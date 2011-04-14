Анонс на 15 апреля

* Состоится брифинг на тему: “Начало процесса консультаций с общественностью о проекте сооружения третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС”. Участники: вице-президент по новым проектам НАЭК «Энергоатом» Айдин Айсин, гендиректор ВП «Атомпроектинжиниринг» НАЭК «Энергоатом» Владимир Бронников, первый заместитель гендиректора-директор по проектам и инвестициям ОП АПИ Геннадий Сазонов, директор по новым ядерным установкам ОП АПИ Александр Рыбчук, директор по строительству ОП АПИ Валерий Дубинкин, директор Государственного научно-инженерного центра систем контроля и аварийного реагирования Людвиг Литвинский, председатель правления ОАО «Киевский институт «Энергопроект» Юрий Малахов, главный инженер ОАО КИЭП Владимир Чернавский, замглавного инженера ОАО КИЭП Виктор Шендерович.

* Пресс-конференция, посвященная подведению итогов Пятого совещания сторон Конвенции по ядерной безопасности и презентации Доклада о состоянии ядерной и радиационной безопасности в Украине в 2010 году. Участники: председатель Госатомрегулирования Елена Миколайчук; первый зампредседателя Госатомрегулирования, главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Михаил Гашев; зам.председателя Госатомрегулирования Ольга Макаровская; директор Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Григорий Громов.

* Состоится заседание Правления Украинского союза промышленников и предпринимателей. Будут определены главные задания промышленников и предпринимателей на 2011 год по формированию благоприятной бизнес среды. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, министр финансов Украины Федор Ярошенко, председатель совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко, генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива, руководители региональных отделений УСПП, представители бизнеса, научных работников и международные эксперты.

* В рамках конференции «Энергоэффективность: опыт украинских и европейских городов» состоится открытое информационное мероприятие Energy Day, в программе которого: экспозиция при участии представителей программ сотрудничества ЕС, реализующих энергосберегающие технологии в Украине, представителей бизнеса и неправительственных организаций. Также в программе: презентации участников экспозиции, показ документальных фильмов, предоставленных Посольством Франции в Украине.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “О выполнении Резолюции Всеукраинского съезда малого и среднего бизнеса”. 7 апреля состоялся Всеукраинский съезд малого и среднего бизнеса. Участники Съезда отметили, что проведение реформ возможно исключительно при поддержке малого и среднего бизнеса при учете позиций интересов предпринимателей, их наемных работников и потребителей. Предприниматели Украины приняли Резолюцию, в которой определили конкретные шаги по решению существующих сегодня проблем и по формированию необходимых для развития предпринимательства условий ведения бизнеса. Это шаги, которые должна сделать власть и которые должны сделать предпринимательские объединения. Участники: Оксана Продан, председатель ОО «Всеукраинское объединение малого и среднего бизнеса «Фортеця»; Наталия Кожевина, председатель Всеукраинского профсоюза работников малого и среднего бизнеса «Єднання»; Ольга Ракова, председатель Черкасского городского профсоюза "Солидарность"; Светлана Иченская, председатель Союза предпринимателей, арендаторов и собственников Сумской области; Лариса Коломиец, председатель Вішгородского союза украинских предпринимателей.

* Вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников откроет Дворец спорта после реконструкции, которая длилась с октября 2010 года. После завершения торжеств - брифинг вице-премьер-министра Украины Бориса Колесникова.

* В Ялте состоится 49-е заседание Экономического совета СНГ.

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