Главное на 14 апреля (вечер)

Финансы

Капитальные инвестиции Украины по итогам 2010 года составили 189,06 млрд. грн.

В Украине по итогам 2010 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 189 млрд. 060,6 млн. грн., в том числе инвестиций в основной капитал – 150 млрд. 666,5 млн. грн. (без НДС), или 99,4% от показателя 2009 года.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

Согласно сообщению, структура капитальных инвестиций по источникам финансирования в 2010 году была следующей: средства государственного бюджета – 10 млрд. 952,2 млн. грн., средства местных бюджетов – 6 млрд. 367,7 млн. грн., собственные средства предприятий и организаций – 114 млрд. 963,6 млн. грн., кредиты банков и другие займы – 23 млрд. 336,2 млн. грн., средства иностранных инвесторов – 4 млрд. 067,7 млн. грн., средства населения на строительство собственных квартир – 4 млрд. 654,2 млн. грн., средства населения на индивидуальное жилищное строительство – 16 млрд. 176 млн. грн., другие источники финансирования – 8 млрд. 543 млн. грн.

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности (всего 171 млрд. 091,9 млн. грн. с НДС) в 2010 году была такой: сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство – 12 млрд. 230,8 млн. грн., рыболовство и выращивание рыбы – 66 млн. грн., промышленность – 58 млрд. 558,2 млн. грн., строительство – 4 млрд. 966,2 млн. грн., торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования – 11 млрд. 829,6 млн. грн., деятельность отелей и ресторанов – 3 млрд. 072,3 млн. грн., деятельность транспорта и связи – 29 млрд. 084,5 млн. грн., финансовая деятельность – 2 млрд. 859,3 млн. грн., операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям – 37 млрд. 189,2 млн. грн., государственное управление – 1 млрд. 294,8 млн. грн., образование – 1 млрд. 872,5 млн. грн., здравоохранение и предоставление социальной помощи – 2 млрд. 753,9 млн. грн., предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта – 5 млрд. 314,6 млн. грн.

В разрезе регионов лидерами по освоению капитальных инвестиций в 2010 году стали Киев – 34 млрд. 919,1 млн. грн., Днепропетровская область – 15 млрд. 751,6 млн. грн., Донецкая область – 15 млрд. 324,3 млн. грн., Киевская область – 12 млрд. 622,7 млн. грн.

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Дефицит внешнеторгового баланса Украины может достигнуть 5 млрд. долл.

Дефицит внешнеторгового баланса по итогам 2011 года может достигнуть 5 млрд. долл. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай ИВЧЕНКО.

«В условиях стабильной гривни и растущих доходов предприятий и населения, а также постепенного восстановления потребительского кредитования импорт товаров и услуг, вероятно, будет продолжать увеличиваться быстрее, чем экспорт. И если в 2010 году дефицит торговли товарами и услугами составил 3,85 млрд. долл., то в 2011 году эта цифра может увеличиться до 5 млрд. долл.», - сказал он.

Также Н.ИВЧЕНКО отметил, что достаточно большое значение отрицательного сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам января-февраля 2011 года связано, в частности, с высокими объемами импорта природного газа из России в январе-феврале на фоне сильных заморозков в Украине и относительно низких цен на газ – около 13 млрд. кубических метров газа на сумму 3,3 млрд. долларов США. «Пока цены на газ относительно невысокие «Нафтогаз Украины» решил закупить большее, чем требовалось, количество газа, что также отрицательно сказалось на торговом балансе страны» - говорит ИВЧЕНКО.

При этом он сообщил, что на фоне экономического роста и повышения инвестиционного и потребительского спроса в стране более высокими темпами увеличивается неэнергетический импорт: за январь-февраль прирост данного показателя в годовом выражении составил 48,3%. «Доходы предприятий и населения растут, что привело к более высоким темпам роста импорта товаров над экспортом. За январь прибыль украинских предприятий составила 5,279 млрд. грн., что в 3,5 раза больше, чем в январе прошлого года. Реальная заработная плата населения за январь-февраль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 11%. Население предпочитает импортные товары», - подчеркнул эксперт.

