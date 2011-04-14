В Берлине открывается двухдневное совещание министров иностранных дел стран-членов НАТО

Сегодня в Берлине открывается двухдневное совещание министров иностранных дел 28-ми стран-членов НАТО, передает Радио «Свобода».

Участники совещания будут обсуждать положение в Ливии, которое многие наблюдатели называют "тупиковым". Авиаудары по войскам полковника Муамара КАДДАФИ в течение последних недель не дали преимущества силам ливийских повстанцев.

Вчера Франция и Великобритания высказались за усиление воздушных военных операций.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО 14-15 апреля будет находиться с визитом в Берлине, где примет участие в мероприятиях Североатлантического совета НАТО.

К.ГРИЩЕНКО примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне руководителей внешнеполитических ведомств, в заседании стран-контрибуторов операции Международных сил содействия безопасности в Афганистане, а также во встрече, посвященной урегулированию ситуации в Ливии.

Во время заседания Комиссии Украина-НАТО стороны обсудят вопросы двусторонних отношений Украины с Альянсом, а также актуальные международные проблемы. Особое внимание будет уделено обсуждению реализации договоренностей, достигнутых во время визита в Украину Генерального секретаря НАТО Андерса Фог РАСМУССЕНА в феврале этого года.

Находясь в Берлине, К.ГРИЩЕНКО также проведет ряд двусторонних встреч.