтепровода "Одесса–Броды" до Гданьска он обсуждал с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

На сегодняшний день планы по реализации проекта «Южный поток» не менялись.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал вице-спикер Госдумы России, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ на пресс-конференции в Москве.

«Такой вариант обсуждается (отказ от морской части), экономически сравниваются варианты, но я нахожусь в тех координатах, которые были приняты, – строительство морской и сухопутной частей», - сказал В.ЯЗЕВ.

Он отметил, что в строительстве подводной части готовы принять участие 4 энергетические компании – «Газпром», «Еni», «Wintershall» и «EDF».

По его словам, принятия всех решений по проекту идет в графике, и пуск первой нитки намечен на осень 2015 года.

«Если будет рассмотрена экономическая целесообразность морской перевозки, может быть и будут какие-то коррективы. На сегодня пока ничего не менялось», - сказал президент Российского газового общества.

В.ЯЗЕВ отметил, что задержка с разрешением со стороны Турции относительно прокладки трубы в ее экономической зоне не влияет на сроки реализации проекта «Южный поток».

«Сегодня такие технологии, что сварить трубу, когда сделаны все подготовительные работы, - не самое проблемное по срокам», - сказал В.ЯЗЕВ.

Россия и Украина не договаривались пересмотреть принципы ценообразования на газ, а лишь согласились еще раз проанализировать контракты.

Об этом сообщил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН сегодня журналистам, передает РИА «Новости».

"Мы не договорились о пересмотре принципов ценообразования. Мы исходим из того, что есть контракт, контракт действует, и его надо исполнять", - сказал глава правительства РФ.

Вместе с тем украинские власти, по его словам, продолжают поднимать ценовой вопрос и утверждают, что в контракте есть "проблемные вопросы".

"Я обещал, что мы посмотрим ценовую характеристику ценообразования. Мы готовы внимательно прочитать еще раз наши договоренности, и, если там есть что-то такое, что действительно приводит к определенным неточностям ценообразования, мы готовы на это посмотреть", - сказал российский премьер.

"В целом у нас принципы ценообразования одинаковы в отношении всех наших партнеров. Если наши украинские друзья считают, что там есть неточности, мы готовы на это посмотреть. Посмотрим, будем думать, как обустраивать на более длительную отдаленную перспективу отношения", - сказал В.ПУТИН.

"Повторяю еще раз и хочу, чтобы это понималось однозначно всеми участниками процесса: действующий контракт функционирует и должен исполняться", - сказал глава правительства РФ.

Кабинет министров Украины утвердил порядок компенсации за счет средств Государственного бюджета процентных ставок по кредитам, привлекаемым предприятиями для реализации проектов по энергоэффективности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (ГАЭЭ) Николай ПАШКЕВИЧ со ссылкой на решение, принятое на сегодняшнем заседании правительства.

Глава ГАЭЭ напомнил, что в Госбюджете на текущий год на эти нужды предусмотрено 19,2 млн. грн. Н.ПАШКЕВИЧ отметил, что государственная поддержка в рамках этой программы будет направляться преимущественно на проекты, связанные со снижением потребления природного газа, на уменьшение энергоемкости продукции, а также использование возобновляемых источников энергии. Компенсация будет предоставляться ГАЭЭ на конкурсных основаниях. Основным критерием отбора того или иного проекта будет оценка его реальной энергоэффективности, - отметил Н.ПАШКЕВИЧ.

Глава агентства сообщил, что соответствующий конкурс ведомство планирует объявить в июне текущего года.

На сегодняшний день радиоактивные выбросы на японской АЭС «Фукусима-1» составляют не более 10% от выбросов после аварии на Чернобыльской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал вице-спикер Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ.

«Что касается радиоактивного загрязнения, то суммарный выброс радионуклидов пока соответствует 10% выбросов Чернобыля», - сказал В.ЯЗЕВ.

По его словам, сейчас идет спор, какая авария сложнее - на ЧАЭС или на «Фукусиме-1».

В.ЯЗЕВ считает, что ситуация в Японии сложнее, поскольку аварию на «Фукусиме» надо рассматривать внутри крупномасштабной катастрофы, вызванной землетрясением и цунами.

По его словам, мощность разрушенных реакторов в Японии почти в четыре раза больше, чем на ЧАЭС. Кроме того, непосредственно на японской станции хранится отработанное топливо, чего не было в Чернобыле.

«На японской АЭС безвозвратно потеряны 4 блока. На ЧАЭС был потерян один, а через полгода после аварии 1-й, 2-й и 3-й реакторы были запущены в работу», - сказал он. Детальнее в теме: ЯПОНИЯ: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ-АВАРИИ НА АЭС.

