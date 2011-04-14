Колесников: Украина найдет компромисс между Таможенным союзом и ЗСТ с ЕС

Москва. Вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ считает, что Украина найдет компромисс между Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана и зоной свободной торговли с Европейским Союзом.

Об этом он сказал журналистам в Москве, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Россия - один из наших главных торговых партнеров. У нас как всегда – ножницы. Получается, что доля экспорта в ЕС и РФ примерно одинакова, причем она растет в РФ… К этому надо взвешено подходить. Думаю, какой-то компромисс будет найден в конструкции Россия-Украина-ЕС», - сказал он.

Он также отметил, что Министерство инфраструктуры до принятия политического решения не проводило расчеты о выгодах или убытках от вступления в Таможенный союз.

Б.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул, что это вопрос глобального характера, и «тут надо все взвесить, и любое соглашение должно быть взаимовыгодным – нашим российским партнерам и Украине».

Он заверил, что украинская сторона будет отстаивать интересы своих предприятий.

Отвечая на вопрос УНИАН, откуда возьмется 6,5-8 млрд. долларов для Украины в случае вступления в Таможенный союз, министр сказал: «это мнение Российской Федерации».

В свою очередь, министр транспорта России Игорь ЛЕВИТИН отметил, что теперь любое решение в украинско-российской повестке дня нужно согласовывать с другими членами Таможенного союза. По его словам, это касается железнодорожных, автомобильных перевозок, гражданской авиации и других вопросов.