Кроме того, по словам Н.ИВЧЕНКО, постепенное возобновление потребительского кредитования также стимулирует рост импорта. Так за январь-февраль портфель потребительских кредитов в гривне вырос на 1,41 млрд. грн. - до 53,89 млрд. грн.

Позитивом сохранения отрицательного сальдо внешнеторгового баланса в среднесрочной перспективе, по мнению Н.ИВЧЕНКО, может стать слабая девальвация гривни или замедление темпов роста гривни, которая поддержит экспорт товаров и ограничит некоторым образом импорт.

Негативным моментом отрицательного торгового сальдо, по словам эксперта, является необходимость компенсировать его притоком по финансовому счету платежного баланса для поддержания стабильности гривни, что в условиях возможной кризисной ситуации на мировых финансовых рынках сможет сделать украинскую гривню достаточно уязвимой.

«В условиях, когда населения отдает предпочтение импортным товарам, украинским производителям становится тяжелее конкурировать с ними, что замедляет темпы роста конкурирующих с импортом секторов экономики и, соответственно, темпы роста заработной платы в этих секторах», - сказал Н.ИВЧЕНКО.

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ТЭК

ЕС выделит Украине 4 млн. евро на реализацию энергоэффективных проектов в малых городах

Европейская комиссия выделит Украине в 2011-2013 годах 4 млн. евро на реализацию программ по энергоэффективности на уровне городов районного подчинения.

Об этом УНИАН сообщил руководитель проекта ЕС «Поддержка внедрения энергоэффективной стратегии в Украине» Иниго АРЕНСИБИА.

По его словам, в рамках указанной программы предполагается предоставлять на конкурсных основания гранты малым городам на модернизацию муниципальной и коммунальной инфраструктуры с целью повышения ее энергоэффективности. В частности, речь идет о проведении санации зданий, модернизации сетей отопления, а также сетей уличного освещения, находящихся в коммунальной собственности.

Он уточнил, что сумма грантов на каждый проект будет составлять от 50 до 200 тыс. евро. При этом за счет средств ЕС будет финансироваться от 50 до 80% сметной стоимости того или иного проекта.

Участниками программы могут являться мэрии малых городов, а также неправительственные организации. Обязательным условием предоставления грантов будет являться реализация проекта в течение двух лет после его получения. Соответствующий конкурс в Украине Еврокомиссия объявит 15 апреля, а уже в сентябре будут отобраны его победители.

И.АРЕНСИБИА предположил, что в рамках программы будет реализовано от 20 до 30 проектов в Украине.

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Vanco Prykerchenska не получала информацию об окончании переговорного процесса

Компания Vanco Prykerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) продолжает переговоры с правительством Украины и пока не получала информацию об окончании переговорного процесса.

Об этом сказано в сообщении Vanco Prykerchenska со ссылкой на президента компании Джима БАУНА, переданном агкнтству УНИАН.

«Компания «Венко Прикерченская Лтд.» продолжает переговоры с правительством Украины с целью мирного урегулирования спора касательно Соглашения о разделе продукции (СРП) после приостановления арбитражного процесса в Стокгольмском арбитражном суде. Хочу отметить, что пока представители компании не получали информацию об окончании переговорного процесса и завершении всех формальных процедур», – сказал он.

При этом Д. БАУН добавил, что «подписание мирового соглашения - это не простой процесс. Важным условием утверждения соглашения государством Украина является согласование английского варианта текста Межведомственной комиссией. По нашим данным, этого пока не было сделано. Начало промышленной разработки Прикерченского участка шельфа Чёрного моря потребует колоссальных инвестиций, поэтому инвесторы должны быть уверены в защищённости своих вложений и что работа компании проходит в рамках законодательного поля».

Также глава компании добавил, что «вообще, нас, конечно смущает, что процесс так затянулся, – это серьезно демотивирует инвесторов и может привести к срыву всего проекта».

Как сообщал УНИАН, 13 апреля министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что Кабинет министров Украины утвердил проект мирового соглашения с компанией Vanco Prykerchenska. При этом министр уточнил, что правительство пока не направляло проект мирового соглашения в Стокгольмский арбитраж.

