Анонс на 14 апреля

* Состоится очередное пленарное заседание VII сессии Киевского городского совета VI созыва.

* Состоится открытое заседание НКРЭ и брифинг для представителей СМИ.

* Круглый стол на тему: «Международная Чернобыльская программа - 25 лет помощи и реабилитации людям, пострадавшим от аварии». Организатор - Национальный комитет Общества Красного Креста Украины.Участники: Участники: президент Общества Красного Креста Украины Иван Усиченко; представитель Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца по региону Беларусь и Украина Златко Ковач; ген.секретарь белорусского Общества Красного Креста Виктор Колбанов; председатель Российского Общества Красного Креста Раиса Лукутцова; координатор Чернобыльской программы Красного Креста Николай Нагорний; атташе посольства Австрии в Украине Исидор Николич и др.

* Состоится конференция «Энергоэффективность: опыт украинских и европейских городов». Организатор - Представительство ЕС в Украине. Участники: Жозе Мануел Пинту Тейшейра, Посол ЕС в Украине, представители Национального агентства Украины по вопросам обеспечения действенного использования энергетических ресурсов, отдельных проектов ЕС и международных донорских программ, Ассоциации Энергоэффективных городов и др. Модераторы - Владимир Гаразд, мер Долины Ивано-Франковской области, президент Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" и Вячеслав Гусев, Фонд ПАУСІ.

* Круглый стол на тему: «Энергоэффективная Украина: ЖКХ, сокращение потребления, изменение поведения».

* Круглый стол на тему: «Влияние бытовых моющих средств на водные ресурсы». Ожидается, что в мероприятии примут участие: первый зам.председателя КГГА Александр Мазурчак, начальник Государственной экологической инспекции Украины Министерства охраны окружающей природной среды Украины Павел Жила; начальник ГУ коммунального хозяйства КГГА Дмитрий Новицкий; председатель правления ВОО «Союз потребителей Украины» Леонид Школьник; зам.ген.директора ПАТ «АК «Киевводоканал» по юридическим вопросам Вита Струкова; научные работники и специалисты в сфере экологии и медицины КНУ им. Т.Шевченко и Национального медицинского университета им. Богомольца.

* При участии УСПП состоится форум: «Перспективы развития сотрудничества регионов Украины и Сибири». Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, советник Посольства РФ в Украине Андрей Воробьев, министр экономического развития Новосибирской области РФ Алексей Струков, губернатор Новосибирской области РФ Василий Юрченко, председатель Новосибирского союза работодателей и Союза машиностроителей Межрегиональной ассоциации предприятий Михаил Кузьмин, губернаторы Запорожской и Херсонской областей Борис Петров и Николай Костяк и другие.

* Состоится брифинг советника Президента Украины, представителя Президента Украины в Конституционном Суде Украины Е.Лукаш о проекте Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по устранению избыточной государственной регуляции в сфере автомобильных перевозок».

* Состоятся «Энергетические дебаты» на тему: «Нужно ли достраивать атомные электростанции в Украине?». Организаторы - «Главком» совместно с Институтом энергетических исследований. Участники: председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, Елена Миколайчук и бывший представитель Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский. Модератор - директор Института энергетических исследований Дмитрий Маруни.

* Круглый стол на тему: "Опасно для здоровья: поддельные лекарства! Контрафакт и недобросовестная конкуренция на фармацевтическом рынке". Участники: директор Департамента регуляторной политики в сфере обращения лекарственных средств и продукции в системе охраны здоровья МОЗ Украины Валерий Стецив; начальник отдела прав интеллектуальной собственности управления нетарифных мер регулирования Гостаможслужбы Украины Алексей Гашицкий; начальник управления расследований недобросовестной конкуренции Антимонопольного комитета Украины Оксана Кондратьева; вице-президент Ассоциации противодействия недобросовестной конкуренции Алексей Ясинский; судебный эксперт Наталья Мещерякова и др.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Ситуация на рынке недвижимости Киева: особенности I квартала 2011 года». Ведущие столичные агентства недвижимости «Благовест» и Park Lane поделятся результатами работы за I квартал 2011 г. и своим видением перспектив рынка недвижимости Киева до конца текущего года. Будут представлены аналитические данные по количеству сделок купли-продажи и аренды объектов недвижимости, подробно показана ситуация в каждом ценовом сегменте и категории объектов. Будут выделены наиболее значимые события и новости рынка. Участники: ген. директор АН Park Lane Галина Мельникова, ген.директор АН «Благовест» Ирина Луханина; директор Киевской региональной Дирекции ООО КБ «Банк Кипра» Елена Слободян. Также к участию будут приглашены представители коммерческих банков, которые расскажут о новых возможностях и предложениях в сфере ипотечного кредитования (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: «Итоги отопительного сезона». Участники: президент Межотраслевой ассоциации «Укртеплокомунэнерго» Арсений Блащук, директор Института города Александр Сергиенко и директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

* Пресс-конференция, посвященная объявлению результатов ежегодного исследования телевизионного рынка Украины и Европы SES ASTRA Satellite Monitor. Участники: Онно Зонневельд, менеджер по развитию рынка Центральной и Восточной Европы SES ASTRA; Марио Хуберт, координатор проектов по исследованию рынка SES ASTRA; Ярослав Карнаков, Бенни Норлинг. Будут представлены результаты последнего исследования SES ASTRA Satellite Monitor по Украине и др.

* Состоится заседание Оргкомитета по подготовке и организации "Первого Всеукраинского съезда потребителей финансовых услуг". Проведение съезда планируется по инициативе народного депутата Украины Юрия Полунеева и председателя Ассоциации антиколлекторов и правозащитников Украины "Ваша Надежда" Федора Олексюка. В заседании Оргкомитета примут участие народные депутаты Украины, представители общественных объединений и правозащитных организаций (около 20-ти), представители ассоциации банков, научных работников, специалистов и др.

* 13-14 апреля в Москве будет проходить девятое заседание Подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии. Сопредседатели Подкомиссии - вице-премьер-министр Украины, министр инфраструктуры Борис Колесников и министр транспорта Российской Федерации Игорь Левитин. 14 апреля состоится подписание Протокола Подкомиссии по вопросам транспорта.

* 14-15 апреля Первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев примет участие в 49-ом заседании Экономического совета СНГ, а также Международного инвестиционного форуме «Ялтинские деловые встречи».

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