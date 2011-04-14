Четверть россиян не хотели бы видеть кандидатом в президенты ни Путина, ни Медведева – опрос

Москва. Четверть россиян не хотели бы видеть кандидатом на выборах Президента России весной 2012 года ни премьер министра России Владимира ПУТИНА, ни действующего главу государства Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Левада-Центр, которые есть в распоряжении УНИАН.

В частности, отвечая на вопрос, кого бы вы хотели видеть кандидатом на выборах Президента России весной 2012 года, 25% опрошенных ответили «Ни того, ни другого»; 27% - В.ПУТИНА; 18% - Д.МЕДВЕДЕВА; «И того, и другого» - 16%. Затруднились с ответом 14% респондентов.

Как отмечается в пояснении к опросу, число российских граждан, которые в марте этого года сказали, что хотели бы видеть в списках кандидатов на следующих выборах Д.МЕДВЕДЕВА, за девять месяцев выросло с 14% до 18%; а тех, кто хотел бы видеть в этом списке В.ПУТИНА, снизилось с 30% до 27%. При этом В.ПУТИН пока уверенно опережает Д.МЕДВЕДЕВА в представлениях о том, кто займет пост Президента России в 2012 году, хотя за последний год разрыв между ними сократился с 14 пунктов (38:24) до 8 (38:30).

Кроме этого, данные опроса показывают, что 43% респондентов считают, что Президентом России в 2012 году станет тот, кого выберут между собой В.ПУТИН и Д.МЕДВЕДЕВ. 27% - считают, что Президентом России станет тот, кого выберут российские избиратели. 10% ответили «Верно и то, и другое». 6% – «В.ПУТИН или Д.МЕДВЕДЕВ — по решению В.ПУТИНА». 14% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос проводился 18-21 марта по стандартной выборке 1600 человек. Распределение ответов на вопросы исследования приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.