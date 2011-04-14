Янукович в июне выступит на сессии ПАСЕ

Брюссель. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в июне выступит на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от Партии регионов Иван ПОПЕСКУ.

Он отметил, что предварительно это было согласовано с Президентом ПАСЕ Мевлутом ЧАВУШОГЛУ.

«Это сессия имела для нас большое значение с точки зрения организационных моментов в связи с тем, что с 11 мая Украина принимает председательствование в Совете Европы», - сказал И.ПОПЕСКУ.

«Мы договорились, что на июньской сессии выступит 20-го числа министр иностранных дел как председательствующий в Комитете министров, а на 21-е число будет приглашен Президент Украины выступить в зале. Окончательно это решение будет утверждено в пятницу на Бюро», - добавил И.ПОПЕСКУ.

Депутат также назвал очень символичным тот факт, что на сессии в июне ПАСЕ планирует рассмотреть доклад о реформировании Совета Европы.

При этом, по мнению И.ПОПЕСКУ, председательствование Украины в Комитете министров Совета Европы дает шанс выполнить обязательства, взятые Киевом при присоединении к организации.

«Это принятие Криминально-процессуального кодекса, закона о прокуратуре, закона об адвокатуре, создание Общественного телевидения и полная передача пенитенциарной системы под гражданское управление», - напомнил он.

Как сообщал УНИАН, Украина будет председательствовать в Комитете министров Совета Европы с мая по ноябрь 2011 года.