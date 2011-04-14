Выдача лицензии на право трудоустраивать за границей будет платной услугой Минсоцполитики

Кабинет министров принял решение наделить Министерство социальной политики правом предоставлять платную административную услугу по выдаче лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве на работу за рубежом.

Соответствующее постановление № 404 от 13 апреля размещено на сайте правительства.

За выдачу лицензии будет взиматься одна минимальная заработная плата (исходя из ее размера, который действует на дату принятия решения о выдаче лицензии); за переоформление лицензии и выдачу ее дубликата - пять необлагаемых минимумов доходов граждан; за выдачу копии лицензии - один необлагаемый минимум доходов граждан.