Финансы

Сегодня стартовала Всеукраинская гражданская акция «Вперед», среди целей которой отставка правительства и проведение «Народных реформ».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила автор законопроектов «Народные реформы», народный депутат Наталья КОРОЛЕВСКАЯ сегодня на брифинге в Киеве в рамках проведения Народной коллегии акции «Вперед».

Она сообщила, что для проведения акции объединились представители Налогового и Автомобильного майданов, представители общественных организаций, «все те, кто понимает, что в стране нужно менять ситуацию».

«Мы четко определили цели, и задача минимум - это отставка правительства АЗАРОВА, задача максимум - это проведение «Народных реформ» - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, основная цель акции - установить жесткий контроль общества над властью, обеспечить социальный диалог власти с обществом, дать обществу альтернативный путь социального и экономического развития.

«Мы хотим не только критиковать и не только отрицать то, что делается неправильно, мы сегодня подготовили пакет законопроектов, которые уже зарегистрированы в парламенте, и считаем, что это та реальная альтернатива тем репрессивным методам, которые применяет власть» - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В рамках акции 14 апреля запланировано проведение координационного совета акции «Вперед» и утверждение плана-графика, с 20 апреля будет проводится агитационная работа на местах, с 26 апреля - проведение мероприятий на местном уровне, 19 мая - проведение акции под стенами Верховной Рады Украины, 20 мая - очередное заседание Народной коллегии, на котором будут подведены итоги и составлен план дальнейших действий.

В целом, как сообщила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, акция пройдет в 4 этапа: первый этап - «Весенний марш протеста», второй этап - «Летняя самоорганизация» (работа в регионах по завершению формирования инициативных групп), третий этап - «Осеннее наступление», четвертый этап - «Всеукраинский Щит Свободы». «Это щит, который мы выстроим от Львова до Луганска машинами и будем стоять до тех пор, пока не будут приниматься те решения, которые, мы считаем, сегодня способны спасти экономику», - сообщила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Мы надеемся, что то дело, которое мы начинаем, позволит остановить тот беспредел, который творится, и позволит направить движение экономики Украины на путь развития, а не на путь разрушения», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Национальный банк Украины до конца мая текущего года планирует ввести индекс депозитных ставок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Национального банка Александр ДУБИХВОСТ в ходе круглого стола «Достроят ли в Украине недострои?».

«Сейчас Национальный банк совместно с крупными банками и агентством "Рейтер" готовит, и уже фактически с двадцатых чисел начинается тестирование, и до конца мая, думаю, начнется эксплуатация индекса депозитным ставок, который станет базой для внедрения плавающих ставок», - сказал он.

Представитель Нацбанка отметил, что сегодня все риски изменения процентной ставки банки закладывают в цену кредита.

По его словам, если фиксируемая ставка по ипотеке сегодня составляет около 20%, то плавающая ставка – около 16%.

«Мы имеем ситуацию, когда плавающая ставка дает выигрыш для клиента, потому что в соглашении отсутствует процентный риск для банка», - добавил представитель НБУ.

Нацбанк при введении индекса планирует дать разъяснения банкам относительно его использования.

А.ДУБИХВОСТ уточнил, что индекс может использоваться как в ипотечном кредитовании, так и застройщиками при выпуске облигаций.

«Долгосрочные кредиты можно будет брать под эту ставку, можно будет выпускать долговые инструменты», - сказал он.

Кабинет Министров утвердил новые правила продажи непродовольственных товаров физическим лицам в рассрочку.

Соответствующее постановление №383 от 30 марта размещено на Правительственном портале.

В соответствии с документом, продажа товаров в рассрочку осуществляется физическим лицам, которые имеют постоянный доход независимо от места жительства.

Перечень товаров, которые продаются в рассрочку, определяет субъект хозяйствования самостоятельно.

Продажа товаров в рассрочку осуществляется на основании договора купли-продажи, который заключается между субъектом хозяйствования и физическим лицом.

Договор заключается при условии предъявления покупателем паспорта и справки для приобретения товаров в рассрочку (дополнение), которая выдается по месту работы (учебы), а неработающим пенсионерам - органом, который назначил пенсию.

Справка для приобретения товаров в рассрочку выдается предприятием (учреждением, организацией) лицам, которые находятся в трудовых отношениях с этим предприятием (учреждением, организацией) или учатся в учебном заведении не менее трех месяцев и постоянно получают заработную плату (стипендию).

Справка не выдается физическим лицам, у которых содержание по исполнительным документам составляют 50% заработной платы (стипендии, пенсии).

