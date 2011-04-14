Главное на 14 апреля (день)

Энергетика

Эксперты положительно оценивают объявленную правительством приватизацию генерирующих компаний и ее условия.

Как сообщил УНИАН аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Егор САМУСЕНКО, приватизировать генерацию нужно как можно скорее, поскольку у государства нет денег на модернизацию блоков, а доля ТЭС в выработке должна вырасти из-за структуры предложения, и, соответственно, необходимо модернизировать мощности.

Аналитик инвесткомпании «Ренессанс Капитал» Виталий ШУШКОВСКИЙ полагает, что генерации будут приватизированы по рыночной цене. При этом он положительно оценивает решение правительства сохранить контроль над 25% акций генераций. «Его следует рассматривать как компромисс для обеих сторон, участвующих в процессе продажи энергокомпаний. Во-первых, правительство получает приемлемый результат от приватизации, сохраняя за собой часть акций. В перспективе – в случае реализации пенсионной реформы – за эти пакеты смогут конкурировать новый мажоритарий и портфельные инвесторы", - отметил В.ШУШКОВСКИЙ. Во-вторых, по его словам, «стратег» получает возможность увеличить свой пакет до контрольного, потратив на это приемлемую сумму. В.ШУШКОВСКИЙ также отметил, что в имеющихся условиях предложенный правительством подход к приватизации энергокомпаний, где уже присутствует крупный частный акционер, "выглядит достаточно неплохо".

По данным «Консалтинговой группы А-95», баланс автомобильного сжиженного газа в I квартале т.г. вырос на 4,5% относительно аналогичного периода 2010 года и составил 166,32 тыс. тонн.

Об этом сказано в сообщении «Консалтинговой группы А-95», переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что приведенные данные не учитывают технологические газы, импортируемые в Украину для промышленных нужд.

Эксперты отмечают, что производство сжиженного газа в Украине за отчетный период составило 169,15 тыс. тонн, что на 6,4% меньше, чем в январе-марте 2010 г.

«Такая динамика, главным образом, вызвана снижением производства газа на нефтеперерабатывающих заводах из-за падения переработки на «Укртатнафте» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) и простоя Одесского НПЗ», – отметил заместитель директора «Консалтинговой группы А-95» Артем КУЮН.

По его словам, газоперерабатывающие заводы «Укрнафты» и «Укргазвыдобування» сохранили объемы на уровне I квартала 2010 г.

Экспорт украинского газа за январь-март т.г. увеличился относительно аналогичного периода 2010 г. на 3,6% и составил около 34 тыс. тонн. Более 90% всего объема экспортировало ЧАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ, Луганская обл.).

Объем импортных поставок смеси пропан-бутана технического (СПБТ) и бутана технического (БТ) за три месяца 2011 г. составил 31,15 тыс. тонн, что в 2,7 раза больше показателя за аналогичный период 2010 г. Согласно данным «Консалтинговой группы А-95», около 67% газа было завезено из Казахстана, 20% – из России, остальной объем – из Беларуси.

«Скачок объемов импорта обусловлен сокращением внутреннего производства на фоне резкого увеличения спроса на автомобильный газ со стороны конечных потребителей», – считает А.КУЮН.

По данным ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95», цена бензина А-95 за I квартал 2011 г. выросла на 19% – до 9,79 грн./литр, в то время как сжиженный газ подорожал лишь на 3,4% – до 5,5 грн./литр.

«Преодоление всех возможных психологических барьеров ценой бензина обусловило бурный рост спроса на сжиженный газ», – добавил эксперт.

Финансы

Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-феврале 2011 года составил 13 млрд. 056,2 млн. грн. против 4 млрд. 157,7 млн. грн. за январь-февраль 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-феврале 2011 года прибыль получили 57,6% предприятий страны – они завершили январь-февраль текущего года с финансовым результатом 29 млрд. 098,4 млн. грн.

С убытком январь-февраль т.г. завершили 42,4% предприятий Украины, их финрезультат составил 16 млрд. 042,2 млн. грн.

По данным Госкомстата, отчетный период завершили с убытком 47,5% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 8 млрд. 079,2 млн. грн. Прибыль получили 52,5% промпредприятий – они завершили период с финрезультатом 15 млрд. 830,9 млн. грн. Положительный финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-февраль 2011 года составил 7 млрд. 751,7 млн. грн.

Кабинет министров Украины утвердил порядок проведения конкурса по определению частного партнера для осуществления государственно-частного партнерства относительно объектов государственной, коммунальной собственности и объектов, принадлежащих АР Крым, а также порядок проведения анализа эффективности такого партнерства.

