«Фокстрот» наградил лучших юных КВНщиков

Успешно начались полуфиналы XV Всеукраинского конкурса школьных команд веселых и находчивых юных инспекторов движения Украины. Конкурс КВН-ЮИД-2011, который в пятнадцатый раз организовывает Департамент ГА УМВД Украины, привлекая тысячи юных школьников к пропаганде правил дорожного движения среди ровесников

8 апреля в Полтаве под лозунгом «Твой друг - безопасное движение!» сыграли первый отборочный региональный тур КВН-ЮИД школьные команды из 5 областей восточной и центральной Украины - Донецкой, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Сумской. После еще четырех отборочных туров состоится финал игры - в «Артеке», в сентябре этого года, сообщает пресс-служба компании «Фокстрот. Техника для дома».

«Полтавский отборочный тур КВН-ЮИД поразил качеством выступлений школьников - артистизмом, режиссурой, музыкальностью, командностью и самое главное – содержательностью. Диапазон чувств от того, что зрители видели на сцене, впервые за историю КВНов, был грандиозным: от взрыва смеха (ведь это КВН!) до гордости за профессию от песни, посвященной памяти майора ГАИ из Севастополя Андрея Усанина . Артисты команды «Хорошие дети» из Сум в жанре мюзикла рассказали о том случае 1998 года, когда командир взвода ППС ГАИ Севастополя ценой собственной жизни спас 700 детей - он принял лобовой удар неконтролируемого «Икаруса», шедший юзом на автоколонну с московскими детьми. Зал был поражен - величием подвига майора и благодарностью детей, которые напомнили всем о том случае и о гуманности профессии инспектора ГАИ», - отметила председатель жюри конкурса, главный инспектор Департамента ГАИ МВД Украины Галина НАУМЧУК.

Борьба за выход в финал шла острая. К победе шли через приветствие «Все дорожные правила важны!», где оценивался юмор артистов. Успешно преодолели новацию нынешнего КВНа - разминку «Алло, телефон доверия?», где жюри определялось с сообразительными. Кульминацией состязания стал конкурс «От родного порога безопасная идет дорога!». Шутили о дорогах, общественном транспорте, об отечественных авто и бензине, о ремонтных мастерских, шоферских профессиях и, конечно же, не обошли вниманием блондинок. В юмористических и сатирических миниатюрах команды удачно использовали яркие исторические и литературные образы, демонстрировали хореографические и вокальные таланты. В итоге, первый отборочный тур КВН-ЮИД-2011 с перевесом 0,2 балла выиграла команда «Свои» из г. Докучаевск Донецкой области.

«Победители - воспитанники Дома детского и юношеского творчества небольшого городка под Донецком, - рассказывает начальник сектора по связям с общественностью управления ГАИ Донецкой области Александр ЗУБЕНКО. - Под руководством своего воспитателя, педагога Владислава Водяхина, в прошлом КВНщика, дети уже не раз принимали призовые места на областных соревнованиях по КВН-ЮИРу. Некоторые юные артисты даже играли со взрослыми в высшей лиге КВН знаменитого Маслякова в России, но как команда «Свои» выросли до «Артека» только в этом году.

Второе место завоевали школьники из команды «Груз без маркировки» из Полтавы. Кроме подарков от давнего партнера конкурса - сети «Фокстрот. Техника для дома »- дети получили дополнительный приз - бесплатный день отдыха в крупнейшем аквапарке страны« Остров Сокровищ » в Кирилловке на Азовском море.

«Наши артисты - ученики Полтавской гимназии № 17 - достойны хорошего отдыха, ведь дети не раз выходили на игры региональных отборочных соревнований КВН-ЮИД, были призерами всеукраинской автоигры по правилам «Безопасность» в 2010 году в Киеве. Думаю, выход команды в финал в «Артеке» - лишь вопрос времени», - отметила руководитель службы профилактики УГАИ УМВД Украины в Полтавской области Наталия ВАРЧЕНКО.

«Амбициозные и высокие цели талантливой молодежи надо поддерживать, - считает начальник управления коммерции компании «Фокстрот. Техника для дома »Юрий ПОНОМАРЕНКО. - Компания уже 9 лет является партнером КВН-ЮИД в рамках собственного социального проекта «Школа безопасности» и одаривает всех участников соревнования подарками. Мы благодарим учащихся за помощь взрослым в пропаганде главных правил в жизни - как остаться целым и здоровым, будучи участником дорожного движения. Верим, что подарки от «Фокстрота» сделают работу ЮИДовцев из КВНа более комфортной и эффективной».

Уже 15 апреля эстафету региональных отборочных игр от Полтавы примет Винница, а вскоре - Запорожье, Ужгород и Севастополь.

Справка УНИАН. Уже 15 лет КВН-ЮИД является эффективным способом воспитывать законопослушных участников дорожного движения. Конкурс учредили и ежегодно организуют Департамент ГАИ Министерства внутренних дел Украины, Министерство образования, науки, молодежи и спорта Украины, Всеукраинский Союз автомобилистов Украины и сеть супермаркетов «Фокстрот. Техника для дома ». Цель творческого соревнования школьных команд КВН-ЮИД - способствовать привлечению широких масс школьников к участию в работе, направленной на предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма, привитие школьникам уважения к профессии милиционера, организация досуга школьников и молодежи. Второй год подряд в усилия организаторов конкурса приобщаются учредители аквапарка «Остров Сокровищ» в Кирилловке на Азове, дополняющие призовой фонд от «Фокстрота» собственными подарками - сертификатами на бесплатное посещение крупнейшего в Украине аквапарка летом 2011 года.