Напомним, по словам первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА, мировое соглашение по вопросу разработки шельфа Черного моря между Украиной и компанией Vanco Prуckerchenska планировалось подписать в феврале текущего года.

Кабинет министров Украины предложил компании Vanco Prуckerchenska заключить мировое соглашение по тяжбе, связанной с расторжением правительством Украины договора о разделе продукции.

Справка УНИАН. В 2006 году компания Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом министров Украины соглашение о разделе продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

До настоящего времени в Украине было заключено только одно соглашение о разделе продукции.

В июле 2010 года государство Украина и компания Vanco Prуckerchenska приостановили арбитражный процесс в Стокгольмском арбитражном суде и начали переговоры, целью которых является мирное урегулирования спора касательно Соглашения о разделе продукции.

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Цена реализации сжиженного газа на аукционе УМВБ увеличилась на 2,3%

Средняя цена реализации сжиженного газа 14 апреля т.г. на аукционе №29УТН на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) увеличилась на 2,3%, или 176,64 грн., по сравнению с предыдущим аукционом – до 7988,07 грн. за тонну с НДС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УМВБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 2,502 тыс. тонн сжиженного газа на общую сумму 19 млн. 986,150 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 31 марта на аукционе №28УТН на УМВБ увеличилась на 2,7%, или 204,83 грн., по сравнению с предыдущим аукционом – до 7811,43 грн. за тонну с НДС.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.

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ГАЭЭ считает нецелесообразным введение «зеленого» тарифа для электроэнергии из биогаза

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению (ГАЭЭ) на данном этапе считает нецелесообразным введение «зеленого» тарифа для компаний, которые производят электроэнергию из биогаза.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня журналистам глава ГАЭЭ Николай ПАШКЕВИЧ в ходе конференции по вопросам энергоэффективности, организованной представительством Евросоюза в Украине.

По его словам, помимо высокой конечной стоимости электроэнергии, производимой из этого возобновляемого источника, такого типа объекты альтернативной энергетики, по прогнозам специалистов, в будущем не смогут коренным образом повлиять на улучшение энергобаланса в части замещения традиционных источников альтернативными.

«По нашим оценкам, тот потенциал, который может дать биогаз, не сопоставим с тем уровнем, который нам может дать солнце, вода и ветер», – сказал Н.ПАШКЕВИЧ.

Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день было бы неоправданным перекладывать высокую стоимость электроэнергии, производимой из таких источников, на плечи потребителей путем перераспределения стоимости электроэнергии на Оптовом рынке.

В то же время глава ведомства подчеркнул, что агентство продолжит изучать опыт внедрения таких технологий и в случае предоставления убедительных расчетов компаниями, которые специализируются на производстве электроэнергии из биогаза, может изменить свое мнение о целесообразности тарифной поддержки на государственном уровне этого направления альтернативной энергетики в Украине.

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №8028 (автор Александр ГОРОШКЕВИЧ, ПР), которым предлагается внести изменения в Закон «Об электроэнергетике», распространив установление «зеленого» тарифа на электроэнергию, которая производится из биомассы животного происхождения, биогаза из биомассы растительного или животного происхождения, биогаза из биомассы мусоросвалок или канализационных стоков.

При этом законопроектом предлагается установить следующие коэффициенты к «зеленому» тарифу: для электроэнергии, производимой из биогаза, из биомассы растительного или животного происхождения, – 2,3, для биогаза из мусоросвалок или шламов канализационных стоков – 2,5.

В настоящее время «зеленый» тариф применяется к электроэнергии, произведенной на малых ГЭС, ветро-, гелиоэлектростанциях, а также на электроэнергию, производимую из биомассы.

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Верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 увеличили до 9,95 грн./л

Экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности повысила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 до 9,95 грн./л, на дизельное топливо – до 9,45 грн./л.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что такое решение ЭАГ приняла на своем заседании 14 апреля.

Председательствующий на заседании ЭАГ министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО отметил, что правительство приняло беспрецедентные меры для стабилизации отечественного рынка нефтепродуктов, снизив акцизы на бензин марки А-95 на 50 евро/тонна и на дизтопливо – 30 евро/тонна. Министр подчеркнул, что благодаря этим мерам цена на нефтепродукты должна стабилизироваться.