Предприятия (учреждения, организации) могут выдавать физическим лицам лишь одну справку.

Следующая справка может быть выдана физическим лицам только при условии проведения расчета в полном объеме за товары, приобретенные в рассрочку по ранее полученной справке.

Во время продажи товаров в рассрочку с покупателей в пользу субъекта хозяйствования на сумму, которая соответствует цене товара, проданного в рассрочку, могут начисляться проценты, размер которых устанавливается договором.

В случае, когда лица, которые приобретают товары в рассрочку, осуществляют выплаты по исполнительным документам в размере меньше 50% их зарплаты (стипендии, пенсии), субъект хозяйствования во время продажи товаров в рассрочку определяет сумму рассрочки с таким расчетом, чтобы общая сумма ежемесячного содержания по исполнительным документам, а также на оплату товара, который продается в рассрочку, не превышала 50% соответствующей месячной зарплаты (стипендии, пенсии).

Право собственности на товары, переданные в распоряжение покупателя, переходит к нему после проведения конечного расчета.

Сумма рассрочки, которая предоставляется, не должна превышать размера трехмесячной заработной платы (стипендии, пенсии) покупателя в случае продажи товаров с рассрочкой платежа на шесть месяцев, шестимесячной - с рассрочкой платежа на двенадцать месяцев, двенадцатимесячной - с рассрочкой платежа на двадцать четыре месяца. Отмеченные ограничения не касаются случаев продажи транспортных средств.

В случае, когда стоимость товаров превышает предельную сумму рассрочки, во время получения товаров разница должна быть уплачена покупателем наличными или через банковские учреждения.

На товары, приобретенные в рассрочку, распространяются гарантийные сроки обслуживание (ремонта) или гарантийная замена, установленные для товаров, которые продаются в розничной торговой сети с расчетом без рассрочки.

Продажа товаров в рассрочку и внесение очередных платежей осуществляются по ценам, которые действуют на день продажи. Следующее изменение цен на товары, проданные в рассрочку, не влечет за собой перерасчета.

Субъект хозяйствования во время продажи в рассрочку от одного до пяти лет транспортных средств определяет сумму рассрочки в национальной денежной единице.

В случае приобретения товара ненадлежащего качества и требования покупателя разорвать договор расчеты с ним в случае повышения цены на товар проводятся исходя из его стоимости на время предъявления соответствующего требования, а в случае снижения цены - исходя из стоимости товара на время покупки.

Средства, уплаченные за товар, в том числе проценты за приобретение товара в рассрочку, возвращаются покупателю в день расторжения договора, или по договоренности сторон, но не позже чем в течение семи дней.

При замене товара ненадлежащего качества на товар аналогичной марки (модели, артикула, модификации) надлежащего качества, цена на который изменилась, перерасчет стоимости не проводится.

При замене товара ненадлежащего качества на товар другой марки (модели, артикула, модификации) надлежащего качества перерасчет стоимости товара с недостатками в случае повышения цены проводится исходя из его стоимости на время обмена, а в случае снижения цены - исходя из стоимости на время покупки.

Расчеты за проданные в рассрочку товары проводятся один раз в месяц в сроки, определенные договором.

За несвоевременное внесение очередных платежей за приобретенные в рассрочку товары с покупателей взимается процент в размере, который обусловлен договором.

Если покупатель не осуществил в установленный договором срок очередной платеж за проданный в рассрочку товар, продавец имеет право требовать возвращения проданного товара.

В первом квартале 2011 года Государственная налоговая служба Украины возместила налогоплательщикам 8,9 млрд. грн. НДС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил председатель ГНСУ Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

По его словам, количество предприятий, имеющих право на автоматическое возмещение НДС, увеличилось в 1,5 раза – до 35 налогоплательщиков.

«В полтора раза фактически увеличилось количество налогоплательщиков, которые будут получать автоматическое возмещение, то есть было 24 предприятия, сейчас их количество увеличивается до 35»,- отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.

По его словам, сумма НДС, заявленная данными предприятиями к возмещению, составляет около 3 млрд. грн.

Небольшое количество предприятий, имеющих право на автоматическое возмещение НДС, В.ЗАХАРЧЕНКО объясняет невыполнением одного из 16 критериев для получения такого права, а именно это выплата заработной платы работникам предприятия на протяжении последних четырех кварталов на уровне не ниже, чем 2,5 минимальные заработные платы.

При этом В.ЗАХАРЧЕНКО прогнозирует увеличение количества предприятий, имеющих право на автоматическое возмещение НДС. «К середине этого года количество таких налогоплательщиков увеличится в разы», - сказал он.

(УНИАН)