Это предусмотрено правительственным постановлением (от 11 апреля т.г. №384), текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

Порядок проведения конкурса по определению частного партнера для осуществления ГЧП относительно объектов государственной, коммунальной собственности и объектов, принадлежащих АР Крым, предусматривает механизмы подготовки и проведения прозрачного конкурса по определению частного партнера, а также определяет победителя и заключение соответствующих договоров.

Конкурс проводит конкурсная комиссия, заседания которой являются открытыми, кроме тех, на которых проводится оценка предложений и определение победителя конкурса.

Порядком проведения анализа эффективности ГЧП определяется механизм проведения такого анализа.

Транспорт Сегодня вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отмене талона к удостоверению водителя и совершенствованию регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

Текст закона был опубликован сегодня в газете «Урядовый курьер».

Как сообщалось, Верховная Рада Украины приняла данный закон 17 марта этого года.

Законом внесено изменение в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Закон Украины "О дорожном движении". Внесено изменение в часть 9 статьи 15 Закона Украины "О дорожном движении", согласно которой право на управление транспортными средствами соответствующей категории подтверждается только удостоверением водителя транспортного средства с установленным сроком действия.

Таким образом, ВР отменила талон к удостоверению водителя транспортного средства. В заключительных положениях к закону отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Сегодня в Верховную Раду будет внесен законопроект Президента об упрощении порядка обязательного проведения технического осмотра автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила на брифинге советник Президента Украины, представитель Президента в Конституционном суде Елена ЛУКАШ.

По ее словам, проектом предлагается отменить в Украине прохождение обязательного государственного, а также отменить талоны о прохождении ТО.

В частности, предлагается отменить обязательное ТО для легковых автомобилей, которые не используются в коммерческих целях.

Предлагается существенное упрощение порядка прохождения ТО для других транспортных средств.

Также предлагается устранить ГАИ от проведения обязательного техконтроля транспортных средств и передать эти полномочия субъектам хозяйствования.

Кроме того, предлагается отменить требования относительно обязательного наличия у водителя дорожного (маршрутного) листа и нотариально заверенной доверенности на управление ТС.

От прохождения ТО освобождаются все легковые автомобили, прицепы к ним, мотоциклы, мопеды и т.п., независимо от срока эксплуатации.

Также освобождаются легковые коммерческие автомобили и грузовые грузоподъемностью до 3,5 тонн со сроком эксплуатации до 2-х лет.

«Следует подчеркнуть, что предлагаемое освобождение от прохождения обязательного техконтроля не будет касаться транспортных средств, использующихся для перевозок людей, грузов, в частности, опасных», - отметила Е.ЛУКАШ.

Легковые автомобили, использующиеся в коммерческих целях, будут проходить ТО каждые 2 года, грузовые автомобили грузоподъемностью более 3,5 тонн, такси будут проходить ТО ежегодно, автобусы и автомобили с опасными грузами – дважды в год.

Как отметила Е.ЛУКАШ, соответствующее изменение планируется внести Президентом в связи с тем, что существующая система техосмотра не обеспечивает реальный контроль за состоянием транспортных средств.

По ее словам, по оценкам экспертов, около 90% собственников ТС получают талоны о техосмотре без каких-либо проверок при помощи устоявшихся коррупционных схем.

В частности, по ее данным, объем таких неофициальных платежей в год составляет около 1 млрд. грн.

В то же время, ДТП в Украине происходят в большинстве случаев из-за нарушения правил дорожного движения, в то время как неисправность ТС занимает менее 1% в случаях ДТП.

При этом предлагается установить точный перечень ситуаций, при которых ГАИ может останавливать автомобиль, что ограничит случаи проверки автомобилей органами ГАИ и снизит количество безосновательных остановок авто.

Также изменениями в Закон Украины "О дорожном движении" предлагается установить, что для управления транспортным средством водителю теперь будет необходимо иметь: удостоверение водителя, регистрационный документ на транспортное средство, а также страховой полис гражданской ответственности.

Кроме того, отменяется существующая на сегодня обязанность водителя иметь при себе нотариально заверенную доверенность на право управления автомобилем, маршрутный лист, документы на перевозимый груз.