«Мы не просто рекомендуем определенные цены, а предоставляем экономически обоснованный уровень стоимости топлива, подкрепляем его снижением налоговой нагрузки. Поэтому рассчитываем, что реакция игроков рынка нефтепродуктов будет соответствующей», – отметил Ю.БОЙКО.

В ходе заседания ЭАГ его участники также отметили, что снижение стоимости нефти в мире, которое наблюдалось в течение нескольких последних дней, будет способствовать стабилизации цен на рынке топлива в Украине.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля т.г. ЭАГ повысила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 до 9,85 грн./л, на дизельное топливо – до 9,35 грн./л.

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Украина в I квартале увеличила производство электроэнергии на 3,8%

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-марте 2011 года увеличилось на 3,8%, или 1,961 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-мартом 2010 года – до 53,392 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, за три месяца т.г. тепловые электростанции (ТЭС) увеличили выработку электроэнергии на 6,8%, или 1,537 млрд. кВт/ч, – до 23,988 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 2,4%, или 542,7 млн. кВт/ч, – до 23,375 млрд. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – на 7,1%, или 173,9 млн. кВт/ч, – до 2,636 млрд. кВт/ч.

ГЭС и ГАЭС в январе-марте т.г. сократили выработку электроэнергии на 7,9% – до 3,390 млрд. кВт/ч.

В марте т.г. выработка электроэнергии в ОЭС Украины выросла по сравнению с мартом 2010 года на 6,2%, или 1,031 млрд. кВт/ч, – до 16,631 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в 2011 году увеличить производство электроэнергии на 3,7%, или 6,9 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом – до 194,839 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины, по оперативным данным, в 2010 году увеличилось на 8,7%, или 15,010 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 187,910 млрд. кВт/ч.

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Транспорт/Связь

«Укрзализныця» к пасхальным праздникам назначила 27 дополнительных поездов

Железные дороги Украины по состоянию на 14 апреля 2011 года назначили 27 дополнительных поездов накануне и во время пасхальных праздников.

Об этом сообщает УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, 9 поездов назначила Юго-Западная железная дорога; 6 - Приднепровская; по четыре - Одесская и Южная; по два - Донецкая и Львовская железные дороги. Также 4 поезда назначили Российские железные дороги.

Составом Юго-Западной железной назначены: поезд № 207/208 Киев-Ужгород отправлением Киева 21, 22, 23, 24 апреля, из Ужгорода - 22, 23, 24, 25 апреля; № 219/220 Киев - Ивано-Франковск отправлением из Киева 23, 25 апреля, из Ивано-Франковска - 23, 25 апреля; № 525/512 Киев-Мукачево отправлением из Киева 21 апреля, из Мукачево – 22 апреля; № 253 Киев-Львов отправлением из Киева 23 апреля; № 501/592 Киев-Львов отправлением из Киева 21 апреля, из Львова — 22 апреля; № 529 Киев-Львов отправлением из Киева 22 апреля; № 591 Киев-Тернополь отправлением из Киева 23 апреля; № 537/538-529/530 Киев-Ужгород-Жмеринка отправлением из Киева 22 апреля, из Ужгорода 23 апреля; № 505/506-597/598 Киев-Ужгород-Хмельницкий отправлением из Киева 23 апреля, из Ужгорода 23 апреля.

Львовская железная дорога: № 147/148 Киев-Львов-Киев отправлением из Киева и из Львова 22, 23, 25 апреля; № 514-501/502 Львов-Киев-Черновцы отправлением из Львова 22 апреля, из Киева 22 апреля. Донецкая железная дорога: № 524/523 Луганск-Киев отправлением из Луганска 21, 25 апреля, из Киева - 22, 26 апреля; № 577/578-576/575 Донецк-Киев отправлением из Донецка 21, 25 апреля, из Киева - 22, 26 апреля.

Приднепровская железная дорога: № 238/237-294/293 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя с 20 апреля по 12 мая ежедневно, кроме 22, 24 апреля, из Киева с 21 апреля по 13 мая ежедневно, кроме 23, 25 апреля; № 146/145 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 21, 25 апреля, из Киева - 22, 26 апреля; № 248/247 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 21, 25 апреля, из Киева - 22, 26 апреля; № 545/556 Днепропетровск-Львов отправлением из Днепропетровска 22 апреля, из Львова — 23 апреля; № 536/535-510/509 Симферополь-Львов отправлением из Симферополя 22 апреля, из Львова 23 апреля; № 561/562-522/521 Днепропетровск-Киев-Запорожье отправлением из Днепропетровска 22 апреля, из Киева 23 апреля.

Составом Южной железной дороги назначены: поезд № 175/176 Харьков-Симферополь отправлением из Харькова 23 апреля, из Симферополя — 23 апреля; № 529/546 Харьков-Симферополь отправлением из Харькова 22 апреля, из Симферополя — 23 апреля; № 563/278 Харьков-Киев отправлением из Харькова 22 апреля, из Киева 23 апреля; № 225/278 Харьков-Киев отправлением из Харькова 22 апреля, из Киева 22 апреля.

Одесская железная дорога: № 432/431 Одесса-Харьков отправлением из Одессы 22, 25 апреля; из Харькова - 23, 26 апреля; № 590/589 Одесса-Симферополь отправлением из Одессы 22 апреля, из Симферополя — 23 апреля; № 210/209 Николаев-Киев отправлением из Николаева 21, 25 апреля; из Киева - 22, 26 апреля; № 228/227 Одесса-Львов отправлением из Одессы 22 апреля, из Львова 23 апреля.

Составом РЖД назначены: № 259/96 Москва-Киев отправлением из Москвы 23 апреля, из Киева 23 апреля; № 211/564 Москва-Харьков отправлением из Москвы 22 апреля, из Харькова 23 апреля; № 217/218 Москва-Знаменка отправлением из Москвы 21 апреля, из Знаменки 22 апреля; № 235/464 Москва-Одесса отправлением из Москвы 22 апреля, из Одессы 23 апреля.

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Президент утвердил положение об «Укравтодоре»

Президент Украины Указом 456/2011 от 13 апреля утвердил Положение о Государственном агентстве автомобильных дорог Украины (Укравтодор). Текст документа размещен на сайте главы государства.

Устанавливается, что Государственное агентство автомобильных дорог Украины является правопреемником Государственной службы автомобильных дорог Украины.

Кабинету министров Украины поручено в двухмесячный срок привести собственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Указом; обеспечить приведение министерствами и другими органами исполнительной власти своих нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Указом. Указ вступает со дня его опубликования.

Согласно документу, «Укравтодор» является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Украины, входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами.

Основными задачами «Укравтодора» являются: реализация государственной политики, а также внесение предложений по ее формированию в сфере дорожного хозяйства; осуществление управления автомобильными дорогами общего пользования; организация реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог, соответствующего инженерного обустройства, размещение объектов дорожного сервиса и других сооружений; обеспечение технического регулирования в сфере реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог.

Как сообщал УНИАН, Указом Президента от 6 апреля т.г. № 370/2011 «Вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» ликвидированы, реорганизованы и созданы ряд органов власти. В частности, создано Государственное агентство автомобильных дорог Украины путем реорганизации Государственной службы автомобильных дорог Украины.

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Украина и РФ планируют построить скоростную ж/д трассу между двумя столицами

Москва. Украина и РФ планируют построить скоростную железнодорожную трасу между двумя столицами, что сократит время в пути до 4 часов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Мы открываем новую страницу – проект настоящего скоростного движения под условным рабочим названием «Славутич-Сапсан». Наши специалисты будут этот проект обсуждать, чтобы довести скорость движения между Москвой и Киевом до 200-250 км/ч, чтобы пассажиры смогли добираться за 4 часа», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он уточнил, что этот проект не сегодняшнего дня, но его надо начинать.

Говоря о технической части его выполнения, Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что для начала необходимо выполнить оценку проекта, поскольку на территории СНГ и Восточной Европы таких проектов нет. «Для этого необходимо выполнить техническое задание, подобрать инвесторов, государство тоже готово участвовать в разумной мере – чтобы не нести излишнюю нагрузку бюджету», - сказал он.

Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что протяженность этой скоростной трассы составит около 320 км по территории Украины и 510–530 км по территории РФ.

«Сроки: если за 1,5–2 года будет ТЭО, то при нормальном финансировании эту дорогу можно построить за 4 года», - подчеркнул Б.КОЛЕСНИКОВ.

При этом он не исключил продолжение скоростной трассы и дальше в Европу. «Дальше в Европу будет легче. Из Киева уже готовы дороги до Львова, Харькова и Донецка, есть намерение построить новую скоростную трасу до Одессы вдоль нынешнего автобана, и тогда пассажиры смогут добраться в Одессу, по сути, за 2-2,5 час», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он также выразил уверенность, что эта скоростная трасса будет иметь также и имиджевое значение для Украины и России в глазах мирового сообщества.

По итогам девятого заседания Подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по экономическому сотрудничеству украино-российской межгосударственной комиссии экспертам Министерства инфраструктуры Украины и Минтранса России поручено приступить к проекту «полускоростного» железнодорожного сообщения, то есть на базе существующего полотна со скоростью движения 160-180 км в час.

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На Пасху общественный транспорт в Киеве будет работать дольше

На Пасху, 24 апреля, общественный транспорт в Киеве будет работать дольше.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение КГГА.

В частности, в ночь на 24 апреля Киевский метрополитен будет работать на 1 час дольше, и начнет работу 24 апреля на 1 час раньше.

График работы наземного общественного транспорта также будет изменен: в ночь на 24 апреля маршрутные коммунальные такси, автобусы, троллейбусы и трамваи будут перевозить киевлян на час дольше обычного. А начнут работу 24 апреля, как и станции метрополитена, на час раньше. При этом будет организована перевозка пассажиров маршрутами, подходящими к станциям метрополитена, после прохождения последних поездов метро.

Кроме того, с 5.00 до 10.00 24 апреля будет увеличено количество единиц подвижного состава на маршрутах пассажирского транспорта (в том числе метрополитена), пролегающих возле мест проведения богослужений.

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Строительство

КГГА дала застройщикам месяц для уплаты отчислений на развитие инфраструктуры города

Киевская городская государственная администрация предлагает инвесторам строительства, которые не уплатили обязательные взносы в городской бюджет, в месячный срок выполнить свои обязательства, в противном случае город будет вынужден инициировать расторжение инвестиционных договоров по согласию сторон или через суд.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на заместителя председателя КГГА Руслана КРАМАРЕНКО.

Согласно сообщению, такое решение было принято вчера, 13 апреля, на заседании постоянно действующей конкурсной комиссии по привлечению инвесторов к финансированию строительства, реконструкции, реставрации объектов жилого и нежилого назначения, незавершенного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры города.

По словам Р.КРАМАРЕНКО, по десяти проблемным объектам инвестирования, которые были рассмотрены на заседании комиссии, обязательства составляют свыше 167 млн. грн. В частности, это 1% от стоимости проекта – возмещение в городской бюджет за организацию конкурса и 5-10% – взнос на создание социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры Киева.

«В 2008 году выплата взносов в городской бюджет по данным договорам была отсрочена на неопределенное время. Сейчас часть площадок занята инвесторами, которые не платят средства в бюджет и в большинстве случаев не ведут никакой деятельности. Поэтому мы будем обязывать инвесторов в месячный срок возместить 1% за организацию конкурса (на сегодня их долг составляет 14,8 млн. грн.) и предлагать заключить дополнительные соглашения о согласовании сроков сдачи объектов и оплаты средств на создание социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города (152,4 млн. грн.). В случае отказа инвесторов мы будем инициировать расторжение таких договоров», – отметил Р.КРАМАРЕНКО.

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Объем ипотечного кредитования увеличится до 12-15% до конца года - эксперт

Объемы ипотечного кредитования до конца этого года могут вырасти с сегодняшних 7% до 12-15% от общего количества сделок купли-продажи жилья.

Такой прогноз сегодня на пресс-конференции в УНИАН озвучил заместитель председателя правления Astra Bank Антон ПОГОРЕЛОВ.