Как отметила Е.ЛУКАШ, это означает, что для управления автомобилем достаточно иметь обычное водительское удостоверение, регистрационный документ на эту машину и страховой полис. Даже если автомобиль и не принадлежит водителю по праву собственности, для управления им достаточно иметь регистрационный документ на эту машину. По словам советника Президента, такие новации позволят, во-первых, упростить порядок допуска к управлению транспортными средствами, во-вторых, устранят необходимость осуществления дополнительных затрат на приобретение бланков и оформление доверенностей, и в-третьих, обеспечат надлежащую реализацию конституционного права граждан на распоряжение своей собственностью.

Е.ЛУКАШ отметила, что, вместе с тем, предлагается установить административную ответственность за несвоевременное прохождение ТО водителями транспортных средств, подлежащих обязательному контролю (штраф от 340 грн. до 425 грн.) За выдачу документа о технической исправности транспортного средства, которое подлежит обязательному техническому контролю, без проведения проверки его технического состояния (штраф от 1 700 грн. до 2 040 грн.), за заключение договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю, и выдачу специального знака государственного образца без соответствующего документа о технической исправности транспортного средства (штраф от 1 700 грн. до 2 040 грн.).

Как сообщила Е.ЛУКАШ, проект будет внесен в ВР как неотложный, при этом она высказала уверенность, что депутаты также заинтересованы в его принятии, поэтому он будет принят максимально быстро и вступит в действие через несколько месяцев, когда ГАИ проведет все необходимые подготовки.

Во исполнение Национального плана действий на 2011 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы, приказом генерального директора “Укрзализныци” от 12 апреля 2011 года №132-Ц образована Центральная комиссия по реформированию железнодорожного транспорта.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра “Укрзализныци”, переданном агентству УНИАН.

Комиссия создана с целью проработки проектов законодательных и других нормативных актов и учета особенностей организационно-правовой и хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта. Среди основных заданий комиссии - анализ и согласование предложений относительно модели рынка железнодорожных услуг в целом и по каждому хозяйству отдельно; согласование проектов законодательных и нормативных актов, необходимых для осуществления реформирования отрасли.

В состав Центральной комиссии вошел весь руководящий состав железнодорожной отрасли: генеральный директор, его заместители, начальники главных управлений, профсоюзы, начальники железных дорог и специализированных предприятий.

Другим приказом гендиректора “Укрзализныци” от 12 апреля 2011 года №133-Ц образована рабочая группа “Укрзализныци” по реформированию железнодорожного транспорта. Основными заданиями рабочей группы определена подготовка предложений по оптимизации структуры железнодорожного транспорта, разработке рыночной модели функционирования и необходимых для ее создания проектов законодательных и нормативных актов.

Среди первоочередных заданий рабочей группы - обеспечение сопровождения законопроекта «Об особенностях создания государственного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования» во время его рассмотрения в причастных министерствах и ведомствах и предоставление на рассмотрение Кабинета министров.

Гендиректор “Укрзализныци” Владимир КОЗАК заявил, что структурное реформирование железнодорожного транспорта является первым шагом и необходимой предпосылкой модернизации железнодорожной отрасли, привлечения инвестиционных средств. «Наша цель и абсолютный приоритет государственной политики в сфере железнодорожного транспорта - создание современного высокотехнологичного железнодорожного комплекса, способного эффективно обеспечивать растущие потребности экономики страны, качественно и своевременно перевозить пассажиров и грузы, максимально использовать транзитные возможности Украины”, - отметил В.КОЗАК. По его словам, поддержка структурной реформы железнодорожной отрасли со стороны Президента Украины, Кабинета министров и парламента позволит провести ее в максимально сжатые сроки.

Япония

Некоторые топливные сборки на четвертом реакторе пострадавшей от землетрясения и цунами японской АЭС "Фукусима-1" получили повреждения, однако основная их часть невредима, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

По данным компании-оператора станции TEPCO, пробы воды, взятой из хранилища использованного топлива, выявили повышенное содержание радиоактивных изотопов йода и цезия. В связи с этим специалисты сделали вывод, что часть из 1,33 тысячи использованных топливных сборок и 204 неиспользованных повреждена.

К востоку от побережья японского острова Хонсю произошло новое мощное землетрясение магнитудой 6,1 балла, передает Би-Би-Си.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 190 километрах к востоку от города Мориока в префектуре Иватэ. Очаг подземных толчков залегал на глубине 11,2 километра.

Данных о жертвах и разрушениях нет. Не сообщается также и об угрозе цунами. Детальнее в теме: ЯПОНИЯ: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ-АВАРИИ НА АЭС.

(УНИАН)