«Если климат в экономике будет по-прежнему сохраняться благоприятным, то однозначно, рынок будет расти, и условия банками будут улучшаться по ипотечным кредитам. Думаю, что объем кредитных сделок в сегменте ипотеки может достигнуть 12-15%, то есть в два раза увеличиться по сравнению с текущим уровнем. Думаю, что процентные ставки будут снижаться на 1-1,5%. И естественно, банки будут снижать первоначальный взнос. Думаю, что первоначальный взнос к концу года будет составлять 25-30%», - считает он.

По данным А.ПОГОРЕЛОВА, на сегодня более 30 банков предоставляют ипотечные кредиты. Доля сделок, которые проводятся с привлечением ипотечных кредитов, сегодня составляет 7%, тогда как в прошлом году – 3-4%. В 2008 году сделки с привлечением кредитных ресурсов составляли до 70%.

Он отметил, что в основном ипотекой пользуются заемщики, которые покупают не первую квартиру и хотят улучшить свои жилищные условия. Средняя стоимость кредита на сегодня составляет 70-80 тыс. долл. В основном с помощью ипотеки сегодня покупают жилье эконом- и бизнес-класса.

А.ПОГОРЕЛОВ отметил, с начала текущего года процентные ставки по ипотеке снизились приблизительно на 1%. На сегодня средняя эффективная ставка составляет 17-18,5%, максимальный срок выдачи кредита – 20 лет, первоначальный взнос – 30-40%.

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«Киевгорстрой» 20 апреля сдаст под заселение жилой дом в Буче

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» 20 апреля т.г. планирует сдать под заселение жилой дом №3 на Новом шоссе, 14 в г. Буча Киевской области.

Об этом сообщается на сайте компании.

По данным «Киевгорстроя», жилой дом №3 расположен в квартале многоэтажной жилищной застройки в пределах улицы Вишневой, Нового шоссе и бульвара Богдана Хмельницкого.

5-секционный жилой дом разной этажности (от 9 до 16 этажей) рассчитан на 252 квартиры, из них 80 однокомнатных, 91 двухкомнатная, 81 трехкомнатная. На первых этажах разместятся нежилые помещения социального назначения. Общая площадь встроенных помещений составит 1,6 тыс. кв. м. Площадь земельного участка под застройку составляет 1,27 га. Строительство дома началось в июне 2007 года.

Объект внесен в государственную программу строительства доступного жилья, которая предусматривает приобретение квартир по принципу 70/30 (70% стоимости жилья платит гражданин, 30% – средства бюджета).

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

В 2010 году «Киевгорстрой» ввел в эксплуатацию 210,5 тыс. кв. м жилья в Украине, из них 205,1 тыс. кв. м – в Киеве и 5,4 тыс. кв. м – в регионах (в Севастополе).

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Промышленность

Новым гендиректором «Лугансктепловоза» избран Сергей Михеев

Новым генеральным директором ХК «Лугансктепловоз» на сегодняшнем общем собрании акционеров избран Сергей МИХЕЕВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, ранее С. МИХЕЕВ исполнял обязанности коммерческого директора компании.

Согласно сообщению, до этого пост гендиректора «Лугансктепловоза» занимал Виктор БЫКАДОРОВ. Сегодня он избран членом наблюдательного совета.

Кроме того, собрание акционеров упразднило должность председателя правления и изменило форму организации предприятия с ОАО на публичное акционерное общество (ПАО).

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных и маневровых тепловозов, электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов. Собственником 76% акций предприятия является "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод».

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Фондовый рынок

Украина и Гонконг договорились о выходе украинских компаний на Гонконгскую биржу

Украина и Гонконг договорились о выходе украинских компаний на IPO на Гонконгскую биржу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства Украины, соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА с главой правительства Специального административного района Китайской Народной Республики Сянган (Гонконг) Дональдом ЦАНГОМ.

Напомним, что глава украинского правительства находится с официальным визитом в КНР.

***Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange) — фондовая биржа в Гонконге. Основной индекс: S&P/HKEx LargeCap.

